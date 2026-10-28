Ngoài Trương Phi, mãnh tướng nào trong 'Tam quốc diễn nghĩa' cũng dễ nổi giận?

Nhắc đến những mãnh tướng nóng tính trong “Tam quốc diễn nghĩa”, mọi người thường nghĩ ngay tới Trương Phi hoặc Hứa Chử. Tuy nhiên, nếu xét về số lần được miêu tả “đại nộ” (nổi cơn đại thịnh nộ) trong sách, Quan Vũ mới chính là người đứng đầu.

Trong ấn tượng của người đọc, Quan Vũ luôn là vị võ Thánh điềm đạm, lạnh lùng, nhìn qua thì có vẻ giữ kẽ, đúng mực. Thế nhưng giới hạn của vị tướng này lại đáng sợ, một khi bị chạm đến giới hạn, cơn thịnh nộ sẽ bùng nổ dữ dội hơn bất kỳ ai khác.

Quan Vũ nổi giận khi bị coi thường. (Ảnh: Sohu)

Sự nóng nảy của Trương Phi thực ra có khác nhau với từng đối tượng. Khi đối đầu với Lã Bố, Trương Phi trút cơn thịnh nộ bằng những lời chửi rủa, lần nào cũng lăm lăm trượng bát xà mâu đòi liều mạng. Thế nhưng, khi bắt sống Nghiêm Nhan, Trương Phi kiềm chế được cơn giận, tôn trọng tinh thần bất khuất của đối thủ và đối xử với hắn một cách lịch sự.

Sự bốc đồng của Hứa Chử cũng chỉ là bộc phát nhất thời của một người đàn ông thô lỗ; việc cướp áo cẩm bào chỉ thuần túy là góp vui, không có chút kiêu ngạo nào.

Quan Vũ thì hoàn toàn khác. Việc Quan Vũ nổi giận không đơn thuần do tính khí nóng nảy mà bắt nguồn từ lòng kiêu hãnh bị xúc phạm, không cách nào kìm nén. Chỉ cần chạm vào điều này, Quan Vũ lập tức giận dữ, ai khuyên cũng vô dụng.

Điều đầu tiên: Chạm vào thể diện, chà đạp lên danh tiếng mà ông phải đánh đổi bằng chiến công mới có được

Sự kiêu ngạo của Quan Vũ không phải tự nhiên mà có. Những chiến công như chém Nhan Lương, Văn Xú, cưỡi ngựa một mình vượt ngàn dặm đều là thành quả của sự gian truân. Quan Vũ coi trọng danh tiếng hơn cả mạng sống. Trong suy nghĩ của Quan Vũ, chỉ kẻ mạnh mới có tư cách ngang hàng bình đẳng, người thường không xứng đứng chung hàng ngũ với ông. Bất cứ ai coi thường hay nghi ngờ ông đều là vượt quá giới hạn.

Khi Lưu Bị tự xưng là Hán Trung Vương và tiến hành phong thưởng lớn cho các tướng lĩnh, Quan Vũ được phong làm Tiền tướng quân, còn Hoàng Trung làm Hậu tướng quân. Hay tin từ Kinh Châu, Quan Vũ ngay lập tức nổi giận đùng đùng. Trương Phi là huynh đệ ruột thịt, Mã Siêu xuất thân danh gia vọng tộc, Triệu Vân cùng vào sinh ra tử chẳng khác nào tay chân, việc họ nhận phong thưởng ngang hàng là điều hiển nhiên. Còn Hoàng Trung, chẳng qua chỉ là một lão binh, dựa vào đâu mà xếp ngang hàng với ông? Đại trượng phu tuyệt đối không đứng chung hàng ngũ với lão binh.

Trong mắt Quan Vũ, võ nghệ của Hoàng Trung không tệ, nhưng danh tiếng vẫn kém xa. (Ảnh: Sohu)

Trong mắt Quan Vũ, dù võ nghệ của Hoàng Trung không tệ nhưng danh tiếng vẫn kém xa. Việc đặt Hoàng Trung ngang hàng chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt ông.

Rồi còn câu chuyện về cuộc hành trình ngàn dặm một mình của Quan Vũ. Quyết tâm tìm về với Lưu Bị nhưng Quan Vũ chưa xin được giấy thông hành của Tào Tháo, dẫn đến việc bị các tướng giữ quan liên tục cản đường. Ban đầu Quan Vũ vẫn ôn tồn giải thích, nhưng Khổng Tú, Hàn Phúc, Hạ Hầu Đôn nhất quyết không chịu cho qua. Nói lý chẳng xong, Quan Vũ liên tục nổi giận. Khổng Tú chặn đường, Quan Vũ trong cơn thịnh nộ trảm sát ngay tại chỗ. Khi Hạ Hầu Đôn dẫn quân bao vây, cơn giận lại bùng lên, Quan Vũ tuốt đao sẵn sàng quyết chiến đến cùng.

Trong trận Tương Phàn, Bàng Đức dẫn quân ra trận mang theo quan tài, muốn quyết tử và không coi trọng Quan Vũ. Nghe vậy, Quan Vũ nổi giận, râu tóc dựng ngược: “ Trên đời này có anh hùng nào không kính nể tên tuổi ta? Tên nhóc Bàng Đức dám coi thường ta như vậy! ” Ông ra lệnh cho Quan Bình tiếp tục tấn công Phàn Thành, còn mình đích thân dẫn quân xuất chiến để trảm Bàng Đức cho hả giận. Trong mắt Quan Vũ, đây không chỉ đơn thuần là một trận chiến giữa hai đạo quân, mà là sự sỉ nhục công khai đối với danh tiếng lẫy lừng và đáng kính của ông.

Điều thứ hai: Coi thường võ nghệ, bản lĩnh của ông

Sau khi Lã Bố chết, Quan Vũ tin rằng trong thiên hạ có rất ít người có thể sánh được với ông. Bất cứ ai dám chế nhạo hay coi thường võ công của Quan Vũ đều coi như đang tự sát.

Tại bến đò Hoàng Hà, tướng giữ quan Tần Kỳ buông lời ngông cuồng: “ Ngươi chẳng qua chỉ chém được mấy tên vô danh tiểu tốt, dám động đến ta sao? ”. Câu nói lập tức chọc giận Quan Vũ, ông đáp trả: “ Ngươi so được với Nhan Lương, Văn Xú không? ”. Tần Kỳ không biết sống chết, vung đao xông lên, trong chớp mắt đầu đã rơi xuống đất.

Khi Lưu Bị tấn công Viên Thuật, Quan Vũ đã giao chiến với Kỷ Linh bất phân thắng bại trong 30 hiệp. Không thể chống đỡ nổi đòn tấn công, Kỷ Linh rút lui về doanh trại và phái thuộc hạ Tuân Chính ra ứng chiến. Quan Vũ hét lớn đòi Kỷ Linh ra quyết đấu, nhưng Tuân Chính buông lời mỉa mai, nói rằng Quan Vũ chỉ là một vị tướng vô danh và không xứng đáng đấu với Kỷ tướng quân. Lời chế giễu lập tức khiến Quan Vũ nổi giận, ông xông lên và trảm Tuân Chính chỉ trong một hiệp. Tuân Chính tài năng tầm thường nhưng ngoan cố coi thường Quan Vũ, cuối cùng đã mất mạng.

Ảnh minh họa Quan Vũ trong phim ảnh. (Nguồn: Sohu)

Nhiều độc giả khi đọc Tam Quốc chỉ nhìn thấy một Quan Vũ kiêu ngạo, lạnh lùng mà bỏ qua cái tinh thần chiến đấu mãnh liệt ẩn sâu bên trong ông. Sự tức giận của Trương Phi bắt nguồn từ tính cách thô lỗ bẩm sinh; còn cơn thịnh nộ của Quan Vũ xuất phát từ lòng kiêu hãnh, không cho phép ai xúc phạm. Ông kính trọng những anh hùng trung nghĩa, nhưng tuyệt đối không chấp nhận kẻ khác lăng mạ hay coi thường bản lĩnh của mình.

Sự ngạo mạn ấy đã giúp Quan Vũ tạo nên những khoảnh khắc vinh quang đỉnh cao (“Uy chấn Hoa Hạ”), nhưng đồng thời cũng gieo xuống họa mầm bại vong. Cả đời không chịu nổi một chút coi thường, để rồi cuối cùng lại ngã gục chính bởi sự kiêu hãnh của bản thân.