Nghỉ hưu rồi, đừng vội hào phóng: 4 khoản tiền càng tiêu càng khổ

Sau khi nghỉ hưu, việc quản lý cẩn trọng số tiền tiết kiệm cả đời là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Đôi khi, sự hào phóng quá mức lại khiến những năm tháng an nhàn bị ảnh hưởng. Dưới đây là bốn khoản không cần thiết mà người già nên tránh chi tiêu.

1. Chi tiêu vượt khả năng

Sau những năm tháng bận rộn với công việc, nghỉ hưu là lúc để tận hưởng cuộc sống. Nhiều người chọn thực hiện những ước muốn chưa kịp hoàn thành trước đây, như đi du lịch đến những nơi mình mơ ước hay mua sắm những món đồ trong khả năng.

Tuy nhiên, một số người lại hướng mắt tới những khoản chi tiêu vượt khả năng, như mua xe sang, đi du lịch nước ngoài xa xỉ… Dù đã tích cóp cả đời, việc tiêu xài vô tội vạ sẽ khiến số tiền tích lũy cạn kiệt.

Hưởng thụ nhất thời nhưng đánh mất sự an toàn tài chính cho tuổi già là điều không khôn ngoan.

2. Đầu tư rủi ro cao

Nhiều người nghỉ hưu vẫn muốn duy trì khả năng sinh lời và không muốn trở thành gánh nặng cho con cái. Một phần vì muốn cuộc sống thú vị hơn, họ tìm đến các khoản đầu tư.

Tuy nhiên, không ít người dễ bị dụ dỗ bởi những lời mời chào đầu tư rủi ro cao, dẫn đến mất tiền oan.

Đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro. Nếu muốn thử, người già nên tham khảo ý kiến con cái và tuyệt đối không nên vội vàng bỏ hết tiền tiết kiệm theo lời người lạ.

3. Cho họ hàng mượn tiền

Có câu: “Cho vay dễ, đòi tiền khó.”

Nếu đã nghỉ hưu và có tích lũy, gặp người thân gặp khó khăn muốn nhờ giúp, hãy cực kỳ thận trọng. Một số họ hàng nghĩ rằng bạn sống khá giả thì phải giúp đỡ nhưng điều đó hoàn toàn không đúng.

Đặc biệt, người già cần bảo vệ số tiền của mình để đảm bảo tuổi già an toàn, không bị cuốn vào vòng vay mượn lặp đi lặp lại với họ hàng.

4. Quá mức hỗ trợ con cái

Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái luôn cao cả. Nhiều người làm lụng cả đời để con có cuộc sống tốt, thậm chí nghỉ hưu vẫn dùng tiền tiết kiệm hay lương hưu để giúp con.

Tuy nhiên, việc trợ cấp quá mức sẽ khiến con cái phụ thuộc vào cha mẹ về tài chính. Khi gặp khó khăn, phản xạ đầu tiên của họ sẽ là tìm tiền từ cha mẹ.

Tuổi già nên hiểu rằng không thể bao bọc con cái cả đời. Để con tự lập, tự nỗ lực mới là cách yêu thương đúng nghĩa.

Sau khi nghỉ hưu, việc quản lý tiền bạc thông minh là chìa khóa để an nhàn tuổi già. Hãy dừng lại sự hào phóng quá mức, tránh các khoản chi kém thông minh và giữ gìn nguồn tích lũy để bảo vệ cuộc sống về sau.

(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả)