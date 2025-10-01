Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày mai, miền Bắc nhiều nơi có mưa to

01-10-2025 - 19:08 PM | Xã hội

Từ chiều nay, mưa lớn do hoàn lưu của bão số 10 đã giảm, song nhiều tỉnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Theo  Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/10), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, tuy nhiên cường độ mưa giảm so với ngày hôm qua. Ngày mai, mưa chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một số khu vực.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong những giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Ngày mai, miền Bắc nhiều nơi có mưa to- Ảnh 1.

Mưa kéo dài với cường độ lớn khiến độ ẩm bị bão hòa, gây nguy cơ xảy ra lũ quét tại nhiều tỉnh (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 1 và ngày 2/10

Thời tiết Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Theo Duy Anh

