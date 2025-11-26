‘Ngồi’ trên 2,3 tỷ thùng dầu, quốc gia Đông Nam Á ‘trải thảm’ mời nhà đầu tư ngoại khai thác hơn 100 bể dầu khí, quyết nâng công suất lên 1 triệu thùng/ngày

Indonesia đang kêu gọi các nhà đầu tư quốc tế đối với hơn 100 bể dầu khí chưa được khai thác tại nước này.

Là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời là nước sản xuất dầu khí lớn, Indonesia đang nỗ lực tìm cách đảo ngược đà suy giảm sản lượng trong hơn một thập kỷ và củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

Indonesia đặt mục tiêu tăng gần gấp đôi sản lượng dầu lên 1 triệu thùng/ngày (bpd), so với mức hiện tại khoảng 600.000 bpd. Tại sự kiện xúc tiến đầu tư vào tương lai năng lượng của Indonesia, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Yuliot Tanjung cho biết Indonesia mới khai thác 20 trong tổng số 128 bể dầu khí được xác định trên khắp quần đảo.

Chính phủ đang tăng cường nguồn lực cho Cơ quan Địa chất để triển khai các khảo sát 2D và 3D nâng cao, tạo nền tảng thúc đẩy hoạt động thăm dò và khai phá trữ lượng mới, thứ trưởng cho biết.

“Tầm nhìn của chúng ta rất rõ ràng. Đến năm 2029, Indonesia sẽ đạt mục tiêu sản xuất 1 triệu thùng dầu thô/ngày, tăng cường an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển bền vững”, ông Yuliot phát biểu.

Indonesia cũng đã chuẩn bị mời thầu khai thác 75 lô dầu khí tại Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua và các vùng ngoài khơi. Chín lô trong số này đã được trao cho các doanh nghiệp, và nhiều lô khác sẽ sớm được tiếp tục triển khai.

Đầu năm nay, Indonesia đã trao 5 lô dầu khí chiến lược cho các nhà đầu tư quốc tế và trong nước.

Theo ước tính Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, Indonesia có trữ lượng dầu thô khoảng 2,3 tỉ thùng tính đến năm 2024. Từng là thành viên chủ chốt của OPEC và là nước xuất khẩu dầu, Indonesia ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nuowcs. Nước này rời OPEC vào năm 2016 sau khi khối cùng các nhà sản xuất ngoài OPEC do Nga dẫn đầu đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng trong khuôn khổ OPEC+.

Tham khảo: Oilprice﻿