Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày mai, nhiều nơi tiếp tục có mưa to đến rất to

23-11-2025 - 18:31 PM | Xã hội

Nhiều tỉnh miền Trung đang phải chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Dự báo, mưa lớn còn kéo dài đến ngày 25/11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên hôm nay (23/11), ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo từ tối nay, đến sáng 25/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to.

Từ chiều và đêm 25/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Ngày mai, nhiều nơi tiếp tục có mưa to đến rất to- Ảnh 1.

Trực thăng của Trung đoàn 930 thuộc Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cứu trợ bà con vùng lũ lụt chia cắt tại Đắk Lắk do mưa lớn kéo dài (Ảnh: Kinh tế đô thị).

Còn tại Bắc Bộ hiện đang có một đợt không khí lạnh mới đang tràn xuống. Khoảng đêm mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng sang các khu vực khác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/11

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ  đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng TP Huế có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an cảnh báo người dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin cá nhân sau lên mạng xã hội

Công an cảnh báo người dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin cá nhân sau lên mạng xã hội Nổi bật

Người đàn ông đá gục đối phương trên phố Hà Nội: Đoạn clip "gây bão" MXH

Người đàn ông đá gục đối phương trên phố Hà Nội: Đoạn clip "gây bão" MXH Nổi bật

Kết quả xổ số miền Bắc, miền Trung hôm nay, 23-11: Khánh Hòa, Kon Tum, Huế, Thái Bình

Kết quả xổ số miền Bắc, miền Trung hôm nay, 23-11: Khánh Hòa, Kon Tum, Huế, Thái Bình

18:10 , 23/11/2025
Bộ Công an: Tung tin giả, xuyên tạc tình hình mưa lũ miền Trung có thể bị xử lý hình sự

Bộ Công an: Tung tin giả, xuyên tạc tình hình mưa lũ miền Trung có thể bị xử lý hình sự

17:47 , 23/11/2025
Ký bán đất “trên giấy”, Tổng Giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh bị bắt

Ký bán đất “trên giấy”, Tổng Giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh bị bắt

17:26 , 23/11/2025
Thú vui lạ của Hoàng Kim Khánh - chồng Mailisa trước khi bị bắt

Thú vui lạ của Hoàng Kim Khánh - chồng Mailisa trước khi bị bắt

17:15 , 23/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên