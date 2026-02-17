Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày Tết, chuyển nhầm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản lạ

17-02-2026 - 15:45 PM | Smart Money

Chỉ sau 1 ngày, dưới sự hỗ trợ của công an, chị Phương đã nhận lại được số tiền chuyển nhầm.

Công an phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị vừa nhận được thư cảm ơn của chị Phan Thị Thuỷ Phương, trú tại khu phố Bắc Bàn, Cửa Tùng, hiện làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn phường Quảng Trị. Lá thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chị Phương trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và thái độ làm việc vì Nhân dân phục vụ của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường.

Theo nội dung thư, chiều ngày 13/02/2026 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), do sơ suất, chị Phương đã chuyển nhầm số tiền hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản của người khác.

Trong tâm trạng lo lắng, hoang mang, chị đã đến Công an phường Quảng Trị trình báo, đề nghị được hỗ trợ xác minh, giải quyết. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dù thời điểm cận Tết với khối lượng công việc lớn, Công an phường Quảng Trị vẫn nhanh chóng khẩn trương vào cuộc, phối hợp với Công an phường Đông Tân Hiệp (TP. Hồ Chí Minh) tiến hành xác minh.

Nhờ sự kịp thời, trách nhiệm và hiệu quả của lực lượng Công an, đến sáng ngày 14/02/2026 (tức ngày 27 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), người nhận nhầm đã chuyển lại cho chị Phương toàn bộ số tiền mà chị đã chuyển.

Trong thư cảm ơn, chị Phan Thị Thủy Phương bày tỏ sự xúc động và tin tưởng trước tinh thần làm việc nghiêm túc, tận tâm, giàu tính nhân văn của lực lượng Công an phường Quảng Trị.


Thu Thuỷ

An ninh tiền tệ

