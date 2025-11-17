Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nền kinh tế Nhật Bản lần đầu tiên suy giảm sau 6 quý: Chuyện gì đang xảy ra?

17-11-2025 - 10:23 AM | Tài chính quốc tế

Nền kinh tế Nhật Bản lần đầu tiên suy giảm sau 6 quý: Chuyện gì đang xảy ra?

Theo số liệu công bố ngày 17/11, kinh tế Nhật Bản giảm gần 2% trong quý 3.

Xuất khẩu suy yếu dưới tác động thuế quan của Mỹ khiến GDP Nhật Bản ghi nhận quý suy giảm đầu tiên sau 6 quý tăng trưởng.

Diễn biến này có thể gây khó cho kế hoạch nâng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Tuy nhiên, mức suy giảm không sâu như dự báo. Các nhà kinh tế cho rằng đây có thể là bước lùi tạm thời, không phải tín hiệu mở đầu suy thoái.

Chuyên gia kinh tế Kazutaka Maeda tại Viện nghiên cứu Meiji Yasuda nói: “Nhìn chung, nền kinh tế thiếu động lực cơ bản mạnh mẽ. Nhưng xu hướng vẫn chỉ ra đà phục hồi dần trong 1-2 năm tới”.

GDP giảm 1.8% trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9. Con số này thấp hơn so với mức tăng đã điều chỉnh 2.3% của quý trước. Nhưng đồng thời thấp hơn mức 2.5% mà giới kinh tế dự báo trong khảo sát của Reuters.

Xuất khẩu là lực cản chính khi tác động của thuế quan Mỹ gia tăng. Số lượng ô tô xuất khẩu giảm mạnh, khác hẳn xu hướng tăng cường giao hàng trước khi tăng thuế.

Mỹ và Nhật hoàn tất thỏa thuận vào tháng 9, áp mức thuế cơ bản 15% với gần như toàn bộ hàng nhập khẩu từ Nhật. Mức này thay cho mức thuế ban đầu 27.5% với ô tô và 25% với phần lớn mặt hàng khác.

Đầu tư nhà ở cũng kéo lùi tăng trưởng. Quy định hiệu suất năng lượng siết chặt từ tháng 4 đã làm chậm các cam kết đầu tư.

Tiêu dùng cá nhân, chiếm hơn một nửa GDP, tăng 0.1%, đúng như dự báo của thị trường. Con số này thấp hơn mức tăng 0.4% của quý 2. Điều này cho thấy chi phí thực phẩm cao làm giảm động lực chi tiêu.

Đầu tư tư nhân, một động lực quan trọng của tăng trưởng dựa trên nhu cầu nội địa, tăng 1.0% trong quý 3. Con số này vượt xa dự báo 0.3%.

Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Minoru Kiuchi nói trong một tuyên bố: “Tiêu dùng cá nhân tăng 6 quý liên tiếp. Đầu tư vốn tăng 4 quý liền. Điều này củng cố quan điểm rằng nền kinh tế vẫn đi theo quỹ đạo phục hồi vừa phải”.

Các dự báo khu vực tư nhân nghiêng về khả năng tăng trưởng phục hồi trong quý 4. Khảo sát 37 nhà kinh tế của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Nhật Bản dự báo mức tăng trưởng là 0.6%.

Số liệu GDP yếu xuất hiện trong bối cảnh chính quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi đang hoàn thiện gói kích thích nhằm hỗ trợ hộ gia đình trước chi phí sinh hoạt tăng.

Cố vấn của bà Takaichi viện dẫn nguy cơ GDP giảm mạnh làm lý do cần triển khai các biện pháp kích thích mạnh tay.

Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama phát biểu với báo giới cuối tuần qua rằng gói kích thích dự kiến vượt 17.000 tỷ yên (tương đương 109.94 tỷ USD).

Theo Reuters

Mặc nỗi sợ bong bóng AI, tập đoàn của huyền thoại Warren Buffett quyết không 'bỏ lỡ lần hai' một cổ phiếu công nghệ: Chuyện gì đây?

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Ác mộng' của nền kinh tế 20 nghìn tỷ USD: Xây nhà máy đất hiếm chỉ trong 500 ngày khi không có mỏ nào đang hoạt động, tham vọng tách rời Trung Quốc bị 'dội gáo nước lạnh'

'Ác mộng' của nền kinh tế 20 nghìn tỷ USD: Xây nhà máy đất hiếm chỉ trong 500 ngày khi không có mỏ nào đang hoạt động, tham vọng tách rời Trung Quốc bị 'dội gáo nước lạnh' Nổi bật

Đang gặp khó giữa 'bão' lệnh trừng phạt, Nga 'mừng như bắt được vàng': Sắp mở dự án khí đốt công suất vận chuyển 50 tỷ m3/năm, tốn 30 tỷ USD vẫn sẵn sàng làm

Đang gặp khó giữa 'bão' lệnh trừng phạt, Nga 'mừng như bắt được vàng': Sắp mở dự án khí đốt công suất vận chuyển 50 tỷ m3/năm, tốn 30 tỷ USD vẫn sẵn sàng làm Nổi bật

Kinh hoàng cảnh tượng đất đá đổ sập khiến ít nhất 70 người thiệt mạng

Kinh hoàng cảnh tượng đất đá đổ sập khiến ít nhất 70 người thiệt mạng

10:11 , 17/11/2025
Mỹ hy vọng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trong tháng 11

Mỹ hy vọng đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trong tháng 11

08:50 , 17/11/2025
"Vùng dễ bị tấn công" của Trái Đất ngày một lan rộng

"Vùng dễ bị tấn công" của Trái Đất ngày một lan rộng

08:03 , 17/11/2025
'Vòi bạch tuộc' vươn xa từ đế chế lừa đảo 15 tỷ USD của ông trùm Trần Chí

'Vòi bạch tuộc' vươn xa từ đế chế lừa đảo 15 tỷ USD của ông trùm Trần Chí

07:36 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên