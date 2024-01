Ngoài chế độ ăn và tập luyện, đây là 5 món được HLV 69 tuổi uống mỗi ngày để trẻ như gái 25

Mong muốn trẻ bằng nửa tuổi thật của mình, thậm chí hơn thế là điều mà nhiều người trong chúng ta cố gắng đạt được khi già đi. Điều này hoàn toàn chính đáng.



Sống năng động, giữ đầu óc bận rộn và tuân theo thói quen ăn uống lành mạnh là chìa khóa để duy trì lối sống trẻ trung, nhất là khi bạn ngày càng có tuổi. HLV 69 tuổi, Liz Hilliard (nhà sáng lập Hilliard Studio Method tại Mỹ), nổi tiếng nhờ vẻ bề ngoài trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, thậm chí có người nói cô chỉ mới 25 tuổi, mới đây chia sẻ thêm những chất bổ sung giúp cô luôn trẻ đẹp.

"Tôi rất muốn nói rằng tôi có thể nhận được tất cả các vitamin và khoáng chất từ chế độ ăn toàn thực phẩm lành mạnh của mình. Nhưng thật không may, ngay cả khi không ăn thực phẩm chế biến sẵn khi già đi, tôi vẫn cần tăng cường thêm 5 thực phẩm bổ sung dưới đây", nữ huấn luyện viên chia sẻ. Chúng bao gồm:

1. Glutathione

HLV Hilliard chia sẻ, cô bắt đầu ngày mới vào mỗi buổi sáng với chất chống oxy hóa glutathione có trong nhiều loại thực phẩm bổ sung ngoài thị trường. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, được nữ huấn luyện viên dùng ở dạng lỏng để hấp thụ nhanh hơn vào cơ thể.

Theo báo cáo của Webmd, glutathione là một chất chống oxy hóa quan trọng, xuất hiện tự nhiên trong cơ thể bạn, giúp chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do là các phân tử có thể gây hại cho các tế bào trong cơ thể.

Lượng glutathione trong cơ thể giảm khi bạn già đi. Đó là lý do tại sao HLV Hilliard dùng nó dưới dạng thực phẩm bổ sung. Cô cho biết thêm: "Chất chống oxy hóa quan trọng này không chỉ hỗ trợ sản xuất năng lượng trong tế bào mà còn quan trọng đối với sức khỏe tim mạch của tôi". Đây là một trong những thực phẩm bổ sung quan trọng giúp HLV 69 tuổi trẻ như 25.

2. Vitamin C

HLV Hilliard thưởng thức 1.000mg vitamin C với sinh tố giàu protein mỗi sáng. Cô giải thích: "Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho hệ thống miễn dịch luôn khỏe mạnh".

Do đó, cô thường bổ sung đều đặn để cơ thể luôn khỏe đẹp, giữ vững thần thái hiếm ai có được ở độ tuổi của mình.

3. Magie

Magie có thể thúc đẩy thư giãn, ngủ ngon hơn và cải thiện sức khỏe của xương. Đây là một chất bổ sung tuyệt vời nên được sử dụng vì nhiều lý do. Theo nghiên cứu, bổ sung magie có thể thúc đẩy thư giãn, ngủ ngon hơn và cải thiện sức khỏe của xương, làm giảm bớt cảm giác trầm cảm.

"Tôi uống magie mỗi ngày, điều này không chỉ giúp ích cho chức năng cơ bắp, sức khỏe của xương mà còn tốt cho sức khỏe não bộ và chức năng nhận thức. Đã có nghiên cứu chứng minh về mối liên quan này", vị huấn luyện viên nói.

HLV Hilliard đặt ra nhiều yêu cầu đối với cơ thể mình khi tập sức mạnh nên magie là thứ không thể thiếu trên hành trình. Cô uống magie glycinate vào buổi tối để thư giãn, dễ ngủ. Cùng phương pháp tập luyện được cô thiết kế riêng, viên uống còn giúp thư giãn não bộ, chuẩn bị một giấc ngủ ngon dễ dàng hơn.

4. Vitamin D

HLV Hilliard cho biết việc bổ sung vitamin D hàng ngày là "điều bắt buộc". Vitamin D hỗ trợ hấp thụ canxi trong chế độ ăn uống của cô để tăng cường sức khỏe xương tốt nhất.

Nó cũng tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cô chống lại cảm lạnh và bệnh tật thông thường. Ngoài ra, nó cũng giúp cải thiện tâm trạng và sức khỏe tinh thần, ngăn ngừa trầm cảm...

5. Probiotic

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Hilliard uống men vi sinh trước khi đi ngủ vào ban đêm.

"Khi tôi già đi, quá trình tiêu hóa của tôi chậm lại một cách tự nhiên. Nhưng với chế độ ăn toàn thực phẩm lành mạnh, giàu chất xơ kết hợp với men vi sinh, cơ thể tôi vẫn tiếp tục hoạt động bình thường bằng cách giữ cho đường ruột luôn khỏe mạnh".

Nhờ đó, HLV Hilliard luôn khỏe mạnh và trẻ trung, rạng ngời bất chấp tuổi tác.

(Nguồn: Eat this, Webmd)