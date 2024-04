Ngày nắng nóng đừng chỉ uống nước lọc: Uống thêm 5 loại nước này vừa giải nhiệt, chống say nắng, say nóng lại trị mụn, tăng collagen

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng trên khắp cả nước duy trì trong nhiều ngày tới, kéo dài trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5.

Các chuyên gia nhận định, đây là dịp nghỉ lễ tương đối đặc biệt vì cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng. Điều này có thể gia tăng tình trạng say nắng say nóng với người dân, nhất là nhóm đối tượng thường xuyên di chuyển đường dài, tham gia các hoạt động du lịch ngoài trời.

Thời tiết nắng nóng khiến người dân e ngại di chuyển ngoài trời. (Ảnh: Tuấn Minh)

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai), người dân cần chú ý uống đủ nước, thường xuyên ở trong bóng râm, bôi kem chống nắng để ngăn tia cực tím, bảo vệ cơ thể và làn da trong tình hình thời tiết hiện nay.

DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) cho biết thêm, ngoài nước lọc nên tăng cường uống đều, chị em rất nên uống thêm 5 loại nước sau để giải nhiệt, chống say nắng say nóng lại còn trị mụn, tăng collagen.

Hội chị em muốn có thêm một loại "kem chống nắng tự nhiên", giúp da khỏe ngay từ bên trong lại cực tốt cho sức khỏe dịp nắng nóng nhất định không được bỏ qua những món nước này:

1. Nước chanh

Với đặc tính giàu vitamin C, khoáng chất, nước chanh giúp giảm viêm, giảm mụn do giảm tiết bã nhờn. Đặc biệt là tình trạng thâm sau mụn cũng được cải thiện tốt. Uống nước chanh đều đặn mỗi ngày giúp ngừa mụn, trị mụn, kháng khuẩn cho da đồng thời giải nhiệt, tăng miễn dịch cho cơ thể.

Theo Healthline, vitamin C có trong chanh còn giúp tăng sinh collagen, giảm nếp nhăn trên da. Nhất là với tình trạng da khô do lão hóa và tổn thương do ánh nắng mặt trời, do đó nó tốt chẳng kém một loại kem chống nắng có tác động từ bên trong ra ngoài.

Vitamin C có trong chanh còn giúp tăng sinh collagen, giảm nếp nhăn trên da. (Ảnh minh họa)

2. Nước rau má

Trong Đông y, rau má có tính hàn (lạnh), tân (cay), khổ (đắng) có tác dụng dưỡng âm, thanh nhiệt, nhuận gan, giải độc, lợi tiểu, thường được sử dụng để bồi bổ cơ thể, sát trùng, chữa thổ huyết, tả lỵ, khí hư, mụn nhọt, rôm sảy…

Thế nên, từ rất lâu, dân gian đã biết cách uống rau má để trị mụn. Đây là thứ nước vừa giúp giảm mụn vừa làm đẹp da, được ví là "kem chống nắng tự nhiên" cho làn da trẻ mãi.

Đặc biệt, nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, trong rau má có chứa rất nhiều beta caroten, saponins, alkaloids, flavonols, saccharids, calcium, Fe, Mg, Mn, P, Kali, các loại vitamin B1, B2, B3, C và K... nên vừa tốt cho sức khỏe tổng thể, vừa tốt cho làn da với công dụng giải nhiệt từ bên trong.

Đây là thứ nước vừa giúp giảm mụn vừa làm đẹp da, được ví là "kem chống nắng tự nhiên" cho làn da trẻ mãi. (Ảnh minh họa)

3. Nước dừa

Nghiên cứu đăng tải trên Clevelandclinic vào năm 2017 cho thấy, nước dừa hỗ trợ điều trị mụn trứng cá do đặc tính kháng khuẩn của nó.

Trong Đông y, nước dừa vị ngọt mát, tính bình; vào tỳ, thận và vị; tác dụng giải nhiệt, tiêu khát, lợi niệu, giải độc, cầm máu. Uống nước dừa giúp giảm mụn, chữa nóng trong là kinh nghiệm có từ rất lâu.

4. Trà atiso

Đông y sử dụng atiso vì nhiều công dụng chữa bệnh khác nhau. Uống trà atiso đều đặn, đúng cách giúp hạ huyết áp, chống oxy hóa, phòng chống ung thư.

Atiso còn rất giàu vitamin C giúp sản xuất collagen cho da hiệu quả hơn nữa. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, uống trà atiso còn giúp mát gan, giải độc gan. Trong khi đó, gan không khỏe thì dễ phát sinh mụn. Do đó, bạn có thể uống trà atiso để giảm mụn cũng rất tốt.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, atiso còn rất giàu vitamin C giúp sản xuất collagen cho da hiệu quả hơn nữa. Đồng thời, dùng đúng cách giúp bạn tăng miễn dịch, giải nhiệt, chống nắng từ bên trong cơ thể.

5. Trà bí đao

Đông y ghi nhận bí đao có vị ngọt, tính mát, không độc có tác dụng thanh phế mát vị, sinh tân, hoá đàm, lợi đại tiểu tiện... Đặc biệt, đây còn là loại quả rất tốt để trị mụn nhọt, rôm sẩy, da khô sần, nám mặt...

Vì thế, uống trà bí đao nhiều năm gần đây được chị em tin dùng để trị mụn, giải nhiệt, đồng thời tăng collagen.