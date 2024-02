Ngôi trường đỉnh nhất thế giới tiết lộ 10 cựu sinh viên thành công vượt thời đại, profile của ai cũng choáng

Không ít người cho rằng, Harvard là ngôi trường "đỉnh" nhất nước Mỹ cũng như là thế giới. Tuy nhiên, theo đánh giá của tổ chức xếp hạng Quacquarelli Symonds Rankings - tổ chức xếp hạng đại học thường niên cho các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới, Harvard chỉ xếp hạng thứ 4, còn trường "đỉnh của chóp" nhất toàn cầu năm 2024 phải là Viện Công Nghệ Massachusetts (MIT).

Viện Công nghệ Massachusetts là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts (Hoa Kỳ). MIT nổi tiếng nhờ hoạt động nghiên cứu và giáo dục trong các ngành khoa học vật lý, kỹ thuật, cũng như trong các ngành sinh học, kinh tế học, ngôn ngữ học, và quản lý.

Viện Công nghệ Massachusetts

Để được vào đây học chắc chắn bạn phải vô cùng xuất sắc trong cả học tập và hoạt động ngoại khóa. "Đầu vào" tuyển chọn gắt gao, nên "đầu ra" của trường cũng chất lượng không kém. Theo ước tính sơ bộ, viện đại học này đã có 93 sinh viên từng đạt giải Nobel, 25 người nhận giải thưởng Turing, 58 người nhận Huân chương Khoa học Quốc gia (National Medal of Science)...

Có thể nói, MIT và cựu sinh viên đóng vai trò lớn trong nhiều phát kiến khoa học công nghệ hiện đại. Viện MIT cũng là đối tác nghiên cứu quốc phòng quan trọng của chính phủ Mỹ, đặc biệt trong các dự án về hạt nhân, khoa học không gian, khoa học máy tính và công nghệ nano. 41 cựu sinh viên MIT đã trở thành phi hành gia của Mỹ và các nước khác. Trong số 12 người đã từng đặt chân lên Mặt trăng, 4 trong số đó có bằng cấp từ MIT.

Dưới đây 10 cựu sinh viên "đỉnh" nhất của Viện Công Nghệ Massachusetts:

1. Buzz Aldrin

Edwin "Buzz" Aldrin - người thứ hai đặt chân trên Mặt trăng, từng lấy bằng tiến sĩ về du hành vũ trụ tại MIT vào năm 1963. Luận án của ông có tựa đề là "Kỹ thuật hướng dẫn tầm nhìn cho điểm hẹn trên quỹ đạo có người lái". Ấn tượng đầu tiên của ông về Mặt trăng là "sự hoang tàn tráng lệ" và nó đã trở thành tựa đề cho một trong những cuốn tự truyện của ông. Ông cũng là cựu sĩ quan và phi công chỉ huy của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ. Buzz gần đây đã bày tỏ sự đồng thuận của mình đối với sứ mệnh đặt chân tới Sao Hỏa và khám phá hành tinh này vào năm 2040.

Chân dung Buzz Aldrin

2. Ilene S. Gordon

Ilene S. Gordon, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch của Ingredion - nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm và đồ uống của Mỹ, từng lấy bằng Cử nhân Toán học tại Viện Công nghệ Massachusetts vào năm 1975. Sau đó, bà "quay xe" trở thành giáo viên dạy toán và quyết định dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh không lâu sau đó. Bà tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học tại trường Đại học Công nghệ Massachusetts, Trường Quản lý MIT Sloan năm 1976. Bà từng được xếp hạng thứ 45 trong danh sách 50 Phụ nữ Quyền lực nhất trong Kinh doanh của Tạp chí Fortune năm 2015.

Ilene S. Gordon là giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch của Ingredion

3. Richard Feynman

Richard Feynman từng theo học "Nhập môn Vật lý lý thuyết" trong năm thứ hai tại MIT - một lớp học nâng cao dành cho sinh viên sau đại học, và tốt nghiệp vào năm 1939. Sau đó, ông học Tiến sĩ tại Đại học Princeton trước khi làm việc cho Dự án Manhattan. Không lâu sau đó, ông làm giảng dạy tại cả Đại học Cornell và Caltech trong khi phát triển nghiên cứu quan trọng về điện động lực học lượng tử và nhận giải Nobel Vật lý năm 1965.

Richard Feynman

4. Jonah Peretti

Jonah Peretti là nhà đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của BuzzFeed và The Huffington Post. Jonah Peretti từng theo học tại Đại học California, sau đó là nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Truyền thông của MIT. Ông là người đặt ra thuật ngữ "reblog" và đồng thời cũng là nhà phát triển BuzzFeed - một công ty tin tức, truyền thông và giải trí trực tuyến có trụ sở tại New York, Mỹ. Công ty này được Jonah Peretti và John S. Johnson III thành lập vào năm 2006, ban đầu tập trung vào các tin tức, meme, video, hình ảnh theo trào lưu.

Jonah Peretti từngnghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Truyền thông của MIT

5. Shirley Ann Jackson

Năm 1973, Shirley Ann Jackson trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên lấy bằng tiến sĩ tại MIT. Bà từng học ngành vật lý hạt nhân. Bà từng là chủ tịch Ủy ban Điều tiết Hạt nhân Hoa Kỳ và hiện là chủ tịch của Viện Bách khoa Rensselaer. Năm 2007, Ủy ban Khoa học Quốc gia đã trao cho Shirley Giải thưởng Vannevar Bush vì "những thành tựu trọn đời trong nghiên cứu khoa học, giáo dục và những đóng góp cho chính sách công", đồng thời bà cũng giành được Huân chương Khoa học Quốc gia vào năm 2016.

Shirley Ann Jackson là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên lấy bằng tiến sĩ tại MIT

6. Robin Chase

Tốt nghiệp Trường Quản lý MIT Sloan với bằng Thạc sĩ Quản lý vào năm 1986, Robin Chase trở thành một doanh nhân vô cùng thành công trong lĩnh vực vận tải. Bà đã thành lập Buzzcar - dịch vụ chia sẻ ô tô của riêng mình và đồng thời cũng đồng sáng lập và cựu CEO của Zipcar - công ty chia sẻ xe lớn nhất thế giới. Năm 2014, bà nhận được cả bằng Tiến sĩ danh dự của Viện Công nghệ Illinois và Giải thưởng Lãnh đạo Phụ nữ của Đại học Harvard.

Robin Chase tốt nghiệp Trường Quản lý MIT Sloan với bằng Thạc sĩ Quản lý vào năm 1986

7. Kofi Annan

Kofi Annan là Tổng thư ký thứ bảy của Liên hợp quốc từ năm 1997 đến năm 2006 và đã được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 2001. Ông cũng thành lập Quỹ Kofi Annan - một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận, hoạt động nhằm thúc đẩy quản trị quốc tế tốt hơn và hỗ trợ người dân và các quốc gia nhằm tiến tới một thế giới công bằng, hòa bình hơn.

Kofi Annan đã được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 2001

8. Katharine McCormick

Katharine McCormick từng tốt nghiệp MIT vào năm 1904 với tấm bằng Cử nhân sinh học. Bà tham gia rất nhiều vào hoạt động từ thiện và quyền bầu cử của phụ nữ. Bà đã tài trợ cho hầu hết các nghiên cứu để phát triển loại thuốc tránh thai đầu tiên và tiếp tục tài trợ cho nghiên cứu kiểm soát sinh sản vào những năm sáu mươi. Sau khi bà qua đời, trong di chúc, bà đã giao 5 triệu đô la Mỹ cho Trường Y thuộc Đại học Stanford để hỗ trợ các nữ bác sĩ.

Bà Katharine McCormick

9. Michael J. Massimino

Michael đã tốt nghiệp MIT vào năm 1988 với tấm bằng Thạc sĩ về kỹ thuật cơ khí, công nghệ và chính sách công. Ông hiện là cố vấn cấp cao của các chương trình không gian tại Bảo tàng Biển, Hàng không & Vũ trụ Intrepid và là giáo sư kỹ thuật cơ khí tại Đại học Columbia.

Michael đã tốt nghiệp MIT vào năm 1988

10. Andrea Wong

Andrea Wong - chủ tịch của Sony International Production, đã tốt nghiệp MIT với bằng kỹ sư điện vào năm 1988 và tiếp tục lấy bằng MBA của Đại học Stanford. Trước khi làm việc cho Sony, Andrea là giám đốc điều hành của ABC ở Mỹ. Tại đây, cô đã phát triển các chương trình truyền hình nổi tiếng The Bachelor, Dancing with the Stars và Extreme Makeover: Home Edition từng đoạt giải Emmy.

Bà Andrea Wong

Theo topuniversities, tổng hợp