Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghệ sĩ Việt đứng sau triển lãm A50 hút hàng triệu lượt khán giả được vinh danh tại Nhật Bản

19-10-2025 - 13:49 PM | Lifestyle

Nghệ sĩ Việt đứng sau triển lãm A50 hút hàng triệu lượt khán giả được vinh danh tại Nhật Bản

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản vinh danh danh hiệu “Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025”.

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu nhận lời mời từ Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tham dự Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững” diễn ra ngày 17/10 tại Tokyo và Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản vào ngày 18/10 tại Kanazawa. 

Danh hiệu Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025” của Lê Hữu Hiếu không chỉ là sự ghi nhận tài năng và tâm huyết của một người nghệ sĩ Việt Nam, mà còn là biểu tượng cho tinh thần gìn giữ và phát triển văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Nghệ sĩ Việt đứng sau triển lãm A50 hút hàng triệu lượt khán giả được vinh danh tại Nhật Bản- Ảnh 1.

Từ cậu bé mê vẽ trên nền đất, anh đã bước ra thế giới với một hành trình sáng tạo không mệt mỏi và tham dự hàng loạt triển lãm quốc tế: Florence Biennale 2017 (Italy), triển lãm cá nhân “Soul Energy” tại Italy (2021)… Nhưng dù đi xa đến đâu, nguồn cội văn hóa Việt Nam vẫn là mạch ngầm dẫn lối cho sáng tác của anh.

Triển lãm – sắp đặt “Từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng 30/4/1975” được anh chuẩn bị trong hai năm, nhưng ý tưởng thì nung nấu từ hàng chục năm trước. Trong không khí hào hùng của kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước, triển lãm của Lê Hữu Hiếu tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã diễn ra thành công vang dội, thu hút hàng triệu lượt khán giả mà còn xuất trên khắp báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế. 

Lê Hữu Hiếu sử dụng phong cách ước lệ để khắc họa chiến công của những người anh hùng thầm lặng của chiến thắng lịch sử. Trong cụm tác phẩm, gỗ mít, dây thừng, xơ dừa, vải đay, tơ tằm – những vật liệu truyền thống gắn liền với đời sống người Việt – được anh sử dụng khéo léo và sáng tạo. Những thanh gỗ mít ngâm bùn, sơn đen bóng trở thành biểu tượng của sức mạnh tiềm ẩn và lòng kiên cường của dân tộc.

Nghệ sĩ Việt đứng sau triển lãm A50 hút hàng triệu lượt khán giả được vinh danh tại Nhật Bản- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Việt đứng sau triển lãm A50 hút hàng triệu lượt khán giả được vinh danh tại Nhật Bản- Ảnh 3.

Bước đi giữa những hàng cọc cao vút, phủ sơn mài lấp lánh và khắc những vần thơ hào hùng của Hịch tướng sĩ, người xem không khỏi cảm thấy như đang sống lại với hào khí quật cường của cha ông trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử. Cảm giác choáng ngợp ban đầu nhường chỗ cho niềm tự hào dân tộc trào dâng, cùng với đó là tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc.

Trong bối cảnh nghệ thuật đương đại, nơi điêu khắc lớn thường giới hạn ở các tượng đài hay phù điêu cố định, việc Lê Hữu Hiếu mang đến tác phẩm điêu khắc sắp đặt quy mô lớn ra không gian ngoài trời một nỗ lực đáng ngưỡng mộ. 

Theo Ban Tổ chức, việc vinh danh Lê Hữu Hiếu cũng góp phần thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản phi vật thể và Chiến lược toàn cầu về công nghiệp sáng tạo – khẳng định vai trò của nghệ sĩ như “người giữ lửa” cho di sản văn hóa Việt Nam.

Đây là danh hiệu nhằm tôn vinh những cá nhân nghệ sĩ, người thực hành văn hóa – nghệ thuật có đóng góp tiêu biểu trong bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa đồng thời ghi nhận sứ mệnh xã hội của nghệ thuật: nuôi dưỡng ký ức cộng đồng, bảo tồn bản sắc, đồng thời thúc đẩy sáng tạo gắn với di sản. Giải thưởng khuyến khích nghệ sĩ gắn kết với cộng đồng, tham gia giáo dục thế hệ trẻ và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới…

Nghệ sĩ Việt đứng sau triển lãm A50 hút hàng triệu lượt khán giả được vinh danh tại Nhật Bản- Ảnh 4.

Phát biểu tại sự kiện, nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu cho biết: “Đối với tôi, cách giữ gìn văn hóa tốt nhất chính là phát triển nó. Là một nghệ sĩ thị giác, việc lưu giữ và phát triển các ý niệm văn hóa càng thuận lợi. Gần 20 năm đi sâu vào khảo cổ, các đặc trưng văn hóa theo dòng lịch sử và theo vùng miền, kết hợp với nghiên cứu tạo hình, đã mang lại cho tôi quá nhiều điều; nhờ đó công việc tiến những bước dài. Càng có nhiều dữ liệu về văn hóa và lịch sử đất nước, chất lượng tác phẩm của tôi càng tốt hơn. Nó như cái rễ cây: gặp nước thì tự vươn tới; đủ nước, đủ dinh dưỡng thì hoa nở. Nghệ thuật tôi theo đuổi là sự tự nhiên ấy: rễ tìm mạch nước, hoa đến kỳ tự nở…

Như đã nói về sự tự nhiên của bông hoa, quá trình nghiên cứu và làm việc kỷ luật cũng tự dẫn tôi đến những khám phá thú vị, mở lối để kể các câu chuyện văn hóa và lịch sử gần hơn với khán giả. Tôi hy vọng, sau triển lãm 50 năm, sẽ có những triển lãm lớn và công phu hơn nữa, tiếp tục hành trình nâng tầm di sản văn hóa Việt Nam” – Lê Hữu Hiếu bày tỏ.

Lê Hữu Hiếu sinh năm 1982 tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh có triển lãm cá nhân "Mặc" năm 2014 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; năm 2015 Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia; năm 2016 tham dự Spectrum - Miami Art Fair 2016 cùng triển lãm Contemporary Art Projects USA; năm 2017 Triển lãm Tam tấu tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam; năm 2017 tham gia Florence Biennale lần thứ XI tại Fortezza da Basso – Florence, Italy; triển lãm cá nhân "Soul Energy" năm 2021 tại Italy và mới đây nhất, vào ngày 19/4/2025, triển lãm – sắp đặt “Từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng 30/4/1975” được khai mạc tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. HCM).

 




Kim Linh

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từng mua bán 11 căn nhà - tôi sẽ chỉ cho bạn biết nên chọn tầng nào để ở thoải mái và giữ giá nhất

Từng mua bán 11 căn nhà - tôi sẽ chỉ cho bạn biết nên chọn tầng nào để ở thoải mái và giữ giá nhất Nổi bật

Canh "chống già" của nữ doanh nhân Nhật Bản 90 tuổi còn là "thuốc" kéo dài tuổi thọ, người Nhật chuộng từ lâu đời

Canh "chống già" của nữ doanh nhân Nhật Bản 90 tuổi còn là "thuốc" kéo dài tuổi thọ, người Nhật chuộng từ lâu đời Nổi bật

3 người bạn thân U50 không lấy chồng, góp tiền nghỉ hưu chung, chưa đầy 1 năm đã ngậm ngùi: “Nhìn qua thì hay, làm rồi mới hiểu..."

3 người bạn thân U50 không lấy chồng, góp tiền nghỉ hưu chung, chưa đầy 1 năm đã ngậm ngùi: “Nhìn qua thì hay, làm rồi mới hiểu..."

12:24 , 19/10/2025
Gánh nặng của Phương Oanh

Gánh nặng của Phương Oanh

11:59 , 19/10/2025
4.000 người xếp hàng dài ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia để được dẫn vào 'khu vườn bí mật'

4.000 người xếp hàng dài ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia để được dẫn vào 'khu vườn bí mật'

11:48 , 19/10/2025
Ánh Viên có ngày vượt mặt cả Midu thế này ư?

Ánh Viên có ngày vượt mặt cả Midu thế này ư?

11:14 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên