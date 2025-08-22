Đại lý báo giá xe máy điện VinFast cực tốt: Rẻ nhất 10 triệu, hơn 28 triệu có xe đi 200km/sạc, cốp 27 lít

Mới đây, một số đại lý xe máy điện VinFast đã ra thông báo giảm giá cho loạt sản phẩm với mức giảm lên tới khoảng 12%. Với mức giảm này, các mẫu xe máy điện của VinFast đang có mức giá bán rẻ hơn vài triệu so với giá niêm yết, đồng thời cũng rất hấp dẫn so với thị trường.

Cụ thể hơn, với chương trình giảm giá này, mẫu xe có mức giá thấp nhất có thể mua được là mẫu VinFast Motio - có giá khoảng 10,5 triệu đồng , tiết kiệm khoảng 1,5 triệu đồng so với giá niêm yết.

Trong khi đó, một mẫu có trang bị tốt hơn, có thể đi được tới khoảng 200 km mỗi lần sạc là VinFast Vento Neo nay có giá chỉ hơn 28 triệu đồng - tiết kiệm khoảng 4 triệu đồng so với giá niêm yết.

VinFast Motio có giá từ khoảng 10,5 triệu đồng sau giảm giá.

Nếu VinFast Motio nhắm đến phân khúc xe cho học sinh/sinh viên không cần bằng lái, VinFast Vento Neo lại đang là lựa chọn của một số tài xế xe công nghệ. Vento được VinFast định vị là mẫu xe máy điện cao cấp, từng được định giá lên tới hơn 56 triệu đồng. Tuy nhiên, ở phiên bản Neo, VinFast đã có những thay đổi ở trang bị, đưa mẫu xe này xuống mức giá phổ thông hơn.

Với VinFast Vento Neo, xe trang bị động cơ điện in-hub đặt ở bánh sau có công suất tối đa 3.200 W, có thể đi được tối đa 78 km/h. Với pack pin LFP, xe có thể đi được tối đa 194 km/sạc, có thể sạc từ 0-100% trong 4 tiếng.

Một trong những điểm đặc sắc cần nhắc tới là Vento Neo có dung tích cốp lên tới 27 lít. Con số này không phải lớn nhất trên toàn thị trường; song, nếu so sánh với các mẫu xe ngang giá thì con số của Vento Neo vượt trội.

VinFast Vento Neo.

Trong số những mẫu xe được giảm giá, mẫu VinFast Theon S đang có mức giảm mạnh nhất. Theo đó, VinFast hiện niêm yết giá Theon S ở mức 56,9 triệu đồng, còn mức giá ưu đãi đại lý này đưa ra chỉ nhỉnh 50 triệu đồng , tương đương mức giảm gần 7 triệu đồng.

VinFast Theon S cũng được định vị trong phân khúc xe cao cấp như các xe Vento, nhưng Theon S nhắm đến nhóm người dùng muốn trải nghiệm cảm giác lái thể thao, mạnh mẽ.

Để làm được điều này, VinFast Theon S trang bị động cơ 7.100W đặt giữa truyền động bằng xích, có thể đạt tốc độ tối đa 99 km/h. Với sức mạnh lớn, xe cũng được trang bị hệ thống phanh ABS cả trước và sau nhằm tăng tính an toàn khi sử dụng xe, đồng thời giúp người lái tự tin hơn khi di chuyển trên đường trơn trượt.

Phanh ABS 2 kênh trên VinFast Theon S là trang bị hiếm thấy trong phân khúc xe phổ thông.

Cùng với đó, mẫu xe mới được ra mắt là VinFast Evo Grand cũng có tên trong chương trình giảm giá. Với phiên bản thường, Evo Grand đang được bán với giá khoảng 18,5 triệu đồng (tiết kiệm khoảng 2,5 triệu đồng so với giá niêm yết). Phiên bản dành cho học sinh/sinh viên - Evo Grand Lite - cũng đang được ưu đãi với mức giá 15,8 triệu đồng , tiết kiệm hơn 2 triệu đồng.

Cần lưu ý rằng mức giá bán trong chương trình ưu đãi đều đã bao gồm pin và sạc; riêng với Evo Grand và Evo Grand Lite, mức giá này bao gồm sạc và 1 pack pin kèm xe. Người dùng có thể mua thêm pin; song, liệu giá pin phụ có được ưu đãi hay không thì đại lý này không đề cập.

Mẫu xe Giá niêm yết Giá ưu đãi VinFast Motio 12 triệu đồng 10,56 triệu đồng VinFast Evo Lite Neo 14,4 triệu đồng 12,672 triệu đồng VinFast Evo Neo 17,8 triệu đồng 15,664 triệu đồng VinFast Evo Grand Lite 18 triệu đồng 15,84 triệu đồng VinFast Evo Grand 21 triệu đồng 18,48 triệu đồng VinFast Klara Neo 28,8 triệu đồng 25,344 triệu đồng VinFast Feliz Neo 22,4 triệu đồng 19,712 triệu đồng VinFast Vento Neo 32 triệu đồng 28,16 triệu đồng VinFast Theon S 56,9 triệu đồng 50,072 triệu đồng





