Nghệ sĩ Việt ủng hộ hàng tỷ đồng giúp bà con chịu ảnh hưởng của bão Bualoi, con số vẫn tiếp tục tăng lên

Trước những thiệt hại nặng nề do bão Bualoi (bão số 10) gây ra tại các tỉnh miền Trung và Bắc Bộ, cộng đồng nghệ sĩ Việt Nam đã nhanh chóng chung tay hỗ trợ bà con vùng lũ. Các khoản ủng hộ công khai từ các sao lớn như Trấn Thành, Trường Giang, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đức Phúc... đã lên đến hàng tỷ đồng, góp phần vào công tác cứu trợ cho đồng bào vũng bão lũ.

Theo các thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, tổng số tiền ủng hộ từ nghệ sĩ Việt có thể ước tính vượt mốc 4 tỷ đồng, dựa trên các khoản đóng góp cụ thể. Những hành động này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời động viên tinh thần mạnh mẽ dành cho đồng bào đang đối mặt với khó khăn.

Dẫn đầu danh sách là ca sĩ Đức Phúc với khoản đóng góp lên đến 1 tỷ đồng, được chuyển trực tiếp vào tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nam ca sĩ chia sẻ: "Cầu mong bão lũ sớm qua đi thật nhanh, bà con mình đều bình an vượt qua thời điểm khó khăn này".

Tương tự, ca sĩ Tùng Dương cùng nhóm bạn thân thiết cũng quyên góp 1 tỷ đồng, hỗ trợ cho 5 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Thanh Hóa.

MC Trấn Thành và vợ Hari Won chung tay 500 triệu đồng, kèm thông điệp xúc động: "Xin cho vợ chồng Trấn Thành - Hari Won được góp một chút sức của mình trong công cuộc giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua bão lũ! Mong mọi người hãy cùng chung tay nhé!". Nữ ca sĩ Mỹ Tâm cũng ủng hộ 500 triệu đồng, bày tỏ: "Bằng tất cả tấm lòng, Tâm xin được chung tay chia sẻ cùng quê hương và cầu mong bà con đang chịu bão lũ sẽ vượt qua được những mất mát, sớm có cuộc sống bình yên ổn định".

Ca sĩ Trường Giang đóng góp 300 triệu đồng, với lời nhắn: "Chung tay cùng bà con, mong mọi người bình an nhé. Cảm ơn bà con Tuyên Quang đã hỗ trợ trong mấy ngày quay vừa rồi dù mưa bão liên miên". Hòa Minzy và Duy Mạnh mỗi người 300 triệu đồng, trong khi ca sĩ Tuấn Hưng quyên góp hơn 500 triệu đồng qua giải pickleball từ thiện.

Tương tự, Phạm Quỳnh Anh tạm hoãn buổi họp báo ra mắt EP Xinh sao phải khóc và quyên góp 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào.

Ngày 29/9, Hoa hậu Hương Giang gửi 100 triệu đồng đến Ban Cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 28/9, Tuấn Hưng tổ chức giải pickleball hướng về đồng bào lũ lụt, quyên góp được hơn 500 triệu đồng. Nam ca sĩ cho biết đoàn đang sắp xếp đi miền Trung, nếu không sẽ chuyển tiền đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các khoản đóng góp khác đáng chú ý bao gồm: ERIK (100 triệu đồng), Bích Phương (100 triệu đồng), Hương Giang (100 triệu đồng), Ninh Dương Lan Ngọc (70 triệu đồng) và Phạm Quỳnh Anh (50 triệu đồng). Những con số này chỉ là phần được các nghệ sĩ công khai chia sẻ, trong khi nhiều nghệ sĩ khác như Phương Mỹ Chi cũng đã bày tỏ sự ủng hộ, nhưng không công bố cụ thể con số.

Theo báo cáo từ các nguồn tin, bão Bualoi đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh khó khăn. Trước tình hình đó, cộng đồng nghệ sĩ không chỉ dừng lại ở việc quyên góp tiền mặt mà còn kêu gọi sự tham gia rộng rãi từ công chúng. Các khoản ủng hộ được chuyển qua các kênh chính thức như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quỹ cứu trợ, đảm bảo tính minh bạch.

Ước tính sơ bộ, tổng số tiền công khai từ nghệ sĩ đã vượt 4,3 tỷ đồng, và con số này có thể tăng thêm khi nhiều đóng góp khác được công bố. Điều này phản ánh tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội của lcác nghệ sĩ Việt, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Hành động của các nghệ sĩ không chỉ mang lại nguồn lực thiết thực mà còn lan tỏa thông điệp đoàn kết, khích lệ mọi người cùng chung tay vượt qua hoạn nạn. Hy vọng với sự hỗ trợ kịp thời, miền Trung sẽ nhanh chóng hồi phục và trở lại nhịp sống bình thường.

Tổng hợp