Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 34 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Theo đó, đối với lao động nữ, mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam, mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Nghĩa là, thay vì chỉ có lao động nữ có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm mới được hưởng lương hưu theo quy định Luật BHXH 2014, thì từ 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã bổ sung thêm cách tính mức hưởng lương hưu với lao động nam có thời gian tham gia BHXH từ 15 năm đến dưới 20 năm.

Căn cứ Điều 66, Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 thì mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng BHXH bắt buộc được tính theo công thức sau đây:

Mức lương hưu hằng tháng = (Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng) x (Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH)

Trong đó, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

- Thời gian tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/1995 - 1/1/2000: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2001 - 31/12/2006: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2007 - 31/12/2015: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Như vậy, lao động nữ nghỉ hưu năm 2025, nếu đóng đủ 34 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với lao động nam , nếu đóng đủ 34 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 73 % tiền lương tháng đóng BHXH.

Lao động nữ đã đóng trên 30 năm BHXH sẽ nhận được thêm một khoản trợ cấp

Theo Luật BHXH 2014 hiện hành, người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Như vậy, điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo quy định hiện hành là có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75%.

Mức trợ cấp này được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Tuy nhiên, theo Luật BHXH năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, quy định này có sự điều chỉnh. Cụ thể, theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật BHXH 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025), lao động nam có thời gian đóng BHXH cao hơn 35 năm, lao động nữ có thời gian đóng BHXH cao hơn 30 năm thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Như vậy, từ ngày 1/7/2025, điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là có thời gian đóng BHXH cao hơn:

- 35 năm đối với lao động nam.

- 30 năm đối với lao động nữ.

Lịch chi trả lương hưu tháng 12/2025﻿

Chi trả lương hưu tháng 12/2025 qua tài khoản: Chậm nhất ngày 5/12

Theo quy định, BHXH chuyển tiền lương hưu vào tài khoản cá nhân chậm nhất ngày 5 hằng tháng. Người hưởng sẽ nhận tiền trước hoặc trong thời điểm này tùy thuộc tốc độ xử lý của Phòng Kế hoạch – Tài chính từng địa phương.

Tại Hà Nội, lương hưu tháng 12/2025 sẽ được chuyển vào tài khoản vào ngày 2/12/2025 (thứ Ba) .

Nếu ngày làm việc thứ hai của tháng rơi vào ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần, lịch chuyển khoản sẽ được dịch sang ngày làm việc tiếp theo.

Chi trả lương hưu bằng tiền mặt: Diễn ra từ ngày 2 đến 25/12/2025

Đối với người vẫn nhận lương hưu bằng tiền mặt, BHXH chi trả thông qua Tổ chức dịch vụ chi trả theo hai giai đoạn:

Giai đoạn 1 – Chi tại điểm chi trả:

Thời gian: 02/12 – 10/12/2025 .

Mỗi điểm chi trả thực hiện tối thiểu 6 giờ mỗi ngày.

Những điểm hoàn thành sớm có thể kết thúc trước ngày 10/12.

Giai đoạn 2 – Chi tại điểm giao dịch cấp huyện:

Thời gian: 11/12 – 25/12/2025 .

Dành cho người chưa đến nhận trong đợt đầu.

Nếu lịch chi trả trùng ngày nghỉ hoặc ngày lễ, thời gian chi trả sẽ được điều chỉnh sang ngày làm việc tiếp theo.

Riêng tại Hà Nội, chi trả tiền mặt được triển khai từ sau ngày 03/12/2025, phối hợp giữa BHXH và Bưu điện Hà Nội.