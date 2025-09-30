Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày mai, học sinh toàn TP Hà Nội nghỉ học

30-09-2025 - 21:06 PM

Việc nghỉ học được triển khai trên toàn hệ thống cơ sở giáo dục của Hà Nội.

Chiều 30/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo: Toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn thành phố sẽ nghỉ học trong ngày mai (1/10/2025, Thứ Tư) để đảm bảo an toàn, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài sau bão số 10.

Theo đó, việc nghỉ học được triển khai trên toàn hệ thống cơ sở giáo dục của Hà Nội, từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT đến các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Quyết định này được đưa ra nhằm ứng phó với tình hình thời tiết phức tạp, khi mưa lớn tiếp tục gây ngập úng nhiều tuyến phố, ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn của học sinh, phụ huynh. 

Ngày mai, học sinh toàn TP Hà Nội nghỉ học- Ảnh 1.

Hà Nội mưa ngập tắc mọi ngả đường


Trong ngày 30/9, Hà Nội ghi nhận nhiều điểm ngập sâu kéo dài hàng km, đặc biệt tại các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu Giấy. Xe máy, ô tô chết máy hàng loạt, người dân phải bì bõm lội nước, dắt bộ phương tiện trong mưa lớn.

Nhiều phụ huynh phản ánh tình cảnh vất vả khi sáng sớm đưa con tới trường mới nhận được thông báo nghỉ học, hoặc giữa buổi bất ngờ có tin nhắn yêu cầu đón con về sớm giữa thời tiết nguy hiểm.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các nhà trường linh hoạt triển khai hình thức dạy học trực tuyến, bảo đảm chương trình, tiến độ giảng dạy. Đồng thời, hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm phổ biến tới toàn thể phụ huynh, học sinh để thực hiện thống nhất.

Công văn số 3978/SGDĐT-CTTTHSSV ngày 30/9/2025 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị giáo dục tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, có phương án chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn trường lớp, cây xanh, cơ sở vật chất. Sau mưa bão, các trường cần nhanh chóng vệ sinh, khử khuẩn, dọn dẹp để sớm đón học sinh trở lại.


