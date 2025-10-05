Nghề kỳ lạ ở Trung Quốc

Theo The New York Times, SEG Plaza là một trong những tòa nhà chọc trời cao nhất tại Thâm Quyến, Trung Quốc, với khoảng 70 tầng và hàng ngàn đơn vị thuê. Vào giờ cao điểm ăn trưa, thời gian chờ thang máy có thể lên đến nửa tiếng - một cơn ác mộng đối với các tài xế giao đồ ăn đang cố gắng xử lý càng nhiều đơn hàng càng tốt.

Giải pháp là gì? Những người như Li Linxing, 16 tuổi.

Giao hàng trong tòa nhà văn phòng ở Trung Quốc

Vào một ngày tháng 8, gần đến giờ ăn trưa, anh đi bộ đến cổng tòa nhà và nhìn quanh các con phố xung quanh. Khi một tài xế giao hàng xuất hiện, Li Linxing giơ tay lên và hét lớn: "Giao hàng!"

Vẫn ngồi trên chiếc xe điện, người lái xe đưa cho Li Linxing một túi đồ ăn, nói địa chỉ giao hàng và quét mã QR trên thẻ đeo cổ Li Linxing, trả cho anh ta 2 nhân dân tệ. Toàn bộ quá trình chỉ mất vài giây. Sau đó, người lái xe phóng đi đến điểm đến tiếp theo.

Li Linxing bước vào chặng cuối cùng. Anh chen chúc vào thang máy và đi lên lầu cùng hàng chục người khác - nhiều người trong số họ là người chạy việc vặt - đến nơi các nhân viên văn phòng đói bụng tụ tập. Sau đó, anh đi xuống và lặp lại quy trình, từ giờ ăn trưa đến chiều, rồi đến tối, cho đến khoảng 20h tối.

Kỳ tích về sự phối hợp hậu cần này - một "nền kinh tế gig trong nền kinh tế gig" - là một ví dụ khác về tinh thần khởi nghiệp của Thâm Quyến. Thành phố miền Nam Trung Quốc với khoảng 18 triệu dân này là người tiên phong trong việc Trung Quốc áp dụng nền kinh tế thị trường. Hàng chục người chạy việc vặt tụ tập hàng ngày bên ngoài SEG Plaza làm việc không có hợp đồng chính thức. Một số người làm việc vì nhu cầu tài chính, trong khi những người khác làm vì vui hoặc vì muốn rèn luyện sức khỏe.

Thang máy đông đúc của SEG Plaza.

Lý do phát triển

Lý do nhóm này tồn tại là vì có nhu cầu và phải có người đáp ứng nhu cầu đó.

Li Linxing bắt đầu công việc này vài tuần trước sau khi tan học, theo lời khuyên của chú mình, một người giao hàng. Anh kể: "Ban đầu tôi muốn đến xem việc giao hàng diễn ra thế nào, nhưng sau đó tôi thấy mình đang tự giao hàng."

Anh nói rằng việc đứng dưới nắng từ 10, 11 giờ sáng đến 8 giờ tối thực sự rất mệt mỏi. Tòa nhà cũng giống như một mê cung, với hàng chục thang máy, một số chỉ dẫn đến một số tầng nhất định. Nhưng lý do Li Linxing kiên trì làm việc rất đơn giản: "Tôi có tiền."

Trên thực tế, thu nhập không cao đến vậy. Những người chạy việc vặt cho biết họ thường mang về nhà khoảng 100 nhân dân tệ mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức lương trung bình hàng ngày khoảng 260 nhân dân tệ của công nhân trong khu vực tư nhân ở Thâm Quyến .

Tài xế giao hàng thường kiếm được từ 4 đến 8 nhân dân tệ cho mỗi đơn hàng, nên khoản hoa hồng 2 nhân dân tệ cho tài xế giao hàng không phải là một khoản nhỏ. Nhưng các tài xế cho biết điều đó xứng đáng vì giao hàng nhanh hơn. Và đối với tài xế giao hàng, mức lương cũng khá tốt - một khoản tiền tiêu vặt kha khá cho thanh thiếu niên và là một khoản thu nhập bổ sung cho những người về hưu đang gặp khó khăn trong việc tìm việc làm.

Để vượt mặt đối thủ, nhiều người sẽ chạy nước rút để bắt kịp người đi trước. Một số người chạy bộ đã hoàn thiện kỹ thuật của mình để đạt hiệu quả tối đa. Họ đợi cho đến khi có đủ đơn hàng để chuyến đi trở nên đáng giá mới lên tầng - đôi khi mỗi tay cầm tới sáu hoặc bảy túi đồ ăn.

Một người giao hàng tên là Zhou, đội mũ chống nắng màu tím, lập tức nhấn nút thang máy xuống tầng mình muốn. Khi cô giao hàng xong và chạy về sảnh thang máy, thang máy đã chờ sẵn. Bà cho biết mình bắt đầu giao đồ ăn sau khi đạt đến độ tuổi nghỉ hưu theo luật định là 50, sau thời gian làm việc ở căng tin. "Tập thể dục," cô nói. "Chúng ta không thể ngồi không ở nhà. Việc đó rất mệt mỏi và có thể khiến chúng ta ốm."

Bà Zhou nhận được một lượng đơn hàng đều đặn suốt ngày, nhưng người bán chạy nhất chắc chắn là Shao Ziyou và vợ anh, hai người chiếm một góc đắc địa trước SEG Plaza.

Shao Ziyou được cho là người đầu tiên mở dịch vụ giao hàng bên ngoài SEG Plaza và nhiều hành khách cho biết họ biết và tin tưởng anh.

Shao Ziyou, 47 tuổi, từng bán bảng mạch điện tử tại khu chợ điện tử rộng lớn của tòa nhà. Anh kể lại bảy hoặc tám năm trước, khi anh đang hút thuốc bên ngoài, một tài xế giao đồ ăn đi ngang qua đã phàn nàn rằng kết cấu của tòa nhà quá phức tạp và khó tìm đường.

Shao Ziyou nói anh có thể giúp giao đồ ăn. Tài xế đề nghị mua cho anh một ít nước nhưng anh đề nghị trả thẳng cho anh ta - 3 tệ, giá một chai nước.

Đến năm 2020, khi đại dịch Covid-19 khiến dòng người đổ xô đến thị trường điện tử phải dừng lại đột ngột, anh và vợ đã chuyển sang giao đồ ăn toàn thời gian.

Chẳng mấy chốc, những người khác cũng nhận ra cơ hội: người về hưu từ các cộng đồng lân cận và nhân viên vệ sinh tòa nhà cũng tham gia sau giờ làm việc. Sự cạnh tranh tất yếu trở nên gay gắt. Một số người giao đồ ăn trả 2,5 nhân dân tệ cho một lần giao, sau đó giảm xuống còn 2 nhân dân tệ. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, khi đại dịch làm tăng đáng kể sự phụ thuộc của người dân vào dịch vụ giao đồ ăn. Những người giao đồ ăn cũng mở rộng dịch vụ của họ sang các tòa nhà lân cận.

Shao Ziyou cho biết anh và vợ giao trung bình 600 đến 700 đơn hàng mỗi ngày cho nhân viên giao hàng.

(Theo The New York Times)