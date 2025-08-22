Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VinFast công bố mở rộng chính sách chuyển đổi xanh đặc biệt tới các tỉnh thành, đồng thời triển khai 150.000 trạm đổi pin xe máy điện và ra mắt các dòng xe máy điện đổi pin trên quy mô toàn quốc.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chơi lớn mở 150.000 trạm đổi pin xe máy điện - dày hơn cả trạm xăng, quyết phổ cập xe VinFast- Ảnh 1.

VinFast vừa công bố mở rộng chính sách ưu đãi chuyển đổi xanh trên phạm vi toàn quốc và triển khai mô hình đổi pin xe máy điện. Đây là một trong hai quyết sách lớn trong chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” giai đoạn 3.

Theo thông tin từ hãng, chính sách chuyển đổi xanh đặc biệt – vốn đang áp dụng tại Hà Nội, TP.HCM và An Giang – sẽ được mở rộng đến cả 34/34 tỉnh, thành. Khách hàng mua ô tô điện sẽ được giảm trực tiếp 4% giá niêm yết, hỗ trợ lãi suất vay mua xe trong 3 năm, mức 3%/năm cho nhu cầu cá nhân và 4%/năm nếu phục vụ vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform.

Với xe máy điện, người mua sẽ được giảm ngay 10% giá xe. Ngoài ra, khách hàng có thể vay trả góp tới 80–90% giá trị xe tùy nhu cầu, trong đó nhóm vận doanh được nhận xe ngay mà không cần vốn đối ứng. Các ưu đãi bổ sung bao gồm miễn phí 100% lệ phí trước bạ đến hết năm 2025, miễn phí sạc pin tại các trạm công cộng đến giữa năm 2027.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chơi lớn mở 150.000 trạm đổi pin xe máy điện - dày hơn cả trạm xăng, quyết phổ cập xe VinFast- Ảnh 2.

Song song với chính sách giá, VinFast cho biết sẽ triển khai hệ thống 150.000 trạm đổi pin xe máy điện trên toàn quốc. Giai đoạn đầu, 1.000 trạm sẽ được lắp đặt trong tháng 10/2025, tăng lên 50.000 trạm vào cuối năm nay và hoàn tất mục tiêu sau 3 năm. Mạng lưới này được kỳ vọng dày đặc hơn hệ thống trạm xăng, giúp người dùng dễ dàng thay pin khi di chuyển.

Các dòng xe máy điện sẽ có thêm phiên bản đổi pin với thiết kế khoang chứa hai pin dung lượng 1,5 kWh/pin, có thể tháo lắp tại các trạm công cộng. Người dùng sẽ trả phí thuê pin 200.000 đồng/tháng/pin, phí đổi pin 9.000 đồng/lần, quãng đường tối đa 85 km/pin. Dòng xe đầu tiên ra mắt là Evo Max (20 triệu đồng) vào tháng 10/2025, sau đó đến  Feliz Max (24,9 triệu đồng), Verox Max (33,9 triệu đồng), Drift Max (39,9 triệu đồng).

VinFast cho biết, khách hàng vẫn có thể chọn phiên bản kèm pin hoặc thuê pin để tự sạc tại nhà tùy nhu cầu. Việc triển khai đồng thời hai hình thức này nhằm đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, hãng tiếp tục phối hợp tổ chức sự kiện “Ngày hội xanh – Thu xe xăng, lên đời xe xanh” trên toàn quốc, với ưu đãi lên đến 100 triệu đồng cho khách hàng đổi từ xe xăng sang xe điện, áp dụng với mẫu VF 9.

Theo VinFast, chiến dịch này nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận xe điện dễ dàng hơn, đồng thời thúc đẩy lộ trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông tại Việt Nam.

Khánh Vy

