Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căng thẳng ngoại giao leo thang, Trung Quốc tìm ra “nỗi đau” mới của Nhật Bản và đánh thẳng vào đó

19-11-2025 - 14:41 PM | Tài chính quốc tế

Trong động thái mới nhất, Trung Quốc đã thông báo cấm nhập khẩu tất cả các loại hải sản từ Nhật Bản.

Căng thẳng ngoại giao leo thang, Trung Quốc tìm ra “nỗi đau” mới của Nhật Bản và đánh thẳng vào đó- Ảnh 1.

Căng thẳng giữa 2 nền kinh tế hàng đầu châu Á bùng lên sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào đảo Đài Loan đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản, có thể dẫn tới phản ứng quân sự.

Đáp lại, Trung Quốc đã ngay lập tức yêu cầu bà Takaichi rút lại phát biểu trên đồng thời cảnh báo công dân không nên đến Nhật Bản. Động thái này gây ra hàng loạt vụ hủy chuyến, có thể giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới.

Không dừng lại ở đó, Trung Quốc vừa tìm ra “nỗi đau” tiếp theo của nhật Bản. Trong thông báo ngày 19/11, Trung Quốc cho biết họ sẽ dừng nhập khẩu hải sản của Nhật. Vài tháng trước, Trung Quốc mới nhập lại hải sản Nhật sau thời gian dài đình chỉ vì vụ xả nước thải đã qua xử lý tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển năm 2023.

Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận. Phía Nhật Bản cũng chưa đưa ra phản hồi.

Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang, Nhật Bản cũng đã cảnh báo công dân tại Trung Quốc nên tăng cường các biện pháp an toàn và tránh nơi đông người. Dẫu vậy, Tokyo khẳng định phát biểu của Thủ tướng Takaichi tại Quốc hội nước này phù hợp với lập trường của chính phủ, cho thấy sẽ không có đột phá nào xảy ra trong thời gian tới.

Việc Bắc Kinh tái áp dụng lệnh cấm nhập khẩu hải sản giáng đòn mạnh và nhiều công ty Nhật đang mong muốn gia nhập thị trường tỷ dân, vốn từng chiếm hơn 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu hải sản của Nhật Bản. Trước lệnh cấm năm 2023, Trung Quốc là nước mua sò điệp và hải sâm hàng đầu của Nhật.

Hiện tại, Trung Quốc cũng đã cấm chiếu phim của Nhật, hủy các sự kiện ngoại giao được lên kế hoạch từ trước.

Vượt Mỹ, Nhật, Hàn Quốc trúng thầu dự án 40 tỷ USD, làm nên kỳ tích chưa từng có ở sa mạc cách 10.000 km

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 90% tụt xuống 9%: Mỹ bị Trung Quốc vượt xa trong lĩnh vực công nghệ then chốt dù Bắc Kinh đi lên từ con số 0

Từ 90% tụt xuống 9%: Mỹ bị Trung Quốc vượt xa trong lĩnh vực công nghệ then chốt dù Bắc Kinh đi lên từ con số 0 Nổi bật

Dự án khí đốt 21 tỷ USD bị ‘ế’ vì dính lệnh trừng phạt, Nga liền giảm giá sâu 40%, lập tức có ngay khách sộp mua tới 14 lô

Dự án khí đốt 21 tỷ USD bị ‘ế’ vì dính lệnh trừng phạt, Nga liền giảm giá sâu 40%, lập tức có ngay khách sộp mua tới 14 lô Nổi bật

Thủ môn Indonesia bị bắt cóc, đưa đến ổ lừa đảo tại Campuchia?

Thủ môn Indonesia bị bắt cóc, đưa đến ổ lừa đảo tại Campuchia?

14:20 , 19/11/2025
Elon Musk chậm chân, thị trường 4.500 tỷ USD tràn ngập xe điện Trung Quốc, giá rẻ gần nửa xe Tesla

Elon Musk chậm chân, thị trường 4.500 tỷ USD tràn ngập xe điện Trung Quốc, giá rẻ gần nửa xe Tesla

14:00 , 19/11/2025
Máy bay chở một bộ trưởng cùng khoảng 20 người khác trượt khỏi đường băng, gần như cháy thành tro

Máy bay chở một bộ trưởng cùng khoảng 20 người khác trượt khỏi đường băng, gần như cháy thành tro

13:28 , 19/11/2025
Thông tin bất ngờ về vụ cháy "tòa tháp 1.500 tuổi" ở Trung Quốc

Thông tin bất ngờ về vụ cháy "tòa tháp 1.500 tuổi" ở Trung Quốc

12:34 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên