Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 30 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

07-10-2025 - 10:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Điều 66, Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã quy định chi tiết cách tính mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.

Theo đó, đối với lao động nữ, mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam, mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Nghĩa là, thay vì chỉ có lao động nữ có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm mới được hưởng lương hưu theo quy định Luật BHXH 2014, thì từ 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã bổ sung thêm cách tính mức hưởng lương hưu với lao động nam có thời gian tham gia BHXH từ 15 năm đến dưới 20 năm.

Căn cứ Điều 66, Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 thì mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng BHXH bắt buộc được tính theo công thức sau đây:

Mức lương hưu hằng tháng = (Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng) x (Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH)

Trong đó, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

- Thời gian tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/1995 - 1/1/2000: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2001 - 31/12/2006: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2007 - 31/12/2015: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Như vậy, lao động nữ nghỉ hưu năm 2025, nếu đóng đủ 30 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với lao động nam, nếu đóng đủ 30 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 65% tiền lương tháng đóng BHXH.

Hướng dẫn cách xem lương hưu trợ cấp BHXH trên VssID

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VssID

Người dân mở ứng dụng VssID, thực hiện đăng nhập vào hệ thống VssID bằng cách gõ tên đăng nhập và mật khẩu đã được cấp.

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 30 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?- Ảnh 1.

Bước 2: Xem Thông tin hưởng

Tại phần trang chủ Quản lý cá nhân, nhấn chọn mục "Thông tin hưởng".

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 30 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?- Ảnh 2.

Bước 3: Kiểm tra thông tin hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Sau khi nhấn vào mục "Thông tin hưởng", hệ thống sẽ chuyển sang mục thông tin.

Tại đây, giao diện app sẽ hiện lên các mục:

  • Thông tin hưởng BHXH 1 lần;
  • Thông tin hưởng chế độ ốm đau, thai sản;
  • Thông tin hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;
  • Thông tin hưởng Bảo hiểm thất nghiệp.
Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 30 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?- Ảnh 3.

Bước 4: Nhấn chọn "Hàng tháng" để xem thông tin hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Lương hưu, BHXh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện 'quán quân' về thu hút vốn FDI trong 9 tháng năm 2025, bỏ xa TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng

Lộ diện 'quán quân' về thu hút vốn FDI trong 9 tháng năm 2025, bỏ xa TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng Nổi bật

VN đang có một thứ thấp nhất khu vực, rào cản trong lĩnh vực trị giá hàng nghìn tỷ USD

VN đang có một thứ thấp nhất khu vực, rào cản trong lĩnh vực trị giá hàng nghìn tỷ USD Nổi bật

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thông tin liên tục các 'điểm nóng' ngập úng

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thông tin liên tục các 'điểm nóng' ngập úng

09:23 , 07/10/2025
Việt Nam đón hơn 15 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm, du khách nước nào nhiều nhất?

Việt Nam đón hơn 15 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm, du khách nước nào nhiều nhất?

19:02 , 06/10/2025
'Chìa khóa vàng' mở lối ra biển lớn: Vingroup xây cầu vượt biển hiện đại nhất Việt Nam, top đầu Đông Nam Á?

'Chìa khóa vàng' mở lối ra biển lớn: Vingroup xây cầu vượt biển hiện đại nhất Việt Nam, top đầu Đông Nam Á?

16:45 , 06/10/2025
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có thể cán mốc kỷ lục 70 tỷ USD

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có thể cán mốc kỷ lục 70 tỷ USD

16:20 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên