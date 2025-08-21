Nghỉ theo Nghị định 178, được thuê làm chuyên gia có phải đóng BHXH?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau:

Trường hợp người lao động nghỉ làm theo chế độ của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và nếu đã được hưởng chế độ hưu trí thì người lao động không phải đóng BHXH.

Trường hợp người lao động nghỉ làm theo chế độ của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, chưa hưởng chế độ hưu trí và có ký hợp đồng lao động với cơ quan thì người lao động tiếp tục đóng BHXH.