Ngôi nhà của cô gái SN 1995 khiến ai nhìn cũng muốn về nhà ngay: 150m² toàn những góc để “chữa lành”

Có những ngày, thế giới bên ngoài dường như quá ồn ào. Công việc, những cuộc hẹn và vô số điều phải lo nghĩ cứ nối tiếp nhau, đến mức mong muốn khi trở về nhà cũng trở nên thật giản dị: chỉ cần khép cánh cửa lại, thả mình xuống sofa, bật một ngọn đèn vàng và tạm gác mọi vội vã ở phía sau. Căn nhà của blogger @梅花鹿鹿 tại Thành Đô (Trung Quốc) chính là một nơi như thế. Chủ nhân căn nhà sinh năm 1995. Đây là thành quả cô và người bạn đời có được sau khoảng 10 năm nỗ lực và đã hoàn tất việc chi trả. Thay vì biến tổ ấm thành nơi phô bày sự hào nhoáng, cả hai dành hơn một năm cải tạo, tự mình cân nhắc, lựa chọn và giám sát từng chi tiết để tạo nên không gian thực sự phù hợp với sở thích và cuộc sống của mình.

Sau hơn một năm vun vén, căn nhà hiện lên với những gam xám, trắng và gỗ trầm. Thoạt nhìn có phần lạnh và tiết chế, nhưng càng ngắm kỹ lại càng cảm nhận được sự ấm áp. Một chiếc sofa mềm để ngả lưng, ánh đèn vàng dịu mắt hay góc nhỏ bên cửa sổ dành cho những phút ngồi yên... tất cả khiến nơi đây giống như một “trạm sạc” năng lượng để trở về, nghỉ ngơi và tìm lại sự thư thái sau mỗi ngày dài.

Căn nhà có tổng diện tích khoảng 150m², thiết kế dạng duplex hai tầng. Chủ nhân cho biết quá trình cải tạo kéo dài hơn một năm và tiêu tốn không ít công sức mới có thể đưa không gian về đúng hình dung ban đầu. Phong cách chủ đạo mang hơi hướng retro, với những tông màu tương đối trầm. Để tổng thể không trở nên nặng nề, gia chủ kết hợp màu gỗ đậm với những mảng trắng lớn.

Sàn gỗ được lát xuyên suốt nhiều khu vực. Phần lớn các không gian chức năng cũng không sử dụng vách ngăn mà kết nối trực tiếp với nhau, nhờ vậy căn nhà rộng và liền mạch hơn. Tường được giữ trắng, gần như không có những chi tiết tạo hình cầu kỳ. Thay vì cố lấp đầy 150m² bằng thật nhiều đồ đạc, cặp đôi lựa chọn cách giữ lại khoảng thở cho căn nhà. Chính sự tiết chế này khiến những gam màu tưởng chừng khá lạnh lại không tạo cảm giác u tối.

Khu vực phòng khách được bố trí khá đơn giản. Gia chủ chọn một chiếc sofa vải lanh màu trắng đặt ở trung tâm căn nhà, phía dưới trải thảm len mềm. Nội thất không quá nhiều nên dù đây là không gian tiếp khách, cảm giác mang lại lại thiên về sự thư giãn và có chút lười biếng dễ chịu.

Đối diện sofa là TV được thiết kế treo âm tường để tối ưu tính thẩm mỹ cho không gian. Bên dưới TV gia chủ tận dựng để hệ tủ gỗ dài để tăng không gian lưu trữ các vật dụng nhỏ trong nhà.

Điểm nhấn nằm phía trên với chiếc đèn thả nghệ thuật làm từ giấy. Khi trời tối, ánh sáng vàng cam phủ xuống căn phòng, làm dịu đáng kể những tông màu trầm xung quanh. Với chủ nhà, đây cũng là một trong những khoảnh khắc dễ chịu nhất mỗi ngày: trở về sau công việc, cuộn mình trên sofa, đọc sách hoặc xem một bộ phim dưới ánh đèn vàng. Không phải một món nội thất đắt đỏ hay thiết kế quá cầu kỳ, chính cảm giác được thả lỏng sau khi đóng cánh cửa nhà lại mới trở thành phần “chữa lành” nhất của không gian này.

Nằm chếch đối diện phòng khách là khu vực tiền sảnh. Một mảng tường bên phải được tận dụng để làm hệ tủ lưu trữ lớn, giúp những món đồ lặt vặt được giấu gọn phía sau cánh tủ. Bên trái là ghế thay giày rộng khoảng 30cm, phần dưới tiếp tục được tận dụng để chứa những đôi giày thường xuyên sử dụng. Phía trên tường bố trí thêm móc treo dành cho mũ, chìa khóa và những vật dụng cần lấy nhanh trước khi ra ngoài. Một chiếc gương toàn thân được đặt bên cạnh để gia chủ chỉnh lại trang phục trước khi rời nhà. Đồng thời, bề mặt gương còn phản chiếu ánh sáng, giúp khu vực cửa vào trông sáng và thoáng hơn.

Không có quá nhiều chi tiết trang trí, nhưng gần như mỗi món đồ xuất hiện đều có công dụng cụ thể. Sự gọn gàng vì thế không đến từ việc căn nhà ít đồ, mà bởi đồ đạc đều được tìm cho một vị trí phù hợp.

Một trong những điểm tạo nên cá tính của căn nhà là bề mặt microcement. Ở khu vực sử dụng vật liệu này, mặt sàn tạo cảm giác liền mạch, rộng và sạch sẽ. Chính chủ nhân cũng đặc biệt yêu thích chất liệu này, chia sẻ rằng bề mặt microcement mang lại cảm giác rất dễ chịu khi đi chân trần.

Gam xám vì thế xuất hiện khá nhiều nhưng không khiến không gian trở nên lạnh lẽo. Khi đặt cạnh gỗ tối màu, những mảng tường trắng, vải lanh và chất liệu mây mềm mại, tổng thể dần có được vẻ cổ điển, tự nhiên và ấm áp hơn.

Cũng bởi vậy, căn nhà từng gây chú ý với nhận xét rằng dù sử dụng rất nhiều sắc xám và tối, nó vẫn không tạo cảm giác “nghèo” hay tạm bợ. Trái lại, càng nhìn kỹ càng thấy sự chỉn chu nằm trong chất liệu và cách phối hợp từng món đồ.

Nếu phòng khách dành cho những giờ thư giãn sau khi trở về nhà thì phòng ngủ tiếp tục đẩy cảm giác ấy thêm một bước. Cửa phòng được thiết kế không khung, giữ đường nét đơn giản và gọn gàng. Ngay lối vào là chiếc tủ phụ màu nâu đen với chất liệu gỗ teak, vừa ăn nhập với tinh thần retro của căn nhà vừa cung cấp thêm không gian chứa những vật dụng thường ngày.

Bên trái phòng là khu vực thay đồ, bên phải dành cho giấc ngủ. Cạnh giường chỉ cần thêm một tấm thảm nhỏ và chiếc đèn thả bằng đá travertine cũng đủ tạo nên một góc nghỉ ngơi ấm cúng. Chủ nhà có thể đặt vài cuốn sách bên cạnh, đọc một chút trước khi đi ngủ.

Có lẽ góc thể hiện rõ nhất tinh thần của căn nhà lại chẳng đảm nhiệm chức năng nào quá quan trọng. Ngay cạnh cửa sổ, gia chủ đặt thêm một chiếc ghế dựa. Không bàn làm việc, không TV hay hệ tủ lớn, nơi này đơn giản chỉ để ngồi xuống, tựa lưng, nhìn cảnh vật bên ngoài và đôi khi chẳng làm gì cả.

Trong một căn nhà 150m², việc dành riêng một khoảng diện tích chỉ để ngắm cảnh và thả lỏng tưởng như “lãng phí”, nhưng lại rất đúng với cách cặp đôi xây dựng tổ ấm của mình. Không phải mét vuông nào cũng cần được tối ưu thành nơi chứa đồ hay một khu vực chức năng.

Nhìn tổng thể, căn nhà không đi theo kiểu nội thất hào nhoáng. Từ sàn, hệ tủ đến nhiều món nội thất đều thiên về những sắc độ trầm, tường trắng và bề mặt microcement tạo phông nền, trong khi vải lanh, mây và gỗ bổ sung sự mềm mại, ấm áp.

Nhưng giá trị lớn nhất có lẽ nằm ở câu chuyện phía sau nó. Sau khoảng 10 năm nỗ lực để có được căn nhà, cặp đôi tiếp tục dành hơn một năm hoàn thiện từng góc theo đúng cách mình muốn. Vì thế, mỗi chiếc tủ, ngọn đèn hay góc sofa đều mang dấu ấn của những người thực sự sống ở đó.

Sau cùng, “ngôi nhà chữa lành” không nhất thiết phải có một công thức cụ thể. Với cô gái sinh năm 1995 này, đó là nơi sau một ngày dài có thể đi chân trần trên sàn, nằm xuống chiếc sofa mềm, bật ngọn đèn vàng, đọc vài trang sách hoặc ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Giữa một thế giới luôn thúc giục con người phải nhanh hơn và có nhiều hơn, đôi khi hạnh phúc lại giản dị đến vậy: có một người đồng hành, một công việc ổn định, những người thân khỏe mạnh và một mái nhà đủ ấm để mỗi tối đều muốn trở về.

Nguồn: Tuotiao

04:39:44 query returned open=false 04:42:08 dblclick "m áp. Chính những khoảng nghỉ, ánh đèn vàng, sofa mềm hay một góc nhỏ chỉ để ngồi nhìn qua cửa sổ khiến nơi đây giống một "trạm sạc" sau mỗi ngày dài." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 04:42:56 dblclick "Có những ngày, thế giới bên ngoài dường như quá nhiều âm thanh. Công việc, những cuộc hẹn, những điều phải lo nghĩ cứ nối tiếp nhau, đến mức mong muốn khi trở về nhà đôi khi chẳng còn gì lớn la, chỉ cần đóng cánh cửa lại, thả mình xuống sofa, bật một ngọn đèn vàng và biết rằng ở đây, mình có thể tạm quên đi mọi vội vã. Có lẽ bởi vậy mà câu viết "Thế giới quá ồn ào, may mắn vẫn có một tổ ấm nhỏ để xoa dịu những người mệt mỏi" lại đặc biệt phù hợp với căn nhà của blogger @梅花鹿鹿 tại Thành Đô (Trung Quốc). Chủ nhân sinh năm 1995. Căn nhà là thành quả mà cô cùng người bạn đời có được sau khoảng 10 năm nỗ lực và đã hoàn tất việc chi trả. Nhưng thay vì biến thành một không gian hào nhoáng để chứng minh thành quả, cả hai lại dành hơn một năm cải tạo, tự mình cân nhắc, lựa chọn và giám sát từng chi tiết để tạo nên nơi ở đúng với sở thích. Kết quả là một căn nhà phủ nhiều gam xám, trắng và gỗ trầm, thoạt nhìn có phần lạnh và tiết chế nhưng càng ngắm càng thấy ấm áp. Chính những khoảng nghỉ, ánh đèn vàng, sofa mềm hay một góc nhỏ chỉ để ngồi nhìn qua cửa sổ khiến nơi đây giống một "trạm sạc" sau mỗi ngày dài." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 04:45:17 dblclick "2e5382d6337c4a3dbcdac7e8447785bftplv-tt-origin-web_gif-114458.jpeg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 04:45:20 dblclick "Căn duplex 150m² được hoàn thiện sau hơn một năm" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 04:47:11 dblclick "26f9e4b5396e4420bf7fef3b829517f4tplv-tt-origin-web_gif-114446.jpeg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 04:50:11 dblclick ". Phòng k" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 04:50:14 dblclick "Thay vì cố lấp đầy 150m² bằng thật nhiều đồ đạc, cặp đôi lựa chọn cách giữ lại khoảng thở cho căn nhà. 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