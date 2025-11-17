Nghi Sơn – Tâm điểm đầu tư trong chu kỳ dịch chuyển dòng tiền bất động sản

Giữa làn sóng chuyển hướng ấy, Nghi Sơn – "viên ngọc xanh" ven biển phía Nam Thanh Hóa được xem như một tọa độ tăng trưởng mới, thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư sành sỏi.

"Viên ngọc xanh" giữa dòng chảy đầu tư bất động sản mới

Giữa những chuyển động khó lường của thị trường tài chính, tâm lý đầu tư đang dần thay đổi và trở nên thận trọng hơn. Những kênh từng được ưa chuộng như vàng không còn hấp dẫn khi thường xuyên biến động bởi tình hình thế giới và địa chính trị. Điều này khiến dòng tiền bắt đầu tìm về những giá trị thực – nơi hội tụ sự ổn định, khả năng tích lũy bền vững và tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Trong khi đó, bất động sản vẫn luôn được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn nhờ khả năng giữ giá, tăng giá và giá trị sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, theo quan sát thực tế, thị trường hiện nay đang có sự phân hóa rõ nét. Tại các đô thị lớn, quỹ đất đẹp ngày càng khan hiếm, giá bất động sản neo cao, nguồn cung dự án mới hạn chế do vướng mắc pháp lý và quy hoạch. Điều này khiến không ít nhà đầu tư lẫn người mua ở thực phải cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

Khi những thị trường truyền thống không còn giữ được sức hút như trước, nhà đầu tư tinh anh ngày càng có xu hướng thận trọng hơn và bắt đầu hành trình tìm kiếm những vùng đất mới hội tụ đủ các yếu tố nền tảng: giá trị kinh tế thực – pháp lý minh bạch – tiềm năng tăng trưởng. Trong quá trình sàng lọc cơ hội ấy, Nghi Sơn (Thanh Hóa) đang dần trở thành cái tên mới nổi bật nhờ sở hữu vị thế độc tôn trong chiến lược phát triển công nghiệp và Du lịch với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

Với vị trí địa lý đặc biệt, Nghi Sơn giữ vai trò đầu mối kết nối khu vực Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan và Tây Bắc Việt Nam. Đây cũng là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước, đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh quốc gia. Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng đã định hướng phát triển Nghi Sơn thành cực tăng trưởng mới, đầu tư phát triển cảng Nghi Sơn thành cảng loại 1A – cảng container chuyên dụng tầm khu vực.

Được biết, Khu kinh tế Nghi Sơn có quy mô quy hoạch lên đến 106.000 ha, gồm 55 phân khu chức năng. Tính đến nay, khu vực này đã thu hút 733 dự án đầu tư, trong đó có 75 dự án FDI, tạo việc làm cho hơn 100.000 lao động, thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, riêng Nghi Sơn đóng góp hơn 50% tổng thu ngân sách toàn tỉnh Thanh Hóa, khẳng định vai trò "đầu tàu kinh tế" của vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ.

Hàng loạt siêu dự án mang tính biểu tượng quốc gia đã và đang triển khai tại đây như: Tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn với vốn đầu tư 9,3 tỷ USD – cung ứng gần 40% nhu cầu xăng dầu cả nước; Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 (2,8 tỷ USD); Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn (2,4 tỷ USD); Xi măng Nghi Sơn; các dự án luyện kim, hóa chất, vật liệu xây dựng... hình thành chuỗi công nghiệp liên hoàn, tạo hệ sinh thái sản xuất – dịch vụ hiện đại.

Bất động sản Nghi Sơn – Sức bật mới cho chu kỳ đầu tư dài hạn

Bên cạnh công nghiệp, Nghi Sơn còn sở hữu tài nguyên du lịch quý giá với bãi biển Hải Hòa, Bãi Đông trong xanh, hoang sơ, đẹp hàng đầu miền Bắc. Chỉ riêng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2025, thị xã Nghi Sơn đã đón gần 90.000 lượt khách, góp phần vào tổng hơn 1,6 triệu lượt khách đến Thanh Hóa trong dịp lễ. Không chỉ vậy, lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến Nghi Sơn ngày càng tăng, mở ra triển vọng phát triển kinh tế biển song hành với công nghiệp, tạo mô hình tăng trưởng kép hiếm có.

Với dân số hiện tại hơn 80.000 người và lực lượng lao động khoảng 45.000 người, Nghi Sơn đang chứng kiến tốc độ gia tăng dân số cơ học mạnh mẽ. Làn sóng chuyên gia, kỹ sư, công nhân từ khắp nơi đổ về làm việc và sinh sống đã và đang hình thành một cộng đồng cư dân trẻ, năng động. Theo quy luật tất yếu của đô thị hóa, nơi nào công nghiệp phát triển, nơi đó sẽ sớm xuất hiện nhu cầu ở thực, không gian sống chất lượng và các dịch vụ tiện ích đồng bộ.

Thực tế cho thấy, giá bất động sản tại Nghi Sơn hiện vẫn còn ở mức nền thấp, chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng phát triển mạnh mẽ của khu vực. Thị trường nơi đây đang tăng trưởng theo một chu kỳ bền vững: bắt đầu từ công nghiệp, tiếp nối bằng hạ tầng – dân cư – tiện ích xã hội và cuối cùng là bất động sản. Chính sự phát triển theo nền tảng thực chất này đã tạo nên một thị trường ổn định, là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn trung và dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng ưu tiên giá trị thực và tính bền vững.

Nắm bắt xu thế đó, sự xuất hiện của những khu đô thị hiện đại như Nghi Sơn Central Park đang góp phần hiện thực hóa về một đô thị kiểu mẫu ngay giữa lòng khu kinh tế chiến lược. Với pháp lý sổ đỏ sở hữu lâu dài, quy hoạch đồng bộ và tiến độ triển khai nhanh chóng từ chủ đầu tư uy tín Taseco Land, dự án đang được giới đầu tư đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu trong quá trình đô thị hóa bài bản tại Nghi Sơn.

Hội tụ đầy đủ lợi thế: vị trí chiến lược, nền tảng công nghiệp quy mô quốc gia, dân số cơ học tăng nhanh và nhu cầu ở thực ngày càng rõ nét, Nghi Sơn đang vươn mình trở thành tâm điểm mới trên bản đồ bất động sản miền Trung. Và giữa làn sóng dịch chuyển dòng vốn đầu tư hiện nay, Nghi Sơn Central Park không chỉ là lời mở đầu mà còn là cú hích quan trọng cho một giai đoạn phát triển đô thị đầy hứa hẹn của vùng đất giàu tiềm năng này.