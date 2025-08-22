Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghe TikToker Việt review đi Xanh SM tại Indonesia: Rẻ hơn các dịch vụ xe khác

22-08-2025 - 20:10 PM | Thị trường

Clip chia sẻ về Xanh SM tại Indonesia của nữ TikToker thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Mới đây, một TikToker người Việt có tài khoản @Naiverosie đã đăng tải video chia sẻ về chuyến đi Jarkata Indonesia của mình và cho biết trong những ngày tại đây, cô đều di chuyển bằng Xanh SM. 

Cụ thể, nữ TikTok ban đầu khá ngạc nhiên khi nhìn thấy những chiếc ô tô điện mang màu sắc quen thuộc của Xanh SM phía bên kia đường. Cô đã hào hứng giới thiệu về dịch vụ của Xanh SM tại Indonesia cũng tương đồng như cách "book xe" cơ bản của hãng này tại Việt Nam. Đáng chú ý, cô cho biết giá cước của Xanh SM tại đây rẻ hơn so với các dịch vụ xe khác. 

Nghe TikToker Việt review đi Xanh SM tại Indonesia: Rẻ hơn các dịch vụ xe khác- Ảnh 1.

Nữ TikToker khá bất ngờ khi thấy Xanh SM tại Indonesia

Nghe TikToker Việt review đi Xanh SM tại Indonesia: Rẻ hơn các dịch vụ xe khác- Ảnh 2.

Cô cho biết giá cước của Xanh SM rẻ hơn các dịch vụ xe khác

Nghe TikToker Việt review đi Xanh SM tại Indonesia: Rẻ hơn các dịch vụ xe khác- Ảnh 3.

Việc sử dụng dịch vụ của Xanh SM tại Indonesia cũng tương tự như ở Việt Nam

Dù vậy, do là Xanh SM là thương hiệu xâm nhập thị trường sau nên số lượng người sử dụng dịch vụ của hãng chưa thể so sánh với các đối thủ phát triển sớm hơn.  

Chính thức ra mắt thị trường Indonesia vào tháng 12/2024, Xanh SM dần trở thành một lựa chọn di chuyển tiện lợi cho người dân xứ vạn đảo. Đây là quốc gia thứ ba có hiện diện của Xanh SM sau Việt Nam và Lào. 2 mẫu xe tại đây là VF e34 và VF 5 do VinFast sản xuất. Hãng xe này cũng không ngừng mở rộng mạng lưới đại lý và giới thiệu các chính sách bán hàng hấp dẫn, đồng thời động thổ nhà máy lắp ráp tại Subang, Tây Java trong nỗ lực kiện toàn năng lực sản xuất trên toàn cầu.

Với việc mang đến những giải pháp di chuyển thông minh và thân thiện môi trường, Xanh SM khẳng định quyết tâm chinh phục một trong những thị trường gọi xe tiềm năng hàng đầu Đông Nam Á và thúc đẩy công cuộc chuyển đổi xanh trên toàn cầu.

CEO Xanh SM Nguyễn Văn Thanh: 'Thay vì ngồi đếm 500.000 hay 1 triệu, chúng tôi đặt luôn mục tiêu gia nhập CLB các Global Startup Đông Nam Á đạt 100 triệu giao dịch/tháng'

Theo KV

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ chi hơn 10 tỷ USD mua một 'mỏ vàng' của Việt Nam từ đầu năm: Nước ta vừa vươn lên đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu, 132 quốc gia đã chốt đơn hàng

Mỹ chi hơn 10 tỷ USD mua một 'mỏ vàng' của Việt Nam từ đầu năm: Nước ta vừa vươn lên đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu, 132 quốc gia đã chốt đơn hàng Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chơi lớn mở 150.000 trạm đổi pin xe máy điện - dày hơn cả trạm xăng, quyết phổ cập xe VinFast

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chơi lớn mở 150.000 trạm đổi pin xe máy điện - dày hơn cả trạm xăng, quyết phổ cập xe VinFast Nổi bật

Qualcomm trao 225.000 USD cho 3 startup xuất sắc nhất tại QVIC 2025

Qualcomm trao 225.000 USD cho 3 startup xuất sắc nhất tại QVIC 2025

19:44 , 22/08/2025
Trung Quốc ồ ạt thu mua một loại quả “vương giả chi quả” mà Việt Nam dự kiến có sản lượng hơn 50.000 tấn

Trung Quốc ồ ạt thu mua một loại quả “vương giả chi quả” mà Việt Nam dự kiến có sản lượng hơn 50.000 tấn

19:10 , 22/08/2025
Đề xuất mới về 2 phương án giá bán lẻ điện cho sạc xe điện

Đề xuất mới về 2 phương án giá bán lẻ điện cho sạc xe điện

18:08 , 22/08/2025
Thép cuộn cán nóng của Hòa Phát chính thức không bị Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá

Thép cuộn cán nóng của Hòa Phát chính thức không bị Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá

18:06 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên