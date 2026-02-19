Nghệ sĩ Việt đón Tết 2026: Decor nhà đẹp như tranh, góc nào cũng có thể trở thành background "sống ảo"

Mỗi dịp Tết đến, khi người người nhà nhà đều tất bật trang hoàng đón xuân thì các cơ ngơi của dàn nghệ sĩ Việt cũng rộn ràng không kém. Từ biệt thự rộng rãi đến căn hộ ấm cúng, ai cũng chăm chút từng góc nhỏ với hoa đào, hoa mai, mâm ngũ quả, tiểu cảnh Tết… Không gian vừa giữ nét truyền thống quen thuộc, vừa có chút dấu ấn riêng của mỗi người, nhìn vào là thấy không khí xuân tràn ngập. Tết 2026 này, nhiều nghệ sĩ tiếp tục chia sẻ những góc nhà được "thay áo" rực rỡ khiến dân tình thích thú, vừa ngắm cho vui mắt vừa có thêm ý tưởng decor nhà cửa.

Cùng ngắm nghía loạt cơ ngơi của dàn nghệ sĩ Việt được trang hoàng rực rỡ đón Tết 2026!

Hồ Ngọc Hà

Biệt thự rộng hơn 300m2 của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý được "lên đồ" Tết sang xịn hết nấc. Từ cổng vào đến sân vườn, đâu đâu cũng ngập tràn hoa tươi rực rỡ và những món decor tinh tế, đậm chất nghệ thuật. Tổng thể không gian đẹp đẳng cấp, gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ.

Biệt thự của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý decor Tết siêu đẹp

Góc nhà nổi bật với bức tranh chữ Tết kết hợp linh vật ngựa năm Ngọ 2026 được cách điệu theo phong cách tranh dân gian, vừa rực rỡ vừa đậm chất truyền thống

Cổng vào biệt thự gây ấn tượng với giàn hoa giấy nở rực, điểm xuyết hàng loạt đèn lồng đỏ và dải lụa thắm tươi. Dọc lối đi, những chậu cúc vạn thọ và cúc mâm xôi vàng ươm được xếp ngay ngắn, tươi tắn rực rỡ lại mang ý nghĩa may mắn, tài lộc đầu năm

Jun Phạm

Jun Phạm đón Tết 2026 trong căn hộ 75m2 với phong cách decor tinh gọn mà vẫn rực rỡ sắc xuân. Phòng khách điểm xuyết những bình tuyết mai và cành đào xinh xắn. Khu vực bếp cũng được anh chăm chút với hai bình tuyết mai đặt khéo trên bàn ăn và nóc tủ lạnh, thêm vài linh vật ngựa trên tủ bếp, tạo điểm nhấn vui mắt và ấm cúng cho không gian nhỏ.

Phòng khách trong căn hộ của Jun Phạm lung linh sắc xuân với bình tuyết mai và bình đào nở rộ

Phòng bếp rực rỡ không kém với 2 bình tuyết mai và vài linh vật ngựa decor trên tủ bếp

Xuân Bắc

Biệt thự của nghệ sĩ Xuân Bắc ở ngoại thành Hà Nội được khoác áo xuân rực rỡ với muôn sắc hoa đua nở. Nét mộc mạc của căn nhà gỗ cổ truyền hòa cùng đào, hồng, đỗ quyên… nở bừng trong khuôn viên, tạo nên tổng thể vừa ấm cúng vừa rực rỡ, nhìn là thấy xuân ghé cửa!

Xuân Bắc hào hứng khoe thành quả trồng hoa chơi Tết

Bà xã Xuân Bắc check-in bên những cành đào tuyệt đẹp, được bày trí khắp khuôn viên biệt thự

Đăng Khôi

Biệt thự 220m2 của Đăng Khôi được trang hoàng rực rỡ từ ngoài vào trong, góc nào cũng chỉn chu và bắt mắt. Khu vườn như hoá thành studio chụp ảnh Tết đậm chất nghệ thuật với mành tre, quạt giấy đỏ và họa tiết truyền thống trên nền nhung đỏ nổi bật. Bên trong nhà tiếp tục phủ sắc xuân với đèn lồng đỏ treo cao, dải lụa mềm mại uốn lượn, tạo tổng thể vừa sang xịn vừa duyên dáng sắc xuân.

Biệt thự 220m2 của gia đình Đăng Khôi trang hoàng rực rỡ đón Tết 2026

Góc sân vườn được decor rực rỡ với tông màu đỏ, lối vào biệt thự ngập tràn những chậu cúc mâm xôi vàng óng ả

Bên trong nhà phủ sắc xuân với đèn lồng đỏ treo cao, dải lụa mềm mại uốn lượn

Midu

Biệt thự ven sông của Midu và chồng thiếu gia được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, dịp Tết 2026 được trang hoàng rực rỡ mà vẫn rất tinh tế. Phòng khách nổi bật với cành đào dài hơn hai mét do chính Midu chọn lựa, bàn ăn cạnh đó đặt bình tuyết mai thanh thoát. Không gian còn có bình mộc lan và cành Asebi Nhật Bản cao hơn hai mét, mỗi loài hoa mang một ý nghĩa tốt lành, gửi gắm mong ước thịnh vượng và may mắn cho năm mới.

Midu check-in trong căn biệt thự ven sông của gia đình

Không gian được trang hoàng với cây đào, hoa mộc lan, hoa tuyết mai và cành Asebi Nhật Bản

Bình tuyết mai đặt ở khu vực bàn ăn

Cây đào và bình mộc lan đặt ở khu vực sofa phòng khách, tạo điểm nhấn cho không gian thêm nổi bật và bắt mắt.

Tổng hợp