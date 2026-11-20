Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên đình đám Thái Lan - Minnie Phantira (phim Girl From Nowhere 2) và đại gia Sarawut Serithornkul hơn 17 tuổi từ lâu đã thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận châu Á. Cặp đôi tổ chức đám cưới cổ tích và chính thức về chung 1 nhà hồi tháng 5 năm nay. Khi đó, Minnie Phantira đã mang thai được vài tháng. Tới ngày 12/11, nữ minh tinh Girl From Nowhere 2 đã chính thức hạ sinh con gái đầu lòng cho vị đại gia đáng tuổi chú.

Trong diễn biến mới nhất, Sarawut Serithornkul vừa thưởng nóng món quà xa xỉ trị giá tương đương 16 triệu baht Thái (12 tỷ đồng) cho bà xã Minnie sau khi đàng gái “mẹ tròn con vuông”, hạ sinh được 1 tiểu công chúng đáng yêu.

Món quà xa xỉ là chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu nổi tiếng đẳng cấp thế giới có giá 16,035 triệu baht Thái (khoảng 12 tỷ đồng). Được biết, Sarawut Serithornkul hiện cũng đang đeo chiếc đồng hồ giống như vậy.

Netizen đang truyền tay nhau video ghi lại cảnh Minnie Phantira mở hộp quà 12 tỷ mà ông xã mua tặng cô. Ảnh: Line Today

Món quà này là chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu nổi tiếng đẳng cấp thế giới có giá khoảng 12 tỷ đồng. Ảnh: X

Không chỉ khiến bà xã bất ngờ trước món quà sang chảnh, đại gia Sarawut Serithornkul còn dành cho đàng gái những lời nhắn gửi đầy tình cảm qua 1 lá thư đính kèm: “Anh muốn cảm ơn em vì đã mang nặng đẻ đau, chăm sóc con chu đáo và hy sinh rất nhiều thứ cho gia đình. Thời gian này, em đang trong giai đoạn sau sinh nên nội tiết tố có thay đổi thất thường 1 chút. Anh hứa sẽ chăm sóc em thật chu đáo, sẽ luôn lắng nghe em. Muốn thứ gì thì cứ nói với anh nhé, khi nào nói rồi mà anh không làm cho thì hẵng giận dỗi nhé. Thiếu gì cứ bảo anh, hễ trong khả năng thì việc gì anh cũng làm được cho em hết. Món quà này anh cố ý mua tặng riêng cho em đấy, để 2 vợ chồng mình cùng đeo đồng hồ đôi với nhau. Ăn cơm ở nhà em nhé, để anh tự tay làm đầu bếp nấu cho em ăn. Yêu em và các con nhất trên đời này”.

Minnie Phantira xúc động rơi nước mắt khi đọc những lời nhắn gửi của ông xã tỷ phú. Ảnh: Line Today

Tuần trước, Minnie đã hạ sinh 1 cô con gái bụ bẫm, đáng yêu cho ông xã đại gia. Nữ diễn viên sinh năm 2000 còn đăng tải đoạn video ghi lại giây phút “vượt cạn” thành công, cùng với đó là những dòng nhắn nhủ đầy xúc động dành cho ái nữ đầu lòng: “Xin chào con đến với thế giới này. Nalin, cục cưng bé bỏng của ba mẹ. Chúng ta hãy cùng nhau học hỏi và đồng hành trong chặng đường sắp tới nhé con yêu. Chặng đường phía trước còn dài, nhưng có biết bao điều đáng để mong đợi. Con hãy cứ tự do trở thành bất cứ ai mà mình muốn nhé”.

Nữ diễn viên sinh năm 2000 nằm trong phòng VIP bệnh viện sau khi sinh con đầu lòng cho thiếu gia hơn 17 tuổi. Ảnh: IGNV

Còn nhớ Minnie Phantira - Sarawut Serithornkul đã tổ chức hôn lễ vào tháng 5/2026 tại Bangkok sau 1 thời gian yêu nhau. Từ nữ diễn viên trẻ đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời nghệ thuật, Minnie chính thức trở thành nàng dâu 1 gia tộc giàu có, nổi tiếng, khiến đời tư và phong cách của cô càng được công chúng quan tâm hơn nữa.

Hôn lễ của Minnie Phantira - Sarawut Serithornkul đã khiến báo chí xứ chùa vàng tốn nhiều giấy mực suốt thời gian dài. Ảnh: Line Today

Minnie Phantira sinh năm 2000, trở nên nổi tiếng rộng khắp nhờ hàng loạt bộ phim ăn khách, trong đó nổi bật là Inhuman Kiss (Sang Krasue) và Girl From Nowhere 2.

Trong khi đó, Sarawut Serithornkul sinh năm 1983. Hiện tại, anh đang giữ chức vụ Giám đốc điều hành mảng Tiếp thị ở Công ty TNHH JS Asia Beverage. Đồng thời, chồng Minnie cũng là người thừa kế đời thứ 3 của gia tộc Serithornkul giàu có lâu đời tại Thái Lan.Theo truyền thông xứ chùa vàng, Sarawut Serithornkul đã đưa JS Asia - dòng sản phẩm nước yến pha nước trái cây thành công tiến vào thị trường đồ uống từ yến sào.

Sarawut Serithornkul sở hữu căn penthouse rộng 700 mét vuông trị giá hơn 500 triệu baht Thái (400 tỷ đồng). Việc bố trí nội thất và trang trí đều được đích thân nghệ nhân quốc gia tư vấn, mang đậm hơi thở thiết kế của thương hiệu Gianni Versace trong từng ngóc ngách.

Mối tình của cặp đôi ngọc nữ - đại gia liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội trong năm qua. Ảnh: Thairath