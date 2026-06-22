Nhắn 1 tin cho chồng cũ, Hoa hậu Jennifer Phạm được khen sao mà dạy con văn minh thế!

Trong rất nhiều câu chuyện hậu ly hôn của người nổi tiếng, không phải trường hợp nào cũng khiến công chúng cảm thấy ấm lòng. Bởi sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, điều khó nhất đôi khi không phải là bước tiếp cuộc đời riêng mà là giữ được sự tôn trọng dành cho nhau để cùng nuôi dạy con cái. Jennifer Phạm và Quang Dũng là một trong những trường hợp hiếm hoi như vậy.

Từng là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt những năm 2005 - 2006, Jennifer Phạm và Quang Dũng nhận được sự ngưỡng mộ của đông đảo khán giả. Sự ra đời của con trai Bảo Nam càng khiến nhiều người tin vào một cái kết viên mãn cho gia đình nhỏ.

Thế nhưng chỉ sau vài năm, cuộc hôn nhân ấy khép lại trong sự tiếc nuối. Jennifer Phạm sau đó xây dựng tổ ấm mới bên doanh nhân Đức Hải, còn Quang Dũng vẫn chọn cuộc sống riêng kín tiếng.

Điều đáng quý là dù không còn là vợ chồng, họ chưa bao giờ để con trai phải đứng giữa những khoảng cách của người lớn.

Ảnh minh hoạ

Mới đây, chia sẻ của Jennifer Phạm về lễ tốt nghiệp trung học của Bảo Nam tại Mỹ đã nhận được nhiều sự đồng tình từ công chúng. Hoa hậu cho biết cô chủ động nhắn 1 tin nhắn, báo lịch tốt nghiệp cho Quang Dũng để nam ca sĩ sắp xếp công việc và bay sang Mỹ tham dự. Trả lời báo chí, nàng Hậu cho biết đây là chuyện nên làm.

Trong thực tế, không ít cặp đôi sau ly hôn vẫn giữ những tổn thương, tự ái hoặc khoảng cách nhất định. Có người hạn chế liên lạc với người cũ, có người chỉ trao đổi khi thật cần thiết. Nhưng Jennifer Phạm đã lựa chọn cách khác: đặt niềm vui và cảm xúc của con lên trên mọi điều. Cô hiểu rằng ngày tốt nghiệp tuổi 18 không chỉ là một buổi lễ. Đó là cột mốc đánh dấu hành trình trưởng thành của một đứa trẻ.

Và ở khoảnh khắc quan trọng ấy, điều Bảo Nam mong muốn nhất có lẽ không phải những món quà đắt tiền hay những lời chúc trên mạng xã hội, mà là được nhìn thấy những người thân yêu cùng có mặt.

Quang Dũng từ Việt Nam bay sang Mỹ. Doanh nhân Đức Hải - chồng hiện tại của Jennifer - cũng đưa các con sang chung vui cùng anh trai. Em trai, em gái của Jennifer cùng gia đình cũng có mặt. Gia đình có thể thay đổi hình thức, nhưng tình yêu dành cho con thì không.

Điều đáng nói hơn là sự văn minh ấy không chỉ đến từ Jennifer hay Quang Dũng, mà còn đến từ doanh nhân Đức Hải. Trong nhiều năm qua, Đức Hải luôn dành cho Bảo Nam sự yêu thương và tôn trọng. Anh ủng hộ việc Jennifer giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ để con trai nhận đủ tình yêu thương từ cả bố lẫn mẹ.

Có lẽ vì thế mà Bảo Nam lớn lên trong một môi trường đặc biệt. Cậu không phải lựa chọn giữa bố và mẹ. Không phải mang cảm giác tội lỗi khi yêu thương người này sẽ làm người kia buồn lòng. Đó là món quà vô giá mà những người lớn đã cùng nhau trao cho cậu.

Ở tuổi 18, Bảo Nam hiện cao khoảng 1,9 m, được nhận xét thừa hưởng nhiều nét từ bố. Jennifer cho biết con trai đã nhận được thư mời nhập học từ một số trường đại học tại Mỹ và đang cân nhắc lựa chọn tương lai. Chàng trai trẻ yêu thích vật lý, mong muốn theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học.

Nhìn hình ảnh Bảo Nam hôm nay, nhiều người có thể thấy kết quả của một hành trình nuôi dạy đầy yêu thương.

Ly hôn chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng điều quyết định tương lai của một đứa trẻ không phải việc bố mẹ còn ở cùng nhau hay không, mà là cách người lớn cư xử với nhau sau cuộc chia tay.

Có những cuộc hôn nhân kết thúc bằng tổn thương nhưng cũng có những cuộc hôn nhân khép lại bằng sự tử tế.

Jennifer Phạm và Quang Dũng, sau tất cả những đổi thay của cuộc đời, họ vẫn giữ được một điều quan trọng nhất: cùng đứng về phía con. Và đôi khi, chỉ cần như thế cũng đủ để một đứa trẻ lớn lên với cảm giác mình luôn được yêu thương trọn vẹn.