Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngỡ ngàng cặp hồng được bán với giá kỷ lục 187 triệu đồng

19-11-2025 - 22:40 PM | Tài chính quốc tế

Phiên đấu giá đầu tiên của thương hiệu hồng Tenka Fubu do tỉnh Gifu (Nhật Bản) phát triển đã được tổ chức tại một chợ bán buôn ở thị trấn Toyoyama (tỉnh Aichi).

Ngỡ ngàng cặp hồng được bán với giá kỷ lục 187 triệu đồng- Ảnh 1.

Hai quả hồng được bán với giá cao kỷ lục. (Ảnh: JA-GIFU)

Tại phiên đấu giá, một cặp hồng Neo Sweet đã được bán với mức giá cao kỷ lục, lên tới 1,11 triệu yên (tương đương 187 triệu đồng), chưa tính thuế. Kỷ lục trước đó là 1 triệu yên cho hai quả.

Giống hồng Neo Sweet được tỉnh Gifu phát triển từ năm 2015. Những quả hồng New Sweet đạt tiêu chuẩn nhất định sẽ được gắn nhãn mác thương hiệu Tenka Fubu. Thương hiệu này là từ đồng âm với con dấu mà lãnh chúa Oda Nobunaga sử dụng vào cuối thế kỷ 16.

Hồng Tenka Fubu được chia thành ba hạng, tùy thuộc vào chất lượng. Những quả hồng được đấu giá lần này được xếp vào hạng cao cấp nhất, rất ngọt.

Hàm lượng đường trong những quả hồng này cao hơn hàm lượng đường trung bình của giống hồng fuyu-gaki.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
‘Đốt’ tiền như giấy, ‘đế chế’ giáo dục Montessori sụp đổ: Lỗ trên 400 triệu USD trong 5 năm, hơn 140 trường đóng cửa, hàng nghìn giáo viên lẫn trẻ em ‘bơ vơ’

‘Đốt’ tiền như giấy, ‘đế chế’ giáo dục Montessori sụp đổ: Lỗ trên 400 triệu USD trong 5 năm, hơn 140 trường đóng cửa, hàng nghìn giáo viên lẫn trẻ em ‘bơ vơ’ Nổi bật

Quan chức Fed chỉ ra yếu tố quyết định để điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp tháng 12

Quan chức Fed chỉ ra yếu tố quyết định để điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp tháng 12 Nổi bật

Hàn Quốc: Giới trẻ chọn đứng ngoài lực lượng lao động gây thiệt hại kinh tế lớn

Hàn Quốc: Giới trẻ chọn đứng ngoài lực lượng lao động gây thiệt hại kinh tế lớn

22:10 , 19/11/2025
Thị trường tiền điện tử bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD trong 6 tuần

Thị trường tiền điện tử bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD trong 6 tuần

21:40 , 19/11/2025
Myanmar phong tỏa trung tâm lừa đảo, bắt giữ gần 350 người nước ngoài

Myanmar phong tỏa trung tâm lừa đảo, bắt giữ gần 350 người nước ngoài

21:10 , 19/11/2025
Tham vọng của EU khi xây nhà máy đất hiếm trong 500 ngày

Tham vọng của EU khi xây nhà máy đất hiếm trong 500 ngày

20:40 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên