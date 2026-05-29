Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghe tiếng người dưới giếng hoang sâu 30m ở nơi đã giải phóng mặt bằng, kiểm tra thì phát hiện bất ngờ

| | Sống

Giếng hoang có độ sâu khoảng 30m, đường kính khoảng 1,5m, bên trong có nước sâu khoảng 1,3m.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, theo thông tin từ công an, khoảng 20 giờ ngày 28/5, người dân đi tập thể dục tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) thì nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ một giếng nước bỏ hoang gần đó. Khi đến gần kiểm tra, người dân phát hiện một phụ nữ mắc kẹt dưới giếng. Sự việc được trình báo với cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động cán bộ, phương tiện phối hợp cùng Công an phường Hội Phú nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Giếng hoang nơi bà Út gặp nạn. (Ảnh: Báo Dân trí)

Báo Xây Dựng thông tin thêm, nạn nhân trong vụ việc là bà Huỳnh Thị Út (SN 1978, trú tại phường Hội Phú). Khoảng 15 giờ ngày 28/5, bà Út rời nhà đi nhặt ve chai nhưng đến khoảng 18 giờ không thấy trở về. Gia đình cũng đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc đã được giải phóng mặt bằng để thi công dự án đường Nguyễn Văn Linh. Giếng nơi bà Út gặp nạn có độ sâu khoảng 30m, đường kính khoảng 1,5m, bên trong có nước sâu khoảng 1,3m.

Lực lượng chức năng giải cứu bà Út thành công. (Ảnh: Báo Xây Dựng)

Lực lượng chức năng đã dùng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận được nạn nhân dưới giếng, đồng thời triển khai phương án đưa nạn nhân lên bờ an toàn. Lúc 20 giờ 12 phút, bà Út đã được giải cứu trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Bà Út sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Người cha kể lại 2 giờ ‘sinh tử’ khi lao xuống giếng sâu 35 mét cứu con gái

Theo Lam Giang

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trường ở TP.HCM thu học phí gần chạm mốc 1 tỷ đồng/năm: Có nữ đại gia kín tiếng đứng sau, sở hữu lịch sử lâu đời

1 trường ở TP.HCM thu học phí gần chạm mốc 1 tỷ đồng/năm: Có nữ đại gia kín tiếng đứng sau, sở hữu lịch sử lâu đời Nổi bật

Nữ công nhân vệ sinh 33 tuổi đỗ thạc sĩ: Chỉ cần chăm chỉ hơn người thông minh nhất, nỗ lực hơn người chăm chỉ nhất một chút

Nữ công nhân vệ sinh 33 tuổi đỗ thạc sĩ: Chỉ cần chăm chỉ hơn người thông minh nhất, nỗ lực hơn người chăm chỉ nhất một chút Nổi bật

Công an có thông báo quan trọng đến tất cả người dân giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Công an có thông báo quan trọng đến tất cả người dân giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

15:09 , 29/05/2026
“Ngày làm việc vô tận”: Hàng trăm email và cuộc họp phát sinh, 21h rời văn phòng và không còn sau đó nữa

“Ngày làm việc vô tận”: Hàng trăm email và cuộc họp phát sinh, 21h rời văn phòng và không còn sau đó nữa

14:59 , 29/05/2026
Học người Nhật cách làm mát cục nóng điều hòa: Chỉ cần 2 thứ nhà nào cũng có

Học người Nhật cách làm mát cục nóng điều hòa: Chỉ cần 2 thứ nhà nào cũng có

14:40 , 29/05/2026
Con cái lớn lên nghèo khổ hay giàu có, nhìn vào người mẹ là biết: Đọc bài này, bạn sẽ hiểu ngay!

Con cái lớn lên nghèo khổ hay giàu có, nhìn vào người mẹ là biết: Đọc bài này, bạn sẽ hiểu ngay!

14:25 , 29/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên