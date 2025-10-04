Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nghệ sĩ Việt U70 không vợ con: Ở nhà thuê 30m2, bị tai nạn nứt mặt, sợ bệnh tật phải ngồi xe lăn

04-10-2025 - 10:35 AM | Lifestyle

Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ mắc chứng gai cột sống cổ và phải điều trị bằng phương pháp bấm huyệt.

Bạch Long sinh năm 1959, là anh trai của NSƯT Thành Lộc. Nghệ sĩ trưởng thành trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật tại miền Nam, có cha là NSND Thành Tôn và mẹ là nghệ sĩ Huỳnh Mai.

Là một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương Việt Nam, nghệ sĩ Bạch Long được nhiều khán giả yêu mến nhờ lối diễn xuất chân thật, giàu cảm xúc. Nghệ sĩ từng gắn bó với nhiều vai diễn để đời, góp phần giữ lửa cho bộ môn nghệ thuật truyền thống. Tuy nhiên, sau ánh hào quang sân khấu, cuộc sống riêng của nghệ sĩ kỳ cựu này lại khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Ở tuổi xấp xỉ 70, nghệ sĩ Bạch Long vẫn lẻ bóng, không vợ con. Trong nhiều cuộc trò chuyện, nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ bản thân từng có cơ hội lập gia đình nhưng vì duyên phận không đến, cộng thêm đam mê nghệ thuật chiếm trọn thời gian, nên đến nay nghệ sĩ vẫn sống một mình.

Nghệ sĩ Việt U70 không vợ con: Ở nhà thuê 30m2, bị tai nạn nứt mặt, sợ bệnh tật phải ngồi xe lăn- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Bạch Long vẫn đang miệt mài cống hiến cho nghệ thuật dù đã ở tuổi U70

Vào năm 2024, nghệ sĩ Bạch Long đã bị tai nạn xe máy, ngã đập mặt xuống đường. Sau khi bị tai nạn vài ngày, nghệ sĩ mới tới bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán nghệ sĩ Bạch Long bị nứt xương gò má, xương hốc mắt và xương hàm, cần phải tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, khi nghe tin, nghệ sĩ vẫn chần chừ chưa đồng ý mổ ngay bởi buổi tối hôm đó vẫn còn một suất diễn đang chờ.

"Tôi bị ngã úp mặt xuống đường khiến xương hốc mắt, gò má xương hàm bên trái của tôi bị nứt. Hôm trước mặt tôi sưng to, giờ thì đỡ rồi nhưng nửa mặt bên trái vẫn còn tê, mất cảm giác. Chắc tôi được Tổ thương, mình bị nứt xương nhưng ngoài mặt chỉ bị xây xát nhẹ. Bác sĩ bảo tôi có tuổi rồi nên mổ không tốt, để phần xương bị nứt tự lành lại. Tôi nghe bảo không mổ là mừng lắm. Vì nếu mổ phải nằm mấy tháng trời, tiền đâu trả thuốc men, tiền nhà", nam nghệ sĩ kể", NS Bạch Long chia sẻ.

Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Bạch Long chia sẻ rằng mình đang mắc chứng gai cột sống cổ và phải điều trị bằng phương pháp bấm huyệt. Thế nhưng sau tai nạn, nghệ sĩ không thể tiếp tục trị liệu, khiến bàn tay sưng to, gây nhiều trở ngại trong sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra, nghệ sĩ còn phải đối mặt với bệnh về gan, khiến tình trạng sức khỏe thêm phần đáng lo ngại.

Nghệ sĩ Việt U70 không vợ con: Ở nhà thuê 30m2, bị tai nạn nứt mặt, sợ bệnh tật phải ngồi xe lăn- Ảnh 2.

NS Bạch Long không may bị xe tông khiến anh bị nứt xương gò má, hốc mắt, xương hàm…

Nghệ sĩ Việt U70 không vợ con: Ở nhà thuê 30m2, bị tai nạn nứt mặt, sợ bệnh tật phải ngồi xe lăn- Ảnh 3.

2 ngày sau khi bị tai nạn, nam nghệ sĩ mới vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để kiểm tra

Nghệ sĩ Việt U70 không vợ con: Ở nhà thuê 30m2, bị tai nạn nứt mặt, sợ bệnh tật phải ngồi xe lăn- Ảnh 4.

Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Bạch Long chia sẻ rằng mình đang mắc chứng gai cột sống cổ và phải điều trị bằng phương pháp bấm huyệt

Đáng chú ý, trong một lần tâm sự hiếm hoi, nghệ sĩ Bạch Long từng bộc bạch rằng chấp nhận ra đi sớm chứ không muốn đổ bệnh. Nghệ sĩ cho biết sợ cảnh ngồi xe lăn một chỗ và làm phiền tới những người xung quanh, kêu gọi sự giúp đỡ. 

Về đời sống riêng tư, nghệ sĩ Bạch Long từng trải qua bốn mối tình sâu nặng nhưng đều để lại những vết thương lòng. Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ vẫn sống lẻ loi trong một căn phòng trọ nhỏ chỉ khoảng 30m².

Được biết, nghệ sĩ Bạch Long vẫn đang ở một mình trong căn nhà thuê ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo nghệ sĩ chia sẻ, số tiền thuê nhà cao hơn so với mức thu nhập hiện tại.

Nghệ sĩ Việt U70 không vợ con: Ở nhà thuê 30m2, bị tai nạn nứt mặt, sợ bệnh tật phải ngồi xe lăn- Ảnh 5.

Nghệ sĩ Bạch Long hiện đang sinh sống một mình trong căn nhà thuê

Nghệ sĩ Việt U70 không vợ con: Ở nhà thuê 30m2, bị tai nạn nứt mặt, sợ bệnh tật phải ngồi xe lăn- Ảnh 6.

Về chuyện đời tư, nghệ sĩ cho biết đã trải qua 4 mối tình sâu đậm và có nhiều vết thương trong lòng

Nghệ sĩ Việt ủng hộ hàng tỷ đồng giúp bà con chịu ảnh hưởng của bão Bualoi, con số vẫn tiếp tục tăng lên

Theo Minh Ngọc

