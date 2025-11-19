Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nghe điện thoại từ số lạ, cụ ông 77 tuổi mang 300 triệu đồng đến ngân hàng chuyển tiền

19-11-2025 - 18:00 PM | Xã hội

Nghe điện thoại từ số lạ tự xưng là cán bộ công an, một cụ ông suýt mất 300 triệu đồng.

Ngày 19-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an xã Đông Lộc vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh công an chiếm đoạt tiền của người dân trên địa bàn.

Nghe điện thoại từ số lạ, cụ ông 77 tuổi mang 300 triệu đồng đến ngân hàng chuyển tiền- Ảnh 1.

Cụ ông suýt mất số tiền 300 triệu đồng khi nghe điện thoại và làm theo hướng dẫn của các đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Ảnh: V. Hậu

Theo cơ quan công an, ngày 16-11, Công an xã Đông Lộc tiếp nhận tin báo về việc ông N.H.Q. (77 tuổi, trú tại xóm Trường Sơn, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An) liên tục bị các đối tượng lạ gọi điện thoại đe dọa. 

Các đối tượng tự xưng là lực lượng công an, thông báo sai sự thật về việc ông P. có liên quan đến các vụ án lớn về ma túy và đường dây rửa tiền với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Sau khi tạo áp lực, khiến nạn nhân lo lắng, sợ hãi, chúng yêu cầu ông Q. phải gửi gấp số tiền 300 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp (tự xưng là tài khoản "xác minh" của viện kiểm sát).

Cùng ngày, trong lúc ông Q. đến phòng giao dịch Ngân hàng Agribank chi nhánh trên địa bàn để nộp tiền theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo, cán bộ Công an xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An nhanh chóng tiếp cận, kịp thời trấn an tinh thần và giải thích cho ông Q. về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Nhờ đó, ông Q. đã bảo toàn được tài sản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào qua điện thoại từ các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng (công an, tòa án, viện kiểm sát...); không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP cho người lạ. Khi gặp tình huống tương tự, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và hướng dẫn xử lý kịp thời, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo Đức Ngọc

Người lao động

