“Nghịch lý thú vị” của thị trường bất động sản tháng Ngâu

Tâm lý thay đổi

Theo quan niệm dân gian của người Việt, tháng 7 âm lịch kiêng làm việc đại sự như mua nhà, mua đất, chuyển nhà... Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, việc này là chưa có cơ sở khoa học. Thực tế, ở nhiều quốc gia khác không tồn tại quan niệm đó thì việc mua bán vẫn diễn ra bình thường.

Vài năm trở lại đây, với xu hướng sống ngày càng hiện đại, quan niệm, suy nghĩ và tâm lý mua bất động sản (BĐS) của khách hàng cũng trở lên "thoáng" và cởi mở hơn. Thay vì kiêng cữ, nhiều người lại coi tháng Ngâu là cơ hội mua BĐS bởi giá cạnh tranh, chính sách chiết khấu và khuyến mãi lớn. Không ít khách hàng lựa chọn "xuống tiền" trong giai đoạn này, bởi thị trường thường có xu hướng tăng mạnh sau tháng Ngâu. Ngay cả các chủ đầu tư cũng chủ động tung hàng, nắm bắt tâm lý mới của thị trường và người mua.

Anh Duy - một nhà đầu tư tại Long Biên – Hà Nội cho biết: "Giới đầu tư thì họ chỉ nhìn vào cơ hội, khi có cơ hội là họ nhảy vào đầu tư. Trong khi đó, tháng 7 âm lịch lại là tháng có nhiều sản phẩm với giá và chính sách tốt nên các nhà đầu tư đổ tiền vào mua khá nhiều."

Về góc độ bán hàng, anh Châu - Trưởng phòng một sàn giao dịch nhận định: "Có thể nói tháng Ngâu hàng năm là "mùa" của BĐS vì sale sẽ dựa vào những ưu đãi của hấp dẫn như mua nhà tặng vàng, tặng gói nội thất, tặng dịch vụ tiện ích đi kèm… để thu hút khách hàng và chốt đơn. Do đó, tháng 7 năm nào của chúng tôi cũng đạt doanh số cao nhất năm."

Đồng quan điểm, chị Huyền, nhân viên môi giới BĐS cũng cho biết, dù là tháng Ngâu, nhưng khách của chị vẫn chốt bình thường.

Khách hàng của chị chủ yếu mua các tài sản đầu tư như đất nền, shophouse, biệt thự tại các tỉnh lân cận Hà Nội. Chính vì vậy, khách chỉ cần thấy giá rẻ, vị trí đẹp, chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng là chốt, hầu như không có ai quan tâm đến tháng Ngâu, đặc biệt là các khu vực tiềm năng như Phổ Yên (Thái Nguyên), Từ Sơn (Bắc Ninh), Văn Giang (Hưng Yên)...

Ở góc độ pháp lý, chị Nga - cán bộ văn phòng công chứng tại Phổ Yên tiết lộ: "Nếu như trước kia tháng Ngâu thường vắng, thì nay lượng hồ sơ giao dịch BĐS tăng rõ rệt, thậm chí còn bận rộn hơn cả những tháng bình thường."

Cơ hội cho nhà đầu tư

Tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian nhiều chủ đầu tư triển khai chương trình bán hàng với ưu đãi cao, giúp người mua được tận hưởng ưu đãi đặc biệt trong năm. Vì vậy, nhà đầu tư không nên vì những quan niệm thiếu cơ sở khoa học mà đánh mất đi cơ hội hiếm có này.

City Rise đã gây tiếng vang lớn khi trao đỏ cho khách hàng chỉ sau 3 tháng mở bán

Không nằm ngoài vòng quay đó, dự án City Rise của chủ đầu tư Bắc Thăng Long Thành Đồng đưa ra những cú kích cầu bằng hàng loạt chính sách ưu đãi Mùa vàng tháng ngâu - Rinh vàng hái lộc. Cụ thể, khi khách hàng sở hữu đất nền liền kề nhận ngay tới 8 chỉ vàng, đất nền biệt thự lên tới 14 chỉ vàng và bizhome hoàn thiện giá trị tới 2 cây vàng.

Chính sách Mùa vàng tháng ngâu - Rinh vàng hái lộc của City Rise thu hút đông đảo nhà đầu tư

Bà Thịnh - Đại diện chủ đầu tư Bắc Thăng Long Thành Đồng chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng tâm lý e dè về tháng Ngâu đã thay đổi. Vì thế, City Rise mang đến loạt chính sách ưu đãi đặc biệt như một lời tri ân và đồng hành giúp nhà đầu tư tối ưu chi phí, nắm bắt cơ hội sở hữu những căn đẹp, tiềm năng cao trước nhịp tăng tốc cuối năm. Đây cũng là cam kết của chúng tôi không chỉ trao sản phẩm BĐS chất lượng, mà còn kiến tạo niềm tin, giá trị đầu tư thông minh và sự thịnh vượng cho khách hàng."

Chương trình quà tặng của City Rise được đánh giá là một trong những ưu đãi hấp dẫn nhất trong dịp tháng Ngâu, thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của giới đầu tư tại Thái Nguyên nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.

