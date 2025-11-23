Ngày mai, nhiều nơi tiếp tục có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên hôm nay (23/11), ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo từ tối nay, đến sáng 25/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to.

Từ chiều và đêm 25/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Trực thăng của Trung đoàn 930 thuộc Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cứu trợ bà con vùng lũ lụt chia cắt tại Đắk Lắk do mưa lớn kéo dài (Ảnh: Kinh tế đô thị).

Còn tại Bắc Bộ hiện đang có một đợt không khí lạnh mới đang tràn xuống. Khoảng đêm mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng sang các khu vực khác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/11

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng TP Huế có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.