Nghỉ hưu sớm, bao nhiêu tiền cũng là không đủ: Cặp đôi có hơn trăm tỷ đồng vẫn tằn tiện từng xu, 1 triệu phú phải quay lại làm việc sau 11 năm

Có hơn 100 tỷ đồng tiêu 2 triệu cũng “tiếc tiền”

Mindy và Carl là một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi đã nghỉ hưu sớm từ 6 năm trước, sau khi tiết kiệm được 4,3 triệu USD (hơn 101 tỷ đồng). Xuất hiện trên podcast “I Will Teach You to Be Rich” (tạm dịch: Tôi sẽ dạy bạn cách trở nên giàu có) của triệu phú tự thân Ramit Sethi, cặp đôi này gây bất ngờ khi chia sẻ họ đang phải sống rất tiết kiệm.

“Chúng tôi không muốn chỉ mãi sống tằn tiện nhưng đi đâu tôi cũng phải nhìn vào giá cả, cân đo đong đếm. Tôi biết mình không cần và cũng không nên như vậy”, Mindy nói.

Có lần vợ chồng Mindy ra ngoài ăn sáng và con gái đã chọn món đắt nhất trong thực đơn (giá 20 USD - tương đương 470.000 đồng), dẫn đến tổng hóa đơn bữa ăn đó lên tới 99 USD (2,3 triệu đồng). Số tiền không là gì so với khối tài sản hàng triệu USD của cặp vợ chồng, nhưng họ vẫn cảm thấy tiếc tiền.

Ảnh minh hoạ

Đó là bởi Mindy và Carl phải tốn nhiều năm dành dụm mới có thể nghỉ hưu sớm. Cặp đôi kiếm được số tiền khổng lồ trên nhờ công việc chuyển nhượng bất động sản, tiết kiệm và đầu tư. Thế nhưng khi đã thực sự độc lập tài chính, họ lại cảm thấy sợ tiêu hết số tiền bản thân đã cật lực tích lũy.



“Chúng tôi đã xác định rằng mình có thể sống dưới mức tối thiểu. Nhưng rõ ràng, nếu có điều gì đó thực sự làm bạn hạnh phúc, bạn nên chi tiền cho nó. Có lẽ chúng tôi đã suy nghĩ quá nhiều về tiền và rồi tự hoãn lại nhu cầu của bản thân”, Carl nói.

Mặt trái của phong trào nghỉ hưu sớm

Tiết kiệm thường được “quảng cáo” là chìa khóa để xây dựng sự giàu có. Trên thực tế, triệu phú Ramit Sethi lại luôn cố gắng giúp những khách mời trên các show thực tế anh tham gia không cảm thấy tội lỗi khi chi tiêu.

Theo chuyên gia tài chính cá nhân này, mọi người có thể tiết kiệm và xây dựng sự giàu có bằng cách cắt bỏ những khoản chi tiêu không có giá trị. Nhưng đồng thời hãy học cách chi tiêu cho những thứ mang lại niềm vui và từ đó tạo ra một cuộc sống “giàu có”.

Trong cuộc trò chuyện với vợ chồng Carl và Mindy, triệu phú Sethi đã thẳng thừng nói rằng cuộc sống rất ngắn ngủi và khuyên họ hãy thoải mái chi tiêu hơn. Anh cũng chỉ trích phong trào FIRE (nghỉ hưu sớm, tự do tài chính) khi chỉ tập trung vào việc không chi tiêu và khiến cho “mọi người mắc kẹt trong thói quen luôn tiết kiệm và nỗi sợ chi tiêu mất kiểm soát”.

Triệu phú Ramit Sethi. Ảnh: ST

Carl và Mindy chính là trường hợp điển hình. “Tôi thận trọng khi nói đến tiền bạc, do dự làm bất cứ điều gì ngoại trừ tiết kiệm. Tôi cảm thấy an toàn khi có các khoản đầu tư, nhưng tôi không muốn chạm vào chúng vì còn phải dành cho tương lai”, Mindy chia sẻ.



FIRE được phổ biến rộng rãi vào những năm 90 sau khi cuốn sách “Your Money or Your Life” phổ biến. Lối sống này thậm chí còn phổ biến hơn nữa vào những năm 2010 sau cuộc Đại suy thoái. Nhưng khi lực lượng lao động dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ hưu, nền kinh tế khó khăn thì phong trào này bắt đầu lộ ra nhiều khuyết điểm.

Sam Dogen, một cựu nhân viên ngân hàng và triệu phú tự thân Mỹ nghỉ hưu sớm cách đây 11 năm với 3 triệu USD. Dogen và vợ đi du lịch hơn 20 quốc gia, có thời gian làm nhưng việc mình thích. Thế nhưng việc sống tại thành phố lớn và đắt đỏ như San Francisco khiến họ không thể chi tiêu thoải mải mãi với số tiền trên.

Kế hoạch nghỉ hưu cũng thay đổi khi vợ chồng anh bất ngờ có con, vậy nên họ phải trở lại làm việc để chi trả học phí cho con mình. Bên cạnh đó, niềm vui nghỉ hưu sớm cũng không kéo dài như Sam Dogen nghĩ, nhất là khi không có kế hoạch cụ thể cho từng ngày.

Triệu phú Sam Dogen quay trở lại làm việc sau hơn 10 năm vì nhiều chi phí phát sinh khiến anh thiếu tiền. Ảnh: Fortune

Và trong trường hợp của người chồng Carl, anh từng nghĩ rằng việc đạt được cột mốc tài chính sẽ khiến bản thân hạnh phúc hơn. Nhưng thực tế, khi hoàn thành mục tiêu, Carl vẫn không thấy gì khác biệt và nhận ra nhiều tiền đến mấy cũng không làm mình hài lòng ngay lập tức.



“Tôi bắt đầu cảm nhận hạnh phúc thực sự đến từ bên trong, không phải từ yếu tố bên ngoài tác động”, Carl nói.

Cặp vợ chồng đang dần buông bỏ những lo lắng tài chính và tiêu tiền cho những thứ khiến họ vui vẻ, như mua vé xem biểu diễn và đi ăn tối tại thành phố New York (Mỹ). “Bạn đã làm việc chăm chỉ suốt nhiều năm liền và khi bạn 50 tuổi, bạn đang có những phút giây quý giá để nghỉ ngơi. Đừng quá khắt khe với việc mua một món đồ nằm trong mức tiền cho phép”, Carl chia sẻ.

Theo Fortune