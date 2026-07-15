Ngoại lệ của showbiz: Mỹ nhân 45 tuổi vẫn đứng đỉnh nhan sắc, gái trẻ nhìn style còn phải cắp sách học theo

Nhắc đến những mỹ nhân "lão hóa ngược" đình đám của showbiz Hàn, Song Hye Kyo luôn là một trong những cái tên được gọi đầu tiên. Sinh năm 1981, ở tuổi 45, nữ diễn viên không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, trẻ trung mà còn ghi điểm với gu thời trang tinh tế, thăng hạng theo thời gian. Song Hye Kyo của hiện tại là minh chứng rằng phong cách trẻ đẹp không nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà đến từ sự tự tin và khả năng lựa chọn những thiết kế phù hợp với bản thân. Cô ưu ái những outfit đơn giản, thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, hiện đại và sang trọng.

Ngắm loạt màn lên đồ của Song Hye Kyo, đảm bảo chị em chắc chắn sẽ "bỏ túi" được không ít công thức mặc đẹp để vừa trẻ trung, vừa tinh tế trong mùa hè này.

Song Hye Kyo khoe trọn visual rạng rỡ trong thiết kế đầm yếm dáng dài đầy nữ tính. Chi tiết hở lưng vừa đủ tạo điểm nhấn quyến rũ mà không hề phô trương. Kết hợp cùng áo choàng mỏng khoác hờ bên ngoài, outfit càng thêm mềm mại, thanh lịch và đậm chất quý cô.

Vi vu nghỉ dưỡng bên biển, Song Hye Kyo lựa chọn thiết kế đầm dài cổ V với phom dáng bồng bềnh, thướt tha. Chiếc váy không chỉ mang đến vẻ ngoài nữ tính, bay bổng mà còn tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng, giúp cô trông cao ráo và thanh thoát hơn. Để hoàn thiện outfit, nữ diễn viên khéo léo phối thêm mũ cói - phụ kiện "quốc dân" của mùa hè, mang đến tổng thể chuẩn vibe nghỉ dưỡng vừa thanh lịch vừa cuốn hút.

Song Hye Kyo gợi ý cho chị em một kiểu váy vừa đẹp vừa dễ mặc khi đi biển hay nghỉ dưỡng, đó là đầm hai dây dáng suông dài. Thiết kế kẻ sọc trẻ trung kết hợp phom váy rộng rãi, thoải mái mang đến vẻ ngoài phóng khoáng nhưng vẫn đầy nữ tính. Không chỉ tạo cảm giác mát mẻ trong những ngày hè, kiểu váy này còn khéo léo tôn dáng và phù hợp với nhiều vóc người, rất đáng để thêm vào tủ đồ du lịch.

Chất liệu linen là "must-have" mỗi độ hè về và Song Hye Kyo cũng không nằm ngoài xu hướng này. Nữ diễn viên lựa chọn set đồng bộ gồm áo yếm và quần ống rộng bằng vải linen, mang đến vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa phóng khoáng. Gam màu xanh pastel dịu mắt càng tăng cảm giác tươi mát, nhẹ nhàng, rất phù hợp cho những chuyến du lịch hay dạo phố trong ngày nắng. Đây cũng là công thức mặc đẹp đáng để chị em học hỏi nếu muốn vừa thoải mái, vừa ghi điểm với phong cách tinh tế.