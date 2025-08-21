Nghỉ theo Nghị định 178, được thuê làm chuyên gia có phải đóng BHXH?
Bà Nguyễn Tương (Thái Nguyên) 52 tuổi, nghỉ làm theo chế độ tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, nhưng cơ quan thuê ở lại làm chuyên gia, vậy cơ quan có phải đóng BHXH cho bà không?
Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau:
Trường hợp người lao động nghỉ làm theo chế độ của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và nếu đã được hưởng chế độ hưu trí thì người lao động không phải đóng BHXH.
Trường hợp người lao động nghỉ làm theo chế độ của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, chưa hưởng chế độ hưu trí và có ký hợp đồng lao động với cơ quan thì người lao động tiếp tục đóng BHXH.
