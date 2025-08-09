Chiều 9/8, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân hạnh phúc thông báo đã sinh con đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Nữ diễn viên chia sẻ loạt hình ảnh xúc động ngay trong phòng sinh, ghi lại khoảnh khắc cô và ông xã Huy Trần đón con chào đời.

Trong dòng trạng thái, "đả nữ màn ảnh Việt" viết: "Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn vũ trụ… vì món quà tuyệt vời nhất - con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo". Chia sẻ ngắn gọn nhưng chứa đựng trọn vẹn niềm vui, sự biết ơn và hạnh phúc vỡ òa của nữ diễn viên ở cột mốc thiêng liêng nhất đời.

Khoảnh khắc Huy Trần đứng cạnh, nắm tay và dõi theo vợ trong giây phút vượt cạn đã khiến nhiều người xúc động. Bên dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và bạn bè thân thiết đã gửi lời chúc tốt đẹp đến vợ chồng Ngô Thanh Vân.

Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kết hôn vào năm 2022. Dù cách biệt nhau 11 tuổi, tình yêu mà họ dành cho nhau vẫn luôn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi sự dịu dàng, thấu hiểu và đầy trách nhiệm.

Vào dịp Giáng sinh năm 2024, Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần vỡ òa cảm xúc khi nhận được tin vui. Khoảnh khắc nghe thấy nhịp tim thai đầu tiên khiến cả hai không kìm được nước mắt vì quá xúc động.

Sau thời gian chờ đợi, vợ chồng Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã vỡ oà trong hạnh phúc khi chào đón "thiên thần nhí" ra đời

Vào đầu tháng 8, Ngô Thanh Vân hạnh phúc chia sẻ những thay đổi thú vị trong cuộc sống khi cả cô và Huy Trần đang đếm ngược từng ngày chờ con đầu lòng ra đời. Nữ diễn viên cho biết hai vợ chồng đã chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm, ngày nào cũng bàn luận về nhóc tỳ sắp xuất hiện.

"Chưa gì hết mà phòng để đồ ba em bị bắt dọn đi chỗ khác, nhường 1 cái phòng cho em. Phòng ngủ ba mẹ chất đầy đồ dùng của em. Cái phòng tắm đồ dùng cá nhân son phấn mẹ dẹp hết thay toàn đồ cá nhân của em. Rồi nhà cửa, máy quay, wifi mật khẩu các kiểu đổi thành tên em.

Câu chuyện bàn luận ở bàn ăn gia đình luôn là đề tài về em. Chưa có mặt mà còn hơn trùm cuối chuẩn bị xuất hiện ở cuối phim. Chưa có mặt mà làm chao đảo cả cuộc sống của hai người trưởng thành tự lập vậy á. Có mặt rồi thì còn gì nữa đây", cô viết. Huy Trần và Ngô Thanh Vân đặt tên gọi ở nhà cho con là Gạo và còn xây dựng riêng Instagram cho nhóc tỳ.

Trong thời gian mang thai, đả nữ Ngô Thanh Vân thường xuyên chia sẻ hình ảnh mới trên mạng xã hội. Cô thừa nhận đối diện với không ít khó khăn, cơ thể thay đổi khi mang bầu. Bà xã Huy Trần chia sẻ: "Mấy tuần cuối này cơ thể mẹ mệt nhiều. Mẹ di chuyển khó khăn, ăn uống cũng ít lại. Mặc dù biết con ở giai đoạn quan trọng cho việc lớn mạnh. Nhưng bụng mẹ gần như không còn chỗ cho thức ăn. Mẹ thở dốc, nằm đâu ngủ đó. Chốc chốc ban đêm mẹ trở mình vì khó thở. Buổi sáng dậy cơ thể mẹ nhức mỏi…". May mắn là Ngô Thanh Vân có ông xã bên cạnh, chăm sóc từ A đến Z và luôn là chỗ dựa tinh thần cho cô.

Trước đó, nữ diễn viên từng trải qua hai lần thực hiện IVF nhưng không thành công, khiến cô suy sụp, hoài nghi chính mình. Nữ diễn viên cho hay: "Nó là hành trình mà nơi chỉ có tình yêu là điểm tựa duy nhất để dìu dắt mình với tia hy vọng rồi mọi thứ sẽ ổn. Chúng mình chọn cách đối mặt với nhau, chia sẻ và cùng nhìn lại để rút ra những bài học, những kinh nghiệm mà hai đứa có thể lấy nó làm nền tảng để bước tiếp. Thành công trong một mối quan hệ không chỉ là những điểm sáng bên nhau, mà cả những lúc cùng nhau bước qua bóng tối".