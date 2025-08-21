Báo chí Ấn Độ: VinFast sẽ giúp Tamil Nadu trở thành “thủ phủ” xe điện của Nam Á

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

21-08-2025 - 15:30 PM | Thị trường

“Nhà máy đặt nền móng vững chắc để biến Tamil Nadu không chỉ thành trung tâm sản xuất của Ấn Độ, mà còn là căn cứ xuất khẩu lớn nhất của VinFast tại Nam Á, Trung Đông và châu Phi”, ông Phạm Sanh Châu - Tổng Giám đốc VinFast Châu Á - trả lời phỏng vấn NDTV về nhà máy vừa được VinFast khánh thành tại Tamil Nadu, Ấn Độ.

Điều kiện thuận lợi của nhà máy VinFast tại Ấn Độ

VinFast vừa khánh thành nhà máy sản xuất tại thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu, Ấn Độ - cơ sở sản xuất đầu tiên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đặc biệt, VinFast đã hoàn thành nhà máy trong thời gian chưa đầy một năm rưỡi sau khi động thổ.

"Nhà máy tại Thoothukudi mang lại cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc và sự khích lệ. Đây là minh chứng rằng chúng tôi có thể biến điều không thể thành có thể - và làm điều đó với tốc độ cao", ông Phạm Sanh Châu trả lời NDTV.

Theo ông Châu, VinFast đã khảo sát 15 địa điểm thuộc 6 bang tại Ấn Độ trước khi chọn Thoothukudi. Thành phố cảng này hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi như gần cảng biển và sân bay, hạ tầng giao thông tốt, lực lượng lao động chất lượng cao và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính quyền bang Tamil Nadu.

Nhà máy thứ 3 trên toàn cầu của VinFast rộng 160 ha, giai đoạn đầu có công suất 50.000 xe/năm và có thể nâng lên 150.000 xe/năm để phục vụ nhu cầu thị trường. Hiện, nhà máy tuyển dụng khoảng 500 nhân viên, một nửa đến từ Thoothukudi. "Chúng tôi cam kết tuyển dụng thêm, với mục tiêu sớm đạt 1.000 nhân sự", ông Châu nói.

Vị lãnh đạo xác nhận lượng đơn đặt cọc sớm với hai mẫu VF 7 và VF 6 qua tổng đài đã ở mức cao ngay cả trước khi chính thức mở bán. Ông đồng thời cho biết khách hàng từ Sri Lanka và Nepal đã tới tham quan, và trong thời gian tới sẽ có thêm khách hàng từ Bangladesh.

"Thoothukudi sẽ sản xuất các giải pháp di chuyển tiên tiến và phương tiện thông minh, không chỉ cho Ấn Độ mà cho cả thế giới", ông nói với Times of India.

Giúp Tamil Nadu trở thành "thủ phủ" xe điện của Nam Á

Tại Ấn Độ, VinFast đang triển khai chiến lược xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện. Công ty đã ký kết hợp tác với RoadGrid, myTVS và Global Assure để phát triển dịch vụ số và hệ thống hậu mãi toàn quốc. Riêng myTVS dự kiến mở 120 xưởng dịch vụ, tạo mạng lưới hỗ trợ khách hàng rộng khắp các thành phố trọng điểm.

VinFast cũng hợp tác với BatX Energies trong lĩnh vực tái chế và thu hồi pin, nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm thiểu tác động môi trường.

Về sản xuất, hiện nhà máy ở Thoothukudi gồm đầy đủ các hạng mục như xưởng thân xe, xưởng sơn, dây chuyền lắp ráp, trung tâm kiểm định chất lượng, kho vận và khu phụ trợ cho nhà cung cấp địa phương.

Ông Châu cho biết, để trở thành một trong những hãng dẫn đầu thị trường Ấn Độ, VinFast sẽ từng bước nâng cấp, bao gồm cả xưởng dập - công đoạn đòi hỏi đầu tư lớn và chỉ triển khai khi nhu cầu thị trường đủ lớn.

Hiện, Ấn Độ tiêu thụ khoảng 400.000 ô tô mỗi tháng nhưng chỉ 10.000 trong số đó là xe điện, tương đương 2-3% thị phần. Ông Châu nhận định, việc mở rộng sản xuất nội địa sẽ phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của thị trường EV, đồng thời công ty sẽ tiếp tục thử nghiệm thị hiếu người tiêu dùng, xây dựng mạng lưới bán hàng và dịch vụ, cùng tìm kiếm đối tác địa phương.

"Nhà máy này đặt nền móng vững chắc để biến Tamil Nadu không chỉ thành trung tâm sản xuất của Ấn Độ, mà còn là căn cứ xuất khẩu lớn nhất của VinFast tại Nam Á, Trung Đông và châu Phi", ông nói với NDTV.

NDTV cũng chỉ ra, sự hiện diện của VinFast sẽ giúp Tamil Nadu hiện thực hóa tầm nhìn trở thành "thủ phủ" xe điện của Nam Á. Mục tiêu của công ty trong việc nội địa hóa sản xuất, chuyển giao công nghệ và nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động cũng phù hợp với các mục tiêu của Ấn Độ về chương trình "Make in India" và phát triển ngành công nghiệp xanh.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

