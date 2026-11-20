Mới đây, Phương Oanh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến đi Hàn Quốc cùng hai con song sinh Jimmy và Jenny. Trong khung hình được đăng tải, nữ diễn viên cùng các bé diện Hanbok, ghi lại những khoảnh khắc tại khung cảnh mang đậm nét văn hóa xứ kim chi. Kèm theo loạt ảnh, cô viết: "Nhà tôi có một tông chúa và Jimmy đẹp trai".

Phương Oanh chia sẻ hình ảnh rạng rỡ trong bộ Hanbok tại xứ sở kim chi

Diện trang phục truyền thống Hàn Quốc với tông trắng vàng trang nhã, Phương Oanh ghi điểm bởi vẻ ngoài dịu dàng, nền nã. Thiết kế Hanbok giúp nữ diễn viên khoe thần thái thanh lịch, kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật những đường nét hài hòa trên gương mặt. Ở tuổi 37, cô vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, rạng rỡ.

Điều khiến khán giả chú ý hơn cả là niềm hạnh phúc của nữ diễn viên khi được cùng hai con khám phá một vùng đất mới. Thay vì chỉ chia sẻ những khung hình cá nhân, Phương Oanh ghi lại nhiều khoảnh khắc cả gia đình cùng trải nghiệm văn hóa, cảnh sắc tại Hàn Quốc. Với nữ diễn viên, chuyến đi không đơn thuần là dịp nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để các con có thêm những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình trưởng thành.

Phương Oanh hạnh phúc khi dẫn các con khám phá những điều mới mẽ

Trước đó, Phương Oanh cũng từng chia sẻ quan điểm rằng tuổi thơ của các con chỉ đến một lần, vì vậy cô luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đồng hành cùng Jimmy và Jenny. Nữ diễn viên cho biết khi đưa các bé đi cùng trong những chuyến công tác, cô có thể không còn nhiều thời gian để chụp ảnh hay tận hưởng cảnh đẹp theo cách riêng, nhưng vẫn cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng bởi được ở bên các con.

Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của Phương Oanh xoay quanh việc chăm sóc hai con song sinh, đồng thời duy trì công việc cá nhân. Trong một chia sẻ gần đây, nữ diễn viên tiết lộ ngày mới của cô thường bắt đầu từ khoảng 6h30 sáng để chuẩn bị và đưa các bé đến trường. Sau đó, cô trở về nhà xử lý công việc trực tuyến, gặp gỡ đối tác, giải quyết các đầu việc kinh doanh hoặc lên ý tưởng cho những vlog quảng cáo.

Bên cạnh công việc, Phương Oanh vẫn dành nhiều thời gian cho các con. Cô thường tự tay chuẩn bị bữa ăn, chơi cùng hai bé và đưa các con tham gia những hoạt động phù hợp. Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ rằng việc được nhìn các con vui đùa, hào hứng thưởng thức món ăn mẹ nấu mang lại cho cô niềm vui rất đỗi bình dị. Có thể thấy, sau khi bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống, nữ diễn viên đang cố gắng cân bằng giữa công việc, sở thích cá nhân và vai trò làm mẹ.

Phương Oanh đang làm công việc kinh doanh, gương mặt đại diện nhãn hàng thời trang và quay vlog quảng cáo

Nói về giai đoạn hiện tại của bản thân, Phương Oanh tâm sự: "Oanh nghĩ, khi bước vào giai đoạn mới của cuộc sống, người phụ nữ sẽ có những ưu tiên khác đi. Nhưng điều đó không có nghĩa mình bỏ quên sở thích hay đam mê riêng. Oanh vẫn thích được làm việc, nỗ lực hết mình trong mọi vai trò, được khám phá những điều mới mẻ, được mặc đẹp và tự tin theo đuổi những mục tiêu của riêng mình.

Nhưng Oanh cũng tận hưởng những điều rất đỗi bình thường như tự tay nấu một bữa cơm, chơi cùng các con hay dành thời gian cho những người mình yêu thương. Có lẽ người phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình, giữa cá tính riêng hay nét dịu dàng. Quan trọng là mình hiểu được điều gì khiến bản thân mình hạnh phúc, biết chăm chút cho những điều mình trân trọng và luôn tự tin với lựa chọn của chính mình".

Phương Oanh cho biết đang cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống để được ở bên các con nhiều nhất có thể

Ảnh: FBNV