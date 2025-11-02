Nghỉ dưỡng sức sau ốm đau, người lao động được hưởng hơn 700.000 đồng/ngày

Theo quy định của Luật BHXH 2024, người lao động tham gia BHXH bắt buộc đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong một năm, trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa 10 ngày trong một năm.

Người lao động được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa 10 ngày trong một năm

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe của người lao động do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định.

Trường hợp hai bên có ý kiến khác nhau thì người sử dụng lao động quyết định số ngày nghỉ trên cơ sở đề nghị của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có Công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định.

Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tối đa là 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; 7 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật; 5 ngày đối với trường hợp khác.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được tính liên tục bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Người lao động đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được tính cho năm đó. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Mức hưởng cho một ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau bằng 30% mức tham chiếu.



Hiện nay, mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Do đó, tiền trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau của người lao động một ngày là 702.000 đồng.

Như vậy, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau của người lao động tương ứng với từng trường hợp như sau:

Tình trạng bệnh đã điều trị Thời gian nghỉ Mức hưởng (VNĐ) Ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày 10 ngày 7.020.000 đồng Ốm đau do phẫu thuật 7 ngày 4.914.000 đồng Trường hợp ốm đau khác 5 ngày 3.510.000 đồng