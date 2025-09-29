Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngoài 55 tuổi nhìn lại: 3 quyết định tài chính ở tuổi 40 đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống hưu trí của tôi

29-09-2025 - 22:43 PM | Lifestyle

Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ làm việc và có lương hưu là đủ. Nhưng ở tuổi 40, tôi đã bắt đầu có những quyết định tài chính quan trọng. Nhìn lại ở tuổi 56, tôi mới thấy chính 3 lựa chọn đúng đắn ấy đã giúp mình bước vào tuổi hưu một cách nhẹ nhàng, không lo thiếu tiền, không phụ thuộc vào con cái.

1. Tôi quyết định lập quỹ dự phòng khẩn cấp

Ở tuổi 40, tôi từng gặp một biến cố sức khỏe nhỏ. Chi phí điều trị không nhiều, nhưng cũng đủ khiến tôi chật vật vì trước đó chẳng có đồng tiết kiệm nào để dành. Sau lần đó, tôi rút ra bài học: không có quỹ dự phòng, mọi kế hoạch tài chính đều mong manh.

Ngoài 55 tuổi nhìn lại: 3 quyết định tài chính ở tuổi 40 đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống hưu trí của tôi- Ảnh 1.

Tôi bắt đầu lập quỹ dự phòng với mục tiêu để dành ít nhất 6 tháng chi phí sinh hoạt. Khi lương tháng 12 triệu, tôi trích đều đặn 2 triệu/tháng. Sau 2 năm, tôi đã tích lũy được hơn 40 triệu. Khoản này không chỉ để phòng rủi ro, mà còn cho tôi cảm giác an toàn, ngủ ngon hơn mỗi đêm.

2. Tôi học cách chia quỹ và đầu tư nhỏ

Trước tuổi 40, tôi chỉ biết làm ra tiền rồi tiêu hết. Nhưng bước sang tuổi này, tôi bắt đầu tìm hiểu về nguyên tắc chia quỹ. Tôi chia thu nhập thành 4 phần rõ ràng:

- 50% chi tiêu thiết yếu (ăn uống, sinh hoạt, nuôi con).

- 20% tiết kiệm dài hạn (dự định mua nhà, mua đất).

- 20% đầu tư nhỏ (vàng, gửi tiết kiệm, sau đó thêm quỹ mở).

- 10% cho vui chơi, học tập.

Nhờ vậy, tôi vừa cân bằng cuộc sống, vừa dần có vốn để đầu tư. Tôi không liều lĩnh, chỉ chọn những kênh an toàn như gửi tiết kiệm kỳ hạn, mua vàng tích lũy. Sau 10 năm, tôi có được khoản tài chính đủ lớn để an tâm nghĩ đến tuổi hưu.

3. Tôi cắt bỏ những khoản chi lãng phí để tích lũy

Ở tuổi 40, tôi từng tiêu rất nhiều cho mua sắm quần áo và những cuộc gặp gỡ “sĩ diện” với bạn bè. Sau khi ngồi ghi chép chi tiêu, tôi giật mình nhận ra: mỗi tháng tôi mất ít nhất 3–4 triệu cho những khoản này.

Tôi bắt đầu cắt giảm dần:

- Hạn chế mua đồ theo trào lưu, chỉ chọn những thứ bền và cần thiết.

- Giảm một nửa số buổi tụ tập, thay vào đó là tự nấu ăn ở nhà.

- Học cách tiêu có giới hạn, đặt trần chi tiêu cho từng tháng.

Chính việc cắt đúng những khoản “rò rỉ tiền bạc” này giúp tôi tiết kiệm thêm hàng chục triệu mỗi năm – số tiền sau này trở thành vốn để tôi đầu tư và dự phòng.

3 quyết định tài chính quan trọng ở tuổi 40

Quyết địnhCách thực hiệnKết quả mang lại sau 20 năm
Lập quỹ dự phòngTrích 2 triệu/thángCó vốn khẩn cấp, tránh khủng hoảng khi biến cố xảy ra
Chia quỹ & đầu tư50–20–20–10Vừa đảm bảo sinh hoạt, vừa tích lũy ổn định
Cắt chi lãng phíGiảm ăn ngoài, mua sắm theo trào lưuDư hàng chục triệu/năm, biến thành vốn đầu tư

4. Trái ngọt ở tuổi 56

Ngoài 55 tuổi nhìn lại: 3 quyết định tài chính ở tuổi 40 đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống hưu trí của tôi- Ảnh 2.

Nhờ 3 quyết định ở tuổi 40, khi bước vào tuổi hưu, tôi không còn nỗi lo tài chính.

- Tôi có quỹ dự phòng đủ lớn để yên tâm khi sức khỏe có vấn đề.

- Tôi có khoản tích lũy từ vàng và tiết kiệm, đủ để sống nhàn nhã.

- Tôi không phải phụ thuộc vào lương hưu hay con cái.

Quan trọng nhất, tôi bước vào tuổi 56 với sự bình thản. Tôi có thể sống theo cách mình muốn: mỗi sáng tập thể dục, trồng cây, đọc sách, và vẫn đủ điều kiện để thỉnh thoảng đi du lịch.

Lời nhắn gửi

Nếu bạn đang ở tuổi 40, đừng nghĩ còn quá sớm để lo cho tuổi hưu. Mỗi quyết định nhỏ từ hôm nay sẽ thành quả lớn sau 20 năm. Hãy lập quỹ dự phòng, chia quỹ rõ ràng và cắt bỏ lãng phí ngay bây giờ – vì chính bạn trong tương lai sẽ biết ơn điều đó.

Có hai điều đàn ông không bao giờ nên làm sau khi nghỉ hưu, tôi đang vô cùng hối tiếc

Theo Nhật Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sân golf đầu tiên của Việt Nam nằm hoàn toàn trên biển vừa nhận giải thưởng danh giá: Rộng 133 ha với 27 hố, được ví là kiệt tác đầy thách thức

Sân golf đầu tiên của Việt Nam nằm hoàn toàn trên biển vừa nhận giải thưởng danh giá: Rộng 133 ha với 27 hố, được ví là kiệt tác đầy thách thức Nổi bật

Vượt qua Bùi Viện và Tạ Hiện, địa điểm duy nhất ở Việt Nam bất ngờ lọt top 11 khu phố tuyệt nhất thế giới

Vượt qua Bùi Viện và Tạ Hiện, địa điểm duy nhất ở Việt Nam bất ngờ lọt top 11 khu phố tuyệt nhất thế giới Nổi bật

Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ

Ngoại hình nam nghệ sĩ sở hữu 2 biệt thự 70 tỷ ở TP.HCM - Cần Thơ, bị đồn đào hoa nhưng U40 chưa vợ

21:36 , 29/09/2025
Mỗi tháng đều đặn mua 4 chỉ vàng nhưng ai cũng can: Sống thế này quá khổ!

Mỗi tháng đều đặn mua 4 chỉ vàng nhưng ai cũng can: Sống thế này quá khổ!

21:18 , 29/09/2025
Khối tài sản của Đức Phúc ra sao mà được khen "giàu nhất gia đình Hoa dâm bụt"?

Khối tài sản của Đức Phúc ra sao mà được khen "giàu nhất gia đình Hoa dâm bụt"?

21:01 , 29/09/2025
Mỹ nam U50 trẻ như 20, hủy hôn với nàng thơ kém 19 tuổi về quê nuôi cua

Mỹ nam U50 trẻ như 20, hủy hôn với nàng thơ kém 19 tuổi về quê nuôi cua

20:52 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên