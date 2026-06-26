Ngừng sử dụng vé tháng giấy xe buýt từ tháng 7, những ai cần đổi thẻ?

Từ ngày 1/7/2026, vé tháng giấy xe buýt tại Hà Nội sẽ không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá. Đây là thông tin đáng chú ý với nhiều người dân đang thường xuyên sử dụng xe buýt để đi học, đi làm mỗi ngày.

Tuy nhiên, không phải tất cả hành khách đi xe buýt đều phải đổi thẻ ngay từ mốc thời gian này.

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Vé tháng giấy dừng sử dụng từ 1/7

Theo VietnamPlus/TTXVN, ngày 23/6, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội đang phát hành và thực hiện đổi toàn bộ thẻ vé tháng giấy sang thẻ vé giao thông, áp dụng trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.

Cũng theo nguồn tin trên, khách hàng đăng ký sử dụng và gia hạn thẻ vé giao thông sẽ sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Kể từ ngày 1/7/2026, vé tháng giấy không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá.

Việc dừng vé tháng giấy là một phần trong quá trình số hóa giao thông công cộng tại Hà Nội, hướng tới sử dụng thẻ vé điện tử, thẻ ảo và các hình thức kiểm soát vé tự động trên xe buýt. Với hành khách, thay đổi này đồng nghĩa nếu đang dùng vé tháng giấy, người dân cần chủ động chuyển sang loại thẻ mới để không bị gián đoạn việc đi lại.

Điểm cần lưu ý là việc “khai tử” này áp dụng với vé tháng giấy, không có nghĩa từ tháng 7 người dân không thể mua vé xe buýt bằng tiền mặt.

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Những ai cần đổi thẻ?

Nhóm đầu tiên cần đổi thẻ là hành khách đang sử dụng vé tháng giấy. Đây là nhóm chịu tác động trực tiếp nhất. Sau ngày 1/7, vé tháng giấy không còn được chấp nhận trên các tuyến buýt có trợ giá tại Hà Nội.

Nhóm thứ hai cần lưu ý là người đang sử dụng thẻ miễn phí bằng nhựa không gắn chip. Theo VietnamPlus/TTXVN, loại thẻ này được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/7/2026. Từ ngày 1/8/2026, thẻ miễn phí bằng nhựa không gắn chip sẽ không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá.

Với nhóm được miễn phí đi lại, cách sử dụng cũng có thay đổi theo hướng điện tử hóa. Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi có thể sử dụng căn cước công dân hoặc thẻ ảo khi tham gia phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá. Người có công, người khuyết tật, nhân khẩu thuộc hộ nghèo sử dụng thẻ ảo hoặc có thể đăng ký phát hành thẻ vật lý có gắn chip.

Trong khi đó, khách đi xe buýt không thường xuyên, mua vé lượt bằng tiền mặt trực tiếp trên xe, không bị ảnh hưởng bởi mốc 1/7. Hình thức mua vé lượt bằng tiền mặt vẫn được duy trì. Khi lên xe, nhân viên phục vụ bán vé, in vé, thu tiền và hành khách giữ vé trong suốt hành trình.

Nói cách khác, từ tháng 7, người cần chú ý nhất không phải tất cả người đi xe buýt, mà là những người đang dùng vé tháng giấy và những người đang dùng thẻ miễn phí nhựa không gắn chip.

Đổi vé tháng giấy sang thẻ mới bằng cách nào?

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội được VietnamPlus/TTXVN dẫn lại, khách hàng có nhu cầu đăng ký mới hoặc đổi vé tháng giấy sang thẻ vé giao thông có thể thực hiện qua website vedientuonline.com.vn, tải ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” để sử dụng thẻ vé giao thông ảo, hoặc đổi trực tiếp tại số 01 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Báo Xây dựng cũng từng đăng tải hướng dẫn hành khách sử dụng thẻ vé ảo. Theo đó, người dân có thể tải ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” trên App Store hoặc CH Play, đăng ký tài khoản bằng số điện thoại, nhập mã OTP, sau đó chọn mục đăng ký vé tháng. Người dùng cần nhập thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân hoặc mã định danh, loại đối tượng, địa chỉ và ảnh đăng ký.

Với học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp hoặc các nhóm ưu tiên, người dùng cần đính kèm giấy tờ chứng minh tương ứng như thẻ học sinh, sinh viên, thẻ công nhân hoặc giấy xác nhận theo yêu cầu.

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Ngoài ra, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cũng hướng dẫn người dân có thể đăng ký vé tháng xe buýt trên ứng dụng iHanoi. Người dùng đăng nhập ứng dụng, chọn mục “Giao thông”, sau đó chọn “Đăng ký vé tháng xe buýt”, điền thông tin cá nhân, địa chỉ nhận thẻ và thanh toán theo hướng dẫn.