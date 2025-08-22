VinFast VF 9 bản đặc biệt lộ thông số: Động cơ 201 mã lực, pin lớn hơn, cabin 4 chỗ

Trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh được cho là phiếu đăng kiểm của mẫu limousine mới được xây dựng trên nền tảng VinFast VF 9. Đây là mẫu xe chưa từng được hãng công bố chính thức, vì vậy các thông tin trong hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Thông tin về "VinFast VF 9 đặc biệt" đang thu hút sự chú ý. Ảnh: Facebook

Trước đó, những hình ảnh về chiếc "VinFast VF 9 bản đặc biệt" đã lan truyền trên mạng xã hội. Ngoài Việt Nam, người ta còn thấy bản đăng ký sở hữu công nghiệp mẫu xe này ở một số nước khác.

Một trong những điểm gây tò mò nhất là hệ truyền động. Bởi với thiết kế lưới tản nhiệt tương tự xe động cơ đốt trong, nhiều ý kiến cho rằng mẫu limousine này có thể sử dụng hệ thống hybrid, kết hợp động cơ xăng và điện.

Tuy nhiên, thông tin trên phiếu cho thấy xe vẫn hoàn toàn chạy điện như các dòng VinFast hiện tại, không sử dụng động cơ đốt trong.

Theo đó, xe trang bị hai động cơ điện, mỗi động cơ công suất 150kW (khoảng 201 mã lực), đi kèm là bộ pin Lithium dung lượng 131 kWh, điện áp 388V.

So với VinFast VF 9, mẫu limousine mới có thông số động cơ tương đương nhưng dung lượng pin lớn hơn (131 kWh so với 123 kWh trên VF 9). Điều này cho thấy, xe có thể có tầm hoạt động xa hơn. VinFast VF 9 hiện có thể chạy được 626km/sạc (tiêu chuẩn WLTP, phiên bản Eco pin CATL).

Hình ảnh thực tế chiếc "VinFast Lạc Hồng 900 LX" lan truyền trên mạng xã hội trước đó cho thấy ngoại hình khá tương tự VF 9, nhưng lớn hơn và nhiều chi tiết mới. Ảnh: Facebook

Chiếc "VinFast Lạc Hồng 900 LX" có kích thước và khối lượng vượt VF 9. Thông tin trên phiếu ghi nhận xe dài 5.342 mm, rộng 2.065 mm, cao 1.687 mm, trục cơ sở 3.349 mm và nặng 3.035 kg. Như vậy, trục cơ sở được kéo dài thêm khoảng 200 mm so với VF 9. Trước đó, VinFast từng áp dụng cách làm tương tự khi phát triển mẫu President từ Lux SA2.0.

Ngoài ra, thông tin trên phiếu cũng xác nhận mẫu limousine này chỉ có bốn chỗ ngồi, khác với VF 9 vốn có cấu hình tối đa bảy chỗ. Điều này khớp với những hình ảnh nội thất được rò rỉ trước đó khi không có hàng ghế thứ ba và hàng 2 thiết kế dạng ghế thương gia.

Ngoài ra, hình ảnh còn cho thấy bên trong bổ sung thêm một vách ngăn cố định giữa hai hàng ghế, được ốp gỗ và có tấm kính chắn mang đậm chất thương gia. Hai ghế sau cũng được thay mới khi có thêm bệ đỡ bắp chân. Dàn nút bấm trên cửa cho thấy những tiện ích gồm chỉnh điện đa hướng có thể ngả sâu thông qua một nút bấm, sưởi ấm và làm mát ghế. Hệ thống điều hòa cũng được tùy chỉnh riêng biệt, nhiều khả năng là loại 4 vùng. Một số điểm khác biệt gồm các chi tiết ốp gỗ sáng màu, logo cánh chim ở vô lăng, các dải mạ chrome đều có màu vàng liên tưởng tới chi tiết mạ vàng.

Hình ảnh nội thất cũng cho thấy xe chỉ có 4 chỗ ngồi. Điều này được cho là giúp hàng ghế sau có độ ngả thoải mái. Ảnh: Facebook

Bên ngoài, xe vẫn sử dụng logo chữ V nhưng nay dùng biểu tượng cánh chim tạo hình và đặt nổi trên đầu xe, có thông tin cho rằng logo này do đơn vị trong nước thực hiện và được mạ vàng. Một vài khác biệt khác có thể nhìn thấy là lưới tản nhiệt nan dọc cỡ lớn ở đầu xe, đèn chiếu sáng đặt thấp hơn so với VF 9, các khe gió nhỏ hơn tích hợp ở bên rìa cản trước/sau dùng hoạ tiết nan ngang mạ chrome.

Một số nguồn tin khác cho rằng đây sẽ là phiên bản giới hạn, dự kiến tổng cộng 62 chiếc được sản xuất bao gồm 12 chiếc có khả năng chống đạn và 50 thuộc bản thường.

Mẫu xe trông khá giống "Lạc Hồng 900 LX" đã xuất hiện trong một hồ sơ đăng ký ở Úc và Indonesia, cho thấy khả năng xe có thể "xuất ngoại". Ảnh: Cơ quan quản lý Úc/Indonesia

Hiện VinFast chưa đưa ra thông tin chính thức về mẫu xe mang tên "Lạc Hồng 900 LX". Nhưng ngoài chiếc limousine trên, VinFast cũng từng chỉnh sửa thiết kế VF 9 để dành cho lực lượng cảnh sát giao thông, song thay đổi không nhiều như chiếc "Lạc Hồng 900 LX".