Tuyến xe buýt nằm trong đề xuất nhưng cuối cùng không được miễn phí vé: Nguyên nhân thật sự đằng sau

Từ ngày 1/7, TP.HCM sẽ triển khai chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt cho người dân. Tuy nhiên, không phải mọi tuyến xe buýt đang được nhắc tới đều nằm trong diện miễn phí. Một tuyến từng xuất hiện trong danh sách ban đầu, được nhiều người quan tâm vì có thể đi thẳng từ trung tâm TP.HCM đến Vũng Tàu, cuối cùng lại không thuộc danh sách áp dụng chính thức.

Đó là tuyến buýt số 172: Bến xe Vũng Tàu - Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu - Bến Thành.

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Từ đề xuất 135 tuyến đến danh sách chính thức 134 tuyến

Thông tin TP.HCM miễn phí vé xe buýt từ ngày 1/7 nhận được sự quan tâm lớn trong những ngày qua. Lý do là chính sách này không chỉ giúp người dân giảm chi phí đi lại hằng ngày, mà còn được kỳ vọng góp phần khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, hạn chế xe cá nhân.

Theo thông tin từ Hội đồng nhân dân TP.HCM hồi tháng 4, thành phố từng đề xuất miễn vé đối với 135 tuyến xe buýt, trong thời gian từ tháng 8/2026 đến hết ngày 31/12/2026, tổng kinh phí khoảng 930 tỷ đồng từ ngân sách. Ở một phương án sau đó được UBND TP.HCM trình HĐND, tổng kinh phí dự kiến phát sinh cho 6 tháng cuối năm 2026 là khoảng 665 tỷ đồng; trong đó khoảng 454 tỷ đồng dành cho 109 tuyến đang được trợ giá và khoảng 211 tỷ đồng cho 26 tuyến không trợ giá.

Tuy nhiên, theo nội dung chính sách được cập nhật sau khi HĐND TP.HCM thông qua, thành phố sẽ hỗ trợ 100% giá vé cho hành khách sử dụng dịch vụ vận tải công cộng trên 134 tuyến xe buýt, gồm 109 tuyến đang được ngân sách hỗ trợ và 25 tuyến chưa được hỗ trợ. Chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026.

Ảnh minh họa

Sự thay đổi từ 135 xuống 134 tuyến khiến nhiều người chú ý đến tuyến 172 Bến xe Vũng Tàu - Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu - Bến Thành. Đây là tuyến từng được nhắc tới trong danh sách ban đầu, ở danh sách cuối cùng không có tên, tức là không được miễn vé.

Nguyên nhân thật sự đằng sau

Tuyến 172 là tuyến buýt kết nối cự ly dài giữa trung tâm TP.HCM và Vũng Tàu. Theo HTV, tuyến này chính thức vận hành từ ngày 1/11/2025, có cự ly toàn tuyến 97 km, thời gian hành trình dự kiến khoảng 130 phút/chuyến. Tuyến sử dụng 12 phương tiện hiện đại, hoạt động 38 chuyến/ngày, khởi hành từ 4h30 đến 19h45.

Theo giải thích từ cơ quan quản lý tuyến này không được miễn phí vé do hành trình dài gần 100 km, một phần đi qua Đồng Nai. Giá vé tuyến 172 được tính theo quãng đường. Cụ thể, dưới 30 km là 30.000 đồng/lượt; từ 30 km đến dưới 50 km là 50.000 đồng/lượt; từ 50 km đến dưới 80 km là 80.000 đồng/lượt; trên 80 km hoặc toàn tuyến là 110.000 đồng/lượt. Như vậy, hành khách đi trọn chặng từ Bến Thành đến Vũng Tàu phải trả 110.000 đồng/lượt.

Theo Người Lao Động, tuyến 172 cùng tuyến 171 kết nối TP.HCM với khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu do Công ty CP Xe khách Phương Trang - FUTA Buslines đảm nhận, khai thác theo hình thức không trợ giá, tự chủ hoàn toàn tài chính, dịch vụ. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với các tuyến xe buýt đô thị thông thường.

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Muốn đi Vũng Tàu, người dân có những lựa chọn nào?

Dù không được miễn phí, tuyến 172 vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc với người muốn đi Vũng Tàu bằng phương tiện công cộng. Mức 110.000 đồng/lượt cho toàn tuyến thấp hơn nhiều lựa chọn du lịch khác, phù hợp với người đi một mình, không mang quá nhiều hành lý và muốn xuất phát từ khu vực trung tâm.

Ngoài tuyến buýt này, du khách từ TP.HCM có thể chọn xe khách hoặc limousine. Đây là phương án phổ biến nhờ có nhiều chuyến trong ngày, điểm đón trả linh hoạt, phù hợp với gia đình hoặc nhóm bạn. Nếu muốn có thêm trải nghiệm, tàu cao tốc từ khu vực Bến Bạch Đằng đi Vũng Tàu cũng là lựa chọn được nhiều người yêu thích, dù chi phí thường cao hơn xe buýt.

Với người đi ô tô cá nhân hoặc xe máy, lợi thế lớn nhất là chủ động lịch trình, có thể kết hợp nhiều điểm tham quan như Bãi Sau, Bãi Trước, Hải đăng Vũng Tàu, Tượng Chúa Kitô, Mũi Nghinh Phong hay Bạch Dinh. Tuy nhiên, vào cuối tuần và dịp lễ, du khách nên khởi hành sớm, đặt trước phương tiện nếu đi xe/tàu dịch vụ và tránh các khung giờ cao điểm chiều thứ sáu, chiều chủ nhật.