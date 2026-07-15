Nghịch lý ở Nga: Người dân không có tiền mua “điện thoại xịn” nhưng lại sẵn sàng mua một thứ đắt đỏ khó hiểu

Có một xu thế đi ngược lại cả thế giới đang diễn ra ở Nga.

Người tiêu dùng nước này đang có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho các dòng máy tính bảng phân khúc cao cấp, trong khi lại triệt để tiết kiệm chi phí mua sắm điện thoại thông minh.

Doanh số máy tính bảng tại nước này liên tục tăng trưởng, và người Nga rất sẵn lòng xuống tiền cho các phiên bản tiên tiến nhất – không chỉ riêng iPad của Apple mà còn cả các sản phẩm từ những nhà sản xuất Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, thị trường smartphone trên toàn quốc lại ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng; người dân ít có nhu cầu lên đời điện thoại hơn, ngay cả doanh số của dòng iPhone vốn rất được ưa chuộng cũng lao dốc một cách ngoạn mục.

Không tiếc tiền mua máy tính bảng

Tính đến hết nửa đầu năm 2026, thị trường máy tính bảng tại Nga ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt. Theo đó, thị trường Nga đã tiêu thụ khoảng 1,49 triệu máy tính bảng, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về mặt giá trị, thị trường còn chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng hơn khi đạt 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2026, người dân Nga đã chi tổng cộng 29,2 tỷ rúp để mua sắm máy tính bảng.

Mức giá trung bình cho mỗi thiết bị cũng tăng lên, dù không quá đột biến – chỉ tăng khoảng 2% sau một năm. Hiện tại, giá bán trung bình cho một chiếc máy tính bảng tại đây là 19,6 nghìn rúp (khảong 7 triệu).

Theo các chuyên gia từ M.Video, sự gia tăng của mức giá trung bình này "phản ánh xu hướng quan tâm ngày càng lớn và bền vững của người mua đối với các thiết bị đa năng và nhiều tiện ích hơn".

Nhịn mua smartphone nhưng quyết phải lên đời máy tính bảng

Trong bối cảnh tích cực mua sắm máy tính bảng, người dân Nga lại tỏ ra kém mặn mà trong việc nâng cấp điện thoại thông minh của mình. Đầu tháng 7 năm 2026, trang tin CNews đã đưa tin về việc doanh số smartphone tại nước này trong nửa đầu năm 2026 đã sụt giảm từ 7% đến 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi mức giá trung bình của chúng trong cùng giai đoạn lại tăng khoảng 2% đến 4%. Ngay cả dòng điện thoại quốc dân iPhone cũng không thể cứu vãn được tình hình chung, khi lượng hàng xuất xưởng của dòng máy này tại Nga đã giảm 7% riêng trong quý II năm 2026.

Sạch bóng thương hiệu nội địa Nga

Tính đến giữa năm 2026, thị trường máy tính bảng tại Nga hoàn toàn nằm trong tay các ông lớn đến từ Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc. Các thương hiệu nội địa của Nga hoàn toàn vắng bóng trong danh sách dẫn đầu, xét trên cả phương diện doanh thu lẫn sản lượng máy bán ra. Hàn Quốc góp mặt duy nhất đại diện Samsung, trong khi Mỹ được đại diện bởi Apple.

Nếu xét thị trường máy tính bảng Nga trên khía cạnh số lượng thiết bị bán ra, hầu như toàn bộ top 5 đều bị thâu tóm bởi các thương hiệu Trung Quốc. Samsung là đại diện duy nhất ngoài Trung Quốc chen chân được vào danh sách này, nhưng cũng phải rất chật vật mới không bị đánh bật ra và chấp nhận dừng chân ở vị trí thứ năm.

Ngôi vương tuyệt đối của thị trường xét về số lượng máy bán ra thuộc về công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc. Vị trí thứ hai thuộc về nhóm các thương hiệu nhỏ ít tên tuổi cộng gộp lại. Đứng thứ ba là Redmi (thương hiệu con của Xiaomi), và vị trí thứ tư thuộc về Honor (từng là thương hiệu con của Huawei).

Tuy nhiên, xét về mặt doanh thu, Apple vẫn truyền thống giữ vững vị trí dẫn đầu, bởi lẽ dòng máy iPad của hãng luôn có giá bán đắt hơn đáng kể so với các dòng máy tính bảng chạy Android có cấu hình tương đương.

Huawei bám đuổi sát nút ở vị trí thứ hai, theo sau lần lượt là Samsung, Redmi và Honor.

Xu hướng màn hình lớn lên ngôi

Người tiêu dùng Nga đang ngày càng ưu tiên lựa chọn các mẫu máy tính bảng có kích thước lớn hơn. Rất có thể điều này liên quan mật thiết đến việc kích thước màn hình smartphone ngày càng tăng lên, khi nhiều mẫu điện thoại hiện nay đã được trang bị màn hình tiệm cận mức 7 inch.

Kích thước màn hình phổ biến nhất của máy tính bảng tại Nga vẫn là loại 11 inch, chiếm 31,9% thị phần toàn quốc. Đồng thời, nhu cầu đối với các thiết bị sở hữu màn hình 11,5 inch cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý, từ 7,7% lên 10,6%.

Thị phần của các mẫu máy trang bị màn hình 11,2 inch tăng từ 1,4% lên 3,0%. Cùng lúc đó, sự quan tâm của người dùng Nga đối với dòng máy tính bảng 10,1 inch lại có phần giảm sút, khi thị phần của chúng giảm từ 21,8% trong nửa đầu năm 2025 xuống còn 17,7% sau một năm.

Song song với đó, người Nga cũng bắt đầu chú ý nhiều hơn đến các thông số camera tích hợp trên máy tính bảng. Điển hình là thị phần của các dòng máy sở hữu camera chính độ phân giải 8 MP trong giai đoạn báo cáo đã tăng từ 35,1% lên 40,1%.

Doanh số của các mẫu máy trang bị camera 12 MP tăng từ 4,6% lên 7,5%, và dòng máy sở hữu camera 16 MP tăng từ 2,5% lên 3,3%.

Trái lại, thị phần của các thiết bị có camera chỉ 5 MP đã sụt giảm gần một nửa, từ 14,6% xuống còn 8%.

"Sự dịch chuyển này phản ánh nhu cầu sử dụng máy tính bảng ngày càng tăng cho các tác vụ như gọi video, học tập trực tuyến, quét tài liệu cũng như sáng tạo nội dung của người tiêu dùng", đại diện chuỗi điện máy M.Video khẳng định.