Còn chưa bàn giao đến tay khách Việt, xe điện rẻ nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chuẩn bị xuất ngoại?

13-08-2025 - 10:10 AM | Thị trường

Mẫu xe điện cỡ nhỏ VinFast Minio Green sắp đổ bộ thị trường Nam Á sau Limo Green.

Còn chưa bàn giao đến tay khách Việt, xe điện rẻ nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chuẩn bị xuất ngoại?- Ảnh 1.

Theo AutoCar, VinFast vừa nộp đơn xin cấp bằng sáng chế thiết kế tại Ấn Độ cho mẫu xe điện cỡ nhỏ Minio Green, hé lộ bước đi mới trong chiến lược mở rộng ra thị trường Nam Á. Thông tin này xuất hiện chỉ ít lâu sau khi giới truyền thông nước này phát hiện bằng sáng chế thiết kế của mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green, cho thấy hãng xe điện Việt Nam dường như đang chuẩn bị ra mắt nhiều mẫu xe hướng tới mọi phân khúc khách hàng tại Ấn Độ.

Nếu chính thức được giới thiệu, Minio Green sẽ trở thành mẫu xe điện mini thứ hai trong phân khúc tại Ấn Độ, nơi hiện chỉ có MG Comet EV giữ vị trí thống lĩnh. Tại Ấn Độ, MG Comet EV phiên bản mới nhất 2025 có giá khởi điểm hấp dẫn chỉ từ 4,99 lakh Rs (khoảng 147 triệu đồng), sử dụng bộ pin lithium-ion 17,3 kWh, cho phạm vi hoạt động 230 km theo tiêu chuẩn MIDC.

Việc gia nhập của VinFast có thể tạo ra sự cạnh tranh đáng chú ý trong phân khúc siêu nhỏ chạy điện - vốn đang được đánh giá là tiềm năng nhờ nhu cầu di chuyển trong đô thị và xu hướng chuyển dịch sang phương tiện không phát thải.

Bước đi này được xem là một phần trong chiến lược toàn cầu hóa của VinFast, sau khi hãng đã thâm nhập vào các thị trường như Mỹ, Canada, châu Âu và Đông Nam Á và hướng tới mục tiêu doanh số 200.000 xe trong năm 2025. Ấn Độ, với dân số hơn 1,4 tỷ người và chính sách khuyến khích xe điện mạnh mẽ, đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà sản xuất ô tô điện trên toàn thế giới.

Còn chưa bàn giao đến tay khách Việt, xe điện rẻ nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chuẩn bị xuất ngoại?- Ảnh 2.

Về phía Minio Green, đây là mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ, với thiết kế 2 cửa, 4 chỗ ngồi. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.625 mm, trục cơ sở 2.065 mm, khoảng sáng gầm 155 mm. Khoảng sáng gầm của Minio Green còn lớn hơn một số mẫu xe phân khúc cao hơn như Toyota Vios, Kia Soluto, Kia Morning.

Nội thất trang bị ghế lái chỉnh cơ 4 hướng. Hệ thống đa thông tin kèm giải trí nằm ở phía sau vô-lăng với màn hình màu lớn. Âm thanh xe có 2 loa. Mẫu xe này chỉ có đài FM, không có kết nối Bluetooth. Về trang bị an toàn, mẫu xe này có phanh đĩa trước, phanh tang trống phía sau. Hệ thống treo trước và sau đều là MacPherson. Các hệ thống an toàn khác còn có ABS, kiểm soát lực kéo và túi khí người lái.

VinFast trang bị cho xe Minio Green dung lượng pin lên tới 18,5 kWh, giúp quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy đạt 210 km (theo tiêu chuẩn NEDC). Hệ thống điện - điện tử và động cơ điện 400V giúp tăng hiệu suất sạc và khả năng vận hành cho xe. Thời gian sạc pin từ 10% lên 70% chỉ khoảng hơn 30 phút. Những thông số trên đã được nâng cấp mới đây, mang đến hiệu năng vận hành tốt hơn cho xe và tạo sự thuận tiện cho người sử dụng.

Theo VinFast, việc phát triển thêm các tính năng này sẽ làm hạn bàn giao xe kéo dài hơn so với kế hoạch cũ khoảng 4 tháng. Tuy nhiên, toàn bộ chi phí tăng thêm do thay đổi kết cấu kỹ thuật, linh kiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất sẽ do VinFast chịu trách nhiệm, khách hàng hoàn toàn không phát sinh chi phí. Theo kế hoạch mới, thời gian bàn giao Minio Green dự kiến vào tháng 12/2025.

Tại Việt Nam, xe có mức giá 269 triệu đồng (kèm pin), được áp dụng các chính sách ưu đãi hiện hành của VinFast và được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng của V-Green tới hết tháng 6/2027.

Bàn giao đến tay khách Việt chưa được 1 tuần, mẫu MPV điện đầu tiên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rục rịch xuất ngoại?


Khánh Vy

An ninh tiền tệ

