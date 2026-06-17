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Ngày mai, xăng E10 có thay đổi quan trọng

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Xăng E10 từ ngày mai (18/6) sẽ có bước thay đổi quan trọng về cơ chế giá, sau hơn 2 tuần triển khai rộng rãi cả nước.

Ngày mai, xăng E10 có thay đổi quan trọng - Ảnh 1.

Kể từ khi mở bán rộng rãi trên toàn quốc từ 1/6, giá xăng dầu đã trải qua 2 kì điều chỉnh, tuy nhiên liên Bộ Công thương - Tài chính chưa công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E10. Giá xăng E10 vẫn do các doanh nghiệp đầu mối lớn điều chỉnh và công bố.

Từ ngày 1/6 đến kì điều hành gần nhất là ngày 11/7, giá xăng E10 tại Petrolimex và PVOIL đã giảm đáng kể, từ 1.600-1.640 đồng/lít, tùy chủng loại và khu vực.

Hiện xăng E10 RON95-III niêm yết ở mức 22.060 đồng/lít ở vùng 1 và 22.500 đồng/lít ở vùng 2.

Tuy nhiên, bắt đầu từ kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 18/6, xăng sinh học E10 RON 95-III dự kiến sẽ lần đầu được cơ quan quản lý công bố giá cơ sở, thay thế vai trò của xăng RON 95-III trong cơ chế điều hành giá.

Quy định trên được nêu tại Nghị quyết 29/2026/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm một số chính sách phục vụ lộ trình triển khai xăng E10. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16/6/2026 đến ngày 15/6/2028.

Nghị quyết xác định xăng E10 RON 95-III là mặt hàng xăng sinh học tiêu dùng phổ biến để Nhà nước thực hiện công bố giá cơ sở thay cho xăng RON 95-III.

Theo cơ chế thí điểm, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ phối hợp xác định các yếu tố đầu vào cấu thành giá cơ sở và thực hiện công bố định kỳ nhằm phục vụ công tác điều hành thị trường. Mức giá cơ sở này là căn cứ để liên Bộ Công Thương - Tài chính xác định giá bán lẻ tối đa. Các doanh nghiệp đầu mối vẫn được quyền chủ động quyết định giá bán trong hệ thống phân phối của mình nhưng không được vượt trần giá do cơ quan quản lý công bố.

Công thức tính giá cơ sở đối với xăng E10 RON 95-III được xây dựng từ nhiều thành phần, bao gồm giá xăng RON 95 trên thị trường quốc tế, giá ethanol nhiên liệu, cùng các khoản chi phí liên quan như nhập khẩu, vận chuyển, premium và lợi nhuận định mức. Trong đó, giá xăng nền RON 95 được Bộ Công Thương xác định dựa trên bình quân giá giao dịch quốc tế giữa hai kỳ điều hành, còn giá ethanol do Bộ Tài chính tính toán và thông báo.

Trong thời gian thí điểm, một số khoản chi phí sẽ tiếp tục được áp dụng theo phương pháp đang sử dụng đối với xăng RON 95-III và xăng E5 RON 92. Khi thị trường đã có đủ dữ liệu thực tế về hoạt động kinh doanh xăng E10 RON 95-III, Bộ Tài chính sẽ chủ trì đánh giá, phối hợp với Bộ Công Thương rà soát và hoàn thiện các thông số chi phí để cập nhật vào công thức giá cơ sở.

Theo Bộ Công Thương, kể từ ngày 1/6, toàn bộ hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã chuyển sang kinh doanh xăng E10. Chỉ sau nửa tháng triển khai, lượng tiêu thụ nhiên liệu sinh học đã đạt khoảng 520 triệu lít, trong đó riêng xăng E10 đạt khoảng 485 triệu lít, tương đương hơn 93% tổng sản lượng tiêu thụ xăng sinh học.

Ở khâu cung ứng, khoảng 50% thương nhân đầu mối đã đầu tư hệ thống phối trộn xăng sinh học. Hiện có 7 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này với tổng công suất khoảng 1,1 triệu m3 mỗi tháng. Cùng với nguồn cung từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, năng lực sản xuất xăng sinh học E5 và E10 hiện được đánh giá cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước.


Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
xăng E10

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