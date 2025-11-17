Nền kinh tế Nhật Bản lần đầu tiên suy giảm sau 6 quý: Chuyện gì đang xảy ra?

Xuất khẩu suy yếu dưới tác động thuế quan của Mỹ khiến GDP Nhật Bản ghi nhận quý suy giảm đầu tiên sau 6 quý tăng trưởng.

Diễn biến này có thể gây khó cho kế hoạch nâng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Tuy nhiên, mức suy giảm không sâu như dự báo. Các nhà kinh tế cho rằng đây có thể là bước lùi tạm thời, không phải tín hiệu mở đầu suy thoái.

Chuyên gia kinh tế Kazutaka Maeda tại Viện nghiên cứu Meiji Yasuda nói: “Nhìn chung, nền kinh tế thiếu động lực cơ bản mạnh mẽ. Nhưng xu hướng vẫn chỉ ra đà phục hồi dần trong 1-2 năm tới”.

GDP giảm 1.8% trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9. Con số này thấp hơn so với mức tăng đã điều chỉnh 2.3% của quý trước. Nhưng đồng thời thấp hơn mức 2.5% mà giới kinh tế dự báo trong khảo sát của Reuters.

Xuất khẩu là lực cản chính khi tác động của thuế quan Mỹ gia tăng. Số lượng ô tô xuất khẩu giảm mạnh, khác hẳn xu hướng tăng cường giao hàng trước khi tăng thuế.

Mỹ và Nhật hoàn tất thỏa thuận vào tháng 9, áp mức thuế cơ bản 15% với gần như toàn bộ hàng nhập khẩu từ Nhật. Mức này thay cho mức thuế ban đầu 27.5% với ô tô và 25% với phần lớn mặt hàng khác.

Đầu tư nhà ở cũng kéo lùi tăng trưởng. Quy định hiệu suất năng lượng siết chặt từ tháng 4 đã làm chậm các cam kết đầu tư.

Tiêu dùng cá nhân, chiếm hơn một nửa GDP, tăng 0.1%, đúng như dự báo của thị trường. Con số này thấp hơn mức tăng 0.4% của quý 2. Điều này cho thấy chi phí thực phẩm cao làm giảm động lực chi tiêu.

Đầu tư tư nhân, một động lực quan trọng của tăng trưởng dựa trên nhu cầu nội địa, tăng 1.0% trong quý 3. Con số này vượt xa dự báo 0.3%.

Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Minoru Kiuchi nói trong một tuyên bố: “Tiêu dùng cá nhân tăng 6 quý liên tiếp. Đầu tư vốn tăng 4 quý liền. Điều này củng cố quan điểm rằng nền kinh tế vẫn đi theo quỹ đạo phục hồi vừa phải”.

Các dự báo khu vực tư nhân nghiêng về khả năng tăng trưởng phục hồi trong quý 4. Khảo sát 37 nhà kinh tế của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Nhật Bản dự báo mức tăng trưởng là 0.6%.

Số liệu GDP yếu xuất hiện trong bối cảnh chính quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi đang hoàn thiện gói kích thích nhằm hỗ trợ hộ gia đình trước chi phí sinh hoạt tăng.

Cố vấn của bà Takaichi viện dẫn nguy cơ GDP giảm mạnh làm lý do cần triển khai các biện pháp kích thích mạnh tay.

Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama phát biểu với báo giới cuối tuần qua rằng gói kích thích dự kiến vượt 17.000 tỷ yên (tương đương 109.94 tỷ USD).

Theo Reuters