Nghĩ CSGT nghỉ Tết, người đàn ông uống rượu vẫn đạp xe và bị phạt
Cho rằng ngày nghỉ Tết Dương lịch CSGT không kiểm tra, ông T. đi xe đạp về nhà sau khi uống rượu bia và bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt.
- 02-01-2026Tháng 1/2026, hơn 100 triệu người dân Việt Nam chứng kiến sự kiện khai mở giai đoạn tăng trưởng hai chữ số, tiến tới ‘kỷ nguyên mới’ của dân tộc
Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm 41 người chết, bị thương 56 người. So với ngày cùng kỳ năm 2025, tăng 1 vụ tai nạn, giảm 3 người chết, tăng 8 người bị thương.
Lực lượng CSGT các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.285 trường hợp vi phạm; tạm giữ 82 ô tô, 3.633 xe máy, 102 phương tiện khác; tước 423 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.114 tài xế.
Trong đó, 3.373 tài xế vi phạm về nồng độ cồn; 1.670 tài xế vi phạm về tốc độ; vi phạm chở hàng quá tải trọng 71 trường hợp; quá khổ giới hạn 15 trường hợp; chở quá số người quy định 53 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 2 trường hợp.
Hành vi sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 58 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 2 trường hợp; vi phạm ma túy 7 trường hợp.
VTC News