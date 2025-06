Ngôi sao võ thuật Việt đóng nhiều phim Hollywood, giờ bỏ showbiz sống ẩn dật

Johnny Trí Nguyễn (tên thật là Nguyễn Chánh Minh Trí), sinh năm 1974. Khi được 9 tuổi, anh cùng gia đình định cư ở Mỹ và sau đó lấy tên tiếng Anh là Johnny Trí Nguyễn.

Từ nhỏ, Johnny Trí Nguyễn được học võ vì gia đình có truyền thống về bộ môn này. Ông nội anh là Nguyễn Chánh Minh (Nhạn trắng Cà Mau), từng theo đuổi đam mê võ thuật và học được rất nhiều bài quyền khác nhau từ nhiều võ sư trên khắp miền Nam Việt Nam từ những năm 1930.

Môn võ gia truyền mà Johnny Trí Nguyễn được học từ ông nội là Liên Phong quyền.

Johnny Trí Nguyễn được học võ từ nhỏ.

Ngoài ra, anh còn học rất nhiều môn võ thuật khác như Vovinam, Taekwondo, Judo, đấu kiếm, đấu vật, quyền Anh hay võ tổng hợp MMA… Anh từng đại diện cho Hoa Kỳ tranh giải wushu toàn thế giới.

Cũng chính nhờ tài năng võ thuật, Johnny Trí Nguyễn có cơ hội bước chân đến Hollywood khi trở thành cascadeur (người đóng thế) thành công. Anh có cơ hội tham gia nhiều dự án như Spider Man 1 và 2, Tom-Yum-Goong đóng cùng sao võ thuật Thái Lan Tony Jaa.

Năm 2007, Johnny Trí Nguyễn về Việt Nam và tham gia vào nhiều dự án điện ảnh. Vai diễn trong phim Dòng máu anh hùng đóng cùng Ngô Thanh Vân giúp anh nhận được nhiều chú ý của khán giả. Trong phim, anh có dịp thể hiện những ngón đòn võ thuật đẹp mắt và đa dạng.

Johnny Trí Nguyễn liên tiếp đóng những phim võ thuật khác là Bẫy rồng, Bụi đời Chợ Lớn, Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Nụ hôn thần chết... Con đường sự nghiệp của Johnny Trí Nguyễn ngày càng rực rỡ suốt nhiều năm.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nam diễn viên bất ngờ rút khỏi showbiz để chọn cuộc sống trầm lặng, tại võ đường Liên Phong (TP.HCM) do chính anh sáng lập từ năm 2012. Tại đây, anh dành phần lớn thời gian để giảng dạy võ thuật, huấn luyện các võ sĩ MMA, và sống theo nhịp điệu chậm rãi, đơn giản.

Ngoài việc tập luyện, tài tử hướng đến lối sống thiền định để đạt được sự tỉnh thức trong cuộc sống.

Nam diễn viên chọn cuộc sống bình yên ở võ đường.

Nói về việc lui về "ở ẩn", chọn cuộc sống không vội vã, ồn ào, nam diễn viên cho rằng trước đây khi về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, anh cũng né những ồn ào của showbiz, thích cuộc sống an nhiên, êm đềm hơn. Sau này có cơ hội, anh quyết định chọn cuộc sống như mình mong muốn.

Tuy nhiên, Johnny Trí Nguyễn cho rằng sự vắng bóng của anh không đồng nghĩa với việc anh hết hứng thú với nghệ thuật. Ngược lại, trong khoảng thời gian lui về, anh âm thầm viết kịch bản, phát triển các ý tưởng điện ảnh theo gu riêng.

Không bị thúc ép bởi doanh thu, thị hiếu hay thị trường, những dự án anh ấp ủ có tính cá nhân cao, thiên về yếu tố lịch sử, hành động và chiều sâu tâm lý.

Từ năm 2017 đến nay, Johnny Trí Nguyễn chưa tham gia dự án điện ảnh Việt nào. Thỉnh thoảng, anh đóng các phim Hollywood với vai phụ, như Da 5 Bloods (2020) - tác phẩm kinh phí 45 triệu USD phát trên Netflix, do đạo diễn Spike Lee thực hiện.

Năm 2023, anh góp mặt trong series The Continental: From the World of John Wick - tiền truyện về John Wick.

Nam diễn viên không đặt mục tiêu hay nghĩ quá nhiều về tương lai.

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên sinh năm 1974 trải qua ba mối tình dài. Đó là hôn nhân 12 năm với người vợ đầu Lynn Cathy, cuộc tình cùng “đả nữ” Ngô Thanh Vân và với diễn viên Nhung Kate . Cả ba đều sâu đậm, gắn bó nhiều năm, nhưng tất cả đều khép lại mà không có một cái kết trọn vẹn nào.

Ở tuổi 51, Johnny Trí Nguyễn hạnh phúc khi được làm những điều mình thích, không phải lo toan điều gì.

"Với tôi, muốn có sự bình yên thì chính mình phải tự tạo cảm giác đó từ bên trong. Tôi không tạo áp lực cho bản thân là phải đặt nặng mục tiêu cho tương lai. Điều quan trọng chỉ là được sống vui, thoải mái ở ngay thời điểm hiện tại", nam diễn viên thổ lộ.