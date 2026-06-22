Uống nước thấy xuất hiện 4 dấu hiệu này, bác sĩ cảnh báo: Chức năng thận suy giảm, bệnh thận đang "cận kề"

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nước và điện giải trong cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng lọc máu, bài tiết nước và muối cũng bị ảnh hưởng, từ đó xuất hiện một số biểu hiện bất thường liên quan đến việc uống nước. Tuy vậy, không phải mọi cảm giác khó chịu sau khi uống nước đều bắt nguồn từ bệnh thận. Nhiều trường hợp có thể liên quan đến tim mạch, rối loạn nội tiết, tác dụng phụ của thuốc hoặc đơn giản là thói quen sinh hoạt.

Các bác sĩ cho biết, nếu thường xuyên gặp những dấu hiệu dưới đây sau khi uống nước, mọi người nên chủ động kiểm tra sức khỏe thận.

Dễ bị phù dù không uống quá nhiều nước

Nhiều người cho rằng phù nề là hậu quả của việc uống quá nhiều nước. Trên thực tế, nguyên nhân phổ biến hơn là khả năng đào thải natri (muối) của thận bị suy giảm.

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Khi natri tích tụ trong cơ thể, nước cũng bị giữ lại theo. Hậu quả là người bệnh có thể xuất hiện tình trạng sưng ở mí mắt, mắt cá chân, cẳng chân hoặc bàn chân. Khi dùng ngón tay ấn vào vùng sưng sẽ xuất hiện vết lõm và mất một thời gian mới trở lại bình thường, gọi là phù lõm.

Điều đáng lưu ý là việc tự ý giảm lượng nước uống chưa chắc giải quyết được tình trạng này. Trong nhiều trường hợp, kiểm soát lượng muối ăn vào và điều trị nguyên nhân mới là giải pháp quan trọng hơn.

Uống nước đủ nhưng lượng nước tiểu giảm rõ rệt

Thông thường, sau khi uống nước, cơ thể sẽ tăng bài tiết nước tiểu để duy trì cân bằng dịch.

Nếu uống đủ nước nhưng lượng nước tiểu giảm đáng kể hoặc tiểu ít kéo dài, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo chức năng lọc của thận đang gặp vấn đề. Nếu tình trạng này không liên quan đến mất nước do đổ mồ hôi nhiều, tiêu chảy hoặc nôn ói, người bệnh cần được thăm khám sớm để loại trừ tổn thương thận cấp, tiến triển của bệnh thận mạn hoặc tắc nghẽn đường tiết niệu.

Bên cạnh đó, người bệnh có thể xuất hiện thêm các triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, buồn nôn hoặc các chỉ số xét nghiệm cho thấy creatinin máu tăng cao. Đây đều là những dấu hiệu không nên xem nhẹ.

Luôn khát nước, ban đêm thường xuyên thức dậy uống nước và đi vệ sinh

Khát nước kéo dài thường khiến nhiều người nghĩ ngay đến bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là biểu hiện liên quan đến chức năng thận.

Khi các ống thận bị tổn thương, khả năng cô đặc nước tiểu suy giảm khiến cơ thể mất nước dễ hơn. Người bệnh có thể thường xuyên cảm thấy khát dù không vận động nhiều hoặc không đổ mồ hôi đáng kể. Nhiều người phải thức dậy giữa đêm để uống nước, đồng thời số lần đi tiểu vào ban đêm cũng tăng lên, khiến giấc ngủ bị gián đoạn.

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Các chuyên gia cho biết đây là tình trạng có thể gặp ở một số giai đoạn của bệnh thận mạn tính. Tuy nhiên, những biểu hiện tương tự cũng có thể xuất hiện ở người mắc tiểu đường, người sử dụng thuốc lợi tiểu hoặc mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ. Vì vậy, việc đánh giá nguyên nhân cần được thực hiện một cách toàn diện.

Uống nhiều hay uống ít nước đều cảm thấy khó chịu

Một số người mô tả rằng trước đây họ có thể uống nước tùy nhu cầu, nhưng về sau việc uống nước trở nên "khó cân bằng".

Cụ thể, uống nhiều nước dễ gây cảm giác tức ngực, khó thở, nặng chân hoặc tăng cân nhanh do giữ nước. Ngược lại, nếu uống quá ít, họ lại xuất hiện tình trạng chóng mặt, khô miệng, mệt mỏi hoặc tim đập nhanh.

Theo các chuyên gia, đây có thể là dấu hiệu cho thấy khả năng điều hòa nước và muối của cơ thể đang suy giảm. Tình trạng này không chỉ gặp ở người mắc bệnh thận mà còn có thể liên quan đến suy tim, tăng huyết áp hoặc việc sử dụng thuốc lợi tiểu kéo dài.

Các hướng dẫn điều trị hiện nay nhấn mạnh rằng lượng nước uống cần được điều chỉnh phù hợp với từng người, dựa trên lượng nước tiểu, mức độ phù và tình trạng tim mạch, thay vì áp dụng một công thức chung cho tất cả.

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Khi nào cần đi khám ngay?

Mọi người nên đến cơ sở y tế sớm nếu nhận thấy lượng nước tiểu giảm đột ngột, phù nề tiến triển nhanh, xuất hiện tức ngực, khó thở, huyết áp tăng cao khó kiểm soát hoặc nước tiểu có màu bất thường như đỏ, nâu sẫm giống nước trà đặc.

Theo các chuyên gia, đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo tổn thương thận cấp hoặc bệnh thận mạn tính đang tiến triển nặng hơn. Việc chậm trễ thăm khám và điều trị có thể làm tăng nguy cơ gặp phải các biến chứng nghiêm trọng.

Các bác sĩ cũng lưu ý rằng những biểu hiện xuất hiện khi uống nước chỉ mang tính chất gợi ý, không thể thay thế các phương pháp chẩn đoán y khoa. Để đánh giá chính xác chức năng thận, mọi người nên khám sức khỏe định kỳ, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì hay chế độ ăn quá nhiều muối.

Theo Toutiao