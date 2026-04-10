Nghiên cứu mới tiết lộ tin cực vui cho người đã kết hôn

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, nam giới chưa kết hôn có tỷ lệ mắc ung thư cao hơn 68% và phụ nữ chưa kết hôn cao hơn 83% so với những người đã kết hôn. Các nhà nghiên cứu cho rằng, hôn nhân sẽ giúp bạn có các hành vi lành mạnh hơn như giảm sử dụng thuốc lá và tầm soát ung thư thường xuyên hơn. Các chuyên gia nhấn mạnh, những người chưa kết hôn nên ưu tiên phòng ngừa ung thư, tầm soát và nâng cao nhận thức về các yếu tố nguy cơ.

Một nghiên cứu mới được công bố vào thứ Tư, ngày 8 tháng 4 trên Tạp chí Cancer Research Communications , phân tích dữ liệu sức khỏe trong 8 năm từ hàng triệu người trưởng thành từ 30 tuổi trở lên ở 12 tiểu bang (Hoa Kỳ).

Các nhà nghiên cứu phát hiện, nam giới chưa từng kết hôn có tỷ lệ mắc ung thư cao hơn 68% so với những người đã kết hôn, bao gồm cả những người góa vợ hoặc ly hôn. Ngoài ra, phụ nữ chưa từng kết hôn có tỷ lệ mắc ung thư cao hơn 83%.

"Đeo nhẫn cưới có thể bảo vệ phụ nữ tốt hơn khỏi nguy cơ ung thư", GS.TS Brad Wilcox (Đại học Virginia, Mỹ), chuyên gia nghiên cứu về hôn nhân, nói với CNN. Wilcox, người không tham gia vào nghiên cứu này, nói thêm "điều đó thật đáng chú ý".

Các loại ung thư liên quan đến thuốc lá, bao gồm ung thư phổi và ung thư thực quản, phổ biến hơn ở những người chưa từng kết hôn. Đối với phụ nữ, tỷ lệ mắc ung thư nội mạc tử cung và ung thư buồng trứng cao hơn ở những người chưa từng kết hôn.

Các nhà nghiên cứu cho biết, có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến mối liên hệ giữa hôn nhân và nguy cơ ung thư thấp hơn.

"Hôn nhân phản ánh những mối liên kết xã hội, kinh tế và thể chế bền vững có thể ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư thông qua nhiều cơ chế", các tác giả nghiên cứu viết.

Họ giải thích, những người đã kết hôn có xu hướng có những hành vi lành mạnh hơn như giảm sử dụng thuốc lá và rượu. Ngoài ra, những người chưa kết hôn ít có khả năng tìm kiếm sự chăm sóc phòng ngừa hoặc sàng lọc ung thư.

Tỷ lệ kết hôn ở Hoa Kỳ đã giảm đáng kể trong 2 thập kỷ qua. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý, nghiên cứu này không có nghĩa kết hôn giúp ngăn ngừa ung thư hoặc hôn nhân là điều cần thiết.

"Điều đó có nghĩa là nếu chưa kết hôn, bạn nên đặc biệt chú ý đến các yếu tố nguy cơ ung thư, thực hiện bất kỳ xét nghiệm sàng lọc nào bạn cần và luôn cập nhật chăm sóc sức khỏe", Tiến sĩ Frank Penedo, tác giả nghiên cứu cho biết trong một tuyên bố. "Đối với các nỗ lực phòng ngừa, phát hiện của chúng tôi chỉ ra tầm quan trọng của việc nhắm mục tiêu vào nhận thức về nguy cơ ung thư, các chiến lược phòng ngừa có tính đến tình trạng hôn nhân".

