Hộ nghèo, cận nghèo được đề xuất hỗ trợ tối đa 9 triệu đồng



Sáng 17/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan để nghe, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn. Cuộc làm việc do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh chủ trì.

Theo dự thảo, đối tượng được áp dụng chính sách là các hộ gia đình đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Nghệ An, có lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện (nếu có).

Đáng chú ý, mức hỗ trợ được đề xuất khác nhau giữa hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ gia đình còn lại.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, hộ nghèo và hộ cận nghèo có thể được hỗ trợ 3 triệu đồng/kWp công suất định mức của các tấm quang điện, nhưng không quá 6 triệu đồng. Nếu lắp đặt đồng bộ hệ thống lưu trữ điện, hộ gia đình được hỗ trợ thêm 1,5 triệu đồng/kWh dung lượng lưu trữ, tối đa 3 triệu đồng. Tổng mức hỗ trợ không quá 9 triệu đồng/hộ.

Với các hộ gia đình khác, mức hỗ trợ được đề xuất là 1 triệu đồng/kWp, tối đa 2 triệu đồng. Trường hợp lắp đặt đồng bộ hệ thống lưu trữ điện, mức hỗ trợ bổ sung là 1 triệu đồng/kWh, tối đa 2 triệu đồng. Như vậy, tổng kinh phí hỗ trợ cho mỗi hộ thuộc nhóm này không vượt quá 4 triệu đồng.

Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ, hệ thống điện mặt trời phải có tổng công suất định mức của các tấm quang điện từ 1 kWp trở lên. Nếu có lắp đặt hệ thống lưu trữ điện, dung lượng phải đạt tối thiểu 1 kWh.

Bên cạnh đó, hệ thống phải được hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực, đồng thời đáp ứng các quy định về thông báo hoặc đăng ký phát triển nguồn điện theo pháp luật. Các hộ được hỗ trợ cũng phải cam kết khai thác, sử dụng hệ thống đúng mục đích trong tối thiểu 4 năm.

Nghệ An dự kiến bố trí 40 tỷ đồng trong 4 năm

Theo dự thảo, tổng kinh phí thực hiện chính sách trong giai đoạn 2027-2030 dự kiến khoảng 40 tỷ đồng, bình quân không quá 10 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn vốn được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

Đáng chú ý, dư địa phát triển điện mặt trời mái nhà tại Nghệ An vẫn còn khá lớn. Toàn tỉnh hiện có 964.905 khách hàng sử dụng điện là hộ gia đình, nhưng mới khoảng 2.200 hộ lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, tương đương khoảng 0,23%.

Riêng trong năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận trên 1.900 hộ lắp đặt. Đặc biệt, tỷ lệ hộ lắp đặt kèm hệ thống lưu trữ điện trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt trên 90%.

Quang cảnh toàn buổi làm việc. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được xem là một giải pháp giúp các hộ gia đình chủ động hơn về nguồn điện tại chỗ, tiết kiệm chi phí sử dụng điện, đồng thời góp phần giảm áp lực cho hệ thống lưới điện và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững.

Về quy trình thực hiện, dự thảo quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và chi trả kinh phí hỗ trợ được thực hiện thông qua UBND cấp xã. Thời gian giải quyết không quá 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; người dân không phải nộp phí, lệ phí.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng Nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển năng lượng tái tạo, đồng thời tạo cơ chế khuyến khích người dân đầu tư, sử dụng điện mặt trời mái nhà.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu cơ quan chủ trì tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan, tiếp tục rà soát và hoàn thiện dự thảo, bảo đảm cơ sở pháp lý chặt chẽ, đúng đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích, tránh tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.

Dự thảo sẽ được khẩn trương hoàn thiện để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới. Như vậy, các mức hỗ trợ nêu trên hiện vẫn là đề xuất trong dự thảo, chưa phải chính sách đã chính thức được thông qua.

Nguồn: Báo Nghệ An