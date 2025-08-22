Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đề xuất mới về 2 phương án giá bán lẻ điện cho sạc xe điện

22-08-2025 - 18:08 PM | Thị trường

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án giá bán lẻ điện cho sạc xe điện, quán cà phê lắp đặt trụ sạc xe điện có thể phải lắp công tơ đo đếm điện riêng.

Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án giá bán lẻ điện cho sạc xe điện.

Phương án 1, giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện áp dụng đối với bên mua điện sử dụng điện cho các trạm/trụ sạc điện phục vụ sạc điện các phương tiện giao thông vận tải sử dụng điện, bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng.

Trường hợp sạc xe điện của hộ gia đình có giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt thì áp dụng giá bán điện cho mục đích sinh hoạt đối với toàn bộ sản lượng đo đếm.

Phương án 2, sạc xe điện bao gồm các trạm/trụ sạc điện phục vụ các phương tiện giao thông vận tải sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng.

Trường hợp sạc xe điện của khách hàng ký hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, thì áp dụng giá bán điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư này; đối với mục đích sử dụng điện ngoài sinh hoạt thì áp dụng giá bán lẻ điện theo từng mục đích sử dụng điện nếu có công tơ đo đếm điện riêng; trường hợp không có công tơ đo đếm điện riêng cho mục đích sạc xe điện thì giá bán điện theo mục đích tại hợp đồng mua bán điện.

Nhiều ý kiến về giá điện cho sạc xe điện

Theo Bộ Công Thương, tại Phụ lục Quyết định số 14 năm 2025 đã bổ sung cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng sạc xe điện so với Quyết định số 28 năm 2014, vì vậy cần thiết phải bổ sung hướng dẫn giá bán lẻ điện cho đối tượng này.

Theo ý kiến của EVN và một số tổng công ty điện lực, các trạm/trụ sạc điện phải lắp đặt công tơ đo đếm riêng (trừ trụ sạc của hộ gia đình có giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt) do hoạt động của trạm sạc xe điện gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện, công suất sử dụng điện cao sẽ đặc biệt gây ảnh hưởng tới hệ thống điện vào giờ cao điểm.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Tổng Công ty điện lực TP HCM, không nhất thiết phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng cho trạm/trụ sạc xe điện (ví dụ trường hợp quán nước, quán cà phê có lắp đặt trụ sạc xe điện thì không cần tách công tơ, giá bán lẻ điện áp dụng cho quán nước là giá kinh doanh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được).

Vì vậy, Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án trên để lấy ý kiến do đây là mục đích sử dụng mới và có thể có đa dạng hình thức (sạc tại nhà, sạc công cộng, sạc tại trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, cơ quan hành chính, khuôn viên doanh nghiệp…).

Cuộc đua 'sạc điện nhanh như đổ xăng': Ông Phạm Nhật Vượng vừa gia nhập đã chơi lớn, 1 hãng đã làm từ 2023

Theo Lê Thúy

Người lao động

