Nghĩ CSGT nghỉ Tết, người đàn ông uống rượu vẫn đạp xe và bị phạt

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm 41 người chết, bị thương 56 người. So với ngày cùng kỳ năm 2025, tăng 1 vụ tai nạn, giảm 3 người chết, tăng 8 người bị thương.

Lực lượng CSGT các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.285 trường hợp vi phạm; tạm giữ 82 ô tô, 3.633 xe máy, 102 phương tiện khác; tước 423 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.114 tài xế.

Trong đó, 3.373 tài xế vi phạm về nồng độ cồn; 1.670 tài xế vi phạm về tốc độ; vi phạm chở hàng quá tải trọng 71 trường hợp; quá khổ giới hạn 15 trường hợp; chở quá số người quy định 53 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 2 trường hợp.

Hành vi sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 58 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 2 trường hợp; vi phạm ma túy 7 trường hợp.